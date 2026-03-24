ゴルフトゥデイ創刊35周年記念！石井良介プロ×ダグ三瓶氏トークイベント開催「ここでしか聞けないゴルフクラブの選び方」

株式会社 三栄

ゴルフ雑誌『ゴルフトゥデイ』は2026年4月発売の5月号で創刊35周年を迎えます。この記念号の発売を記念して、2026年4月3日（金）に紀伊國屋書店新宿本店にて特別トークイベントを開催。YouTube「試打ラボ しだるTV」で人気の“令和の試打職人”石井良介プロと、“凄腕フィッター”として知られるダグ三瓶氏が登壇し、ゴルフクラブ選びの極意を語ります。

石井良介プロ×ダグ三瓶氏と小誌・編集長が語る「ここでしか聞けないゴルフクラブの選び方」

2026年4月3日（金）発売の『ゴルフトゥデイ2026年5月号（No.647）』は、ゴルフトゥデイ創刊35周年記念号となります。

この節目となる記念号の発売を記念して、紀伊國屋書店・新宿本店（9Fイベントスペース）にて特別トークイベントを開催します。

登壇するのは、YouTube動画「試打ラボ しだるTV」で人気の“令和の試打職人”こと石井良介プロ。そして、大手ゴルフメーカーでクラブ開発やツアー担当を経験し、現在は“凄腕フィッター”として知られるダグ三瓶氏です。

トークテーマは「ここでしか聞けないゴルフクラブの選び方」。

最新クラブ事情から、自分に合ったクラブの見つけ方、アマチュアが知っておきたいフィッティングのポイントなど、ゴルフクラブ選びのリアルな話をたっぷり語っていただきます。

さらに、イベント参加特典として、当日受付時にキャロウェイ「クロムツアー」ボール（1スリーブ・3個入り）をプレゼントします。

ゴルフクラブやギアに興味のある方にとって、ここでしか聞けない話が満載の貴重なイベントです。

※諸般の事情により予定されていた「クロム ツアー X」から「クロム ツアー」に変更となりました。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

詳しくはこちらのリンクからご確認ください

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1773379397(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1773379397)

【お問合せ】03-3354-0131（紀伊國屋書店・新宿本店代表）

チケットはこちら↓

https://peatix.com/event/4930683