【３月８日国際女性デー】創業100年の美容企業が語る「美しさは“生き方”を表す言葉へ」ハリウッド株式会社のSBM Lab 所長 酒向杏奈がHAPPY WOMAN FESTA 2026に登壇。

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区）のSBM Lab.は、HAPPY WOMAN実行委員会が主催する国内最大規模の社会共創プロジェクト「HAPPY WOMAN FESTA 2026 TOKYO」に参加いたしました。

イベントには一般参加者のほか、企業・団体・学生など多様な参加者が集い、延べ約1,800名が来場。国際女性デーを祝う象徴的な一日となりました。

トークセッション

2026年3月8日の国際女性デーに開催されたトークセッションでは、ハリウッド株式会社 SBM Lab 所長・酒向杏奈が登壇。各分野で第一線を走り続ける登壇者の皆さまとともに、今回のテーマである「Power to Me（わたしらしく生きる力）」～ウェルビーイングと未来の美～について語りました。

「Power to Me」は、女性が自分の状態を知り、尊重し、無理をしすぎずに、自分らしい選択をしていくことを応援するHAPPY WOMAN(R)のメッセージです。ステージではハリウッドが長年取り組んできた「女性の美と活躍を応援する」という視点から、これからの時代における美しさや女性の生き方についての考えを共有しました。

Yumikoさんからユニコアのレッスンにチャレンジする登壇者

トークセッション登壇者

・山賀琴子 様（モデル）

・Yumiko 様（ユミコア代表）

・藤本淑子 様（株式会社CCメディアハウス フィガロジャポン Business with Attitude 事務局長）

・新田香子 様（株式会社アデランス マーケティング統括部長 兼 グループCSR広報室長 兼 宣伝企画部長）

・酒向杏奈（ハリウッド株式会社 SBM Lab 所長）

酒向杏奈コメント（抜粋）

「ハリウッドは100年以上にわたり女性の美と向き合ってきましたが、100年前の日本ではまだ女性に参政権もなく、女性の生き方や社会的立場が今ほど自由ではない時代でした。そのため当時は、美しさというと外見を整えることとして語られることが多かったのではないかと思います。

大正後期には、髪を短く切り着物から洋服へと移行する“モダンガール（モガ）”という新しい女性像が登場し、日本でも海外の文化や価値観が少しずつ取り入れられていきました。1930年頃にはおしろいからファンデーションへとメイク文化が変化し、1937年にはハリウッドが日本で初めてマスカラを導入するなど、日本の美容文化も大きく進化してきました。こうして100年の時を経て、今では日本人女性の外見に対する美意識は世界から見ても非常に高く、確立されてきたと感じています。

そして今、美しさは外見だけではなく、その人の価値観や生き方を映し出すものへと変わってきた。

つまり“生き方そのもの”を表す言葉になってきているのではないでしょうか。私が大切にしているのは、『自分専用の定規』を持つことです。人と比べてしまうと、どうしても誰かの方が優れている部分ばかりに目が向いてしまい、自信をなくしてしまうこともあります。でも、昨日の自分より少しお肌がきれいになった。昨日より少し理想の自分に近づけた。そんな小さな変化の積み重ねが自信となり、人と比べない、自分だけの美しさを育てていくのだと思います。

100年の歴史の中で、美しさは“誰かに認められるもの”から、“自分で認めるもの”へと進化してきたのではないでしょうか。」

ハリウッドビューティグループについて

ハリウッドビューティグループは、創業者メイ・ウシヤマが掲げた「美は心と共にある」という理念のもと、「美と健康を通して世界中に笑顔を届ける」ことを使命に、美容教育・商品開発・社会貢献活動を通じて女性の自立と社会参加を支援してきました。

「Skin - 肌」 、「Body - 体」 、「Mind - 心」、すべての美しさは、 まず不要なものを取り除くことから始まるという肌・体・心の調和をはかるSBM美容法(R)(三大排泄美容法) を軸に、ウェルビーイングの推進や社会貢献活動にも取り組んでいます。今後もハリウッドビューティグループは、すべての女性が自分らしく輝ける社会の実現に向けて取り組みを続けてまいります。

ハリウッド株式会社 ホームページ(https://hollywood-jp.com/)