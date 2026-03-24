最新写真集発売！あまつまりなの表紙＆巻頭10P、ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨、2nd写真集発売の蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりな掲載の『FLASH』は3月24日(火)発売

１.あまつまりな、最新写真集に入りきれなかった珠玉カットを『FLASH』で披露！

株式会社光文社「週刊FLASH」3月24日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASHあまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

グラビアで圧倒的な存在感と世界観を見せ続けるあまつまりな。3月には写真集も発売され、その勢いは止まるところを知らない。そんな彼女が3月24日発売の『FLASH』表紙＆巻頭に登場した。写真集に入りきれなかったというアザーカットで構成されている。本人も「私の中にいる、いろいろなあまつまりなを表現できた」と語るだけあって、他の追随を許さない仕上がりになっている。必見だ。

【プロフィール】

あまつまりな 12月28日生まれ 2.5次元出身 T164 2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫。好物は日本酒。最新情報は公式X(@R_Ap8_)、公式Instagram（@r_ap82_）にて

【クレジット】

あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

【告知】

あまつまりな写真集『AS IF』は光文社より発売中

本編に納めきれなかったアザーカットがデジタル写真集に

『あまつまりな AS IF AFFECTION』（仮）

『あまつまりな AS IF TEMPTATION』（仮）が4月に2冊同時発売決定！

２.ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨が『FLASH』で見せた異次元の9頭身！

加藤愛梨(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

ミス中央2022グランプリに輝き注目を集め、現在は女優・モデルとして活動する加藤愛梨が『FLASH』に初登場。169cmの長身に9頭身という抜群のプロポーションを誇る彼女が、水着グラビアを披露している。知性と美貌を兼ね備えるニュースターから目が離せない。



【プロフィール】

かとうあいり 24歳 2002年2月28日生まれ 埼玉県出身 T169 中央大学「Mr.＆Miss Chuo Contest 2022」でグランプリを受賞。女優としても活動しており、ショートムービー『ミスコンの悪魔』では主演を務めた。ヒロインを務める初舞台『どうしようもない猫が嘘をついた』は、5月2日～5日に恵比寿・エコー劇場で上演される。そのほか最新情報は、公式X（@l_ovepear）、公式Instagram（@airi_kato_official）にて



【クレジット】

加藤愛梨(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

【デジタル告知】

加藤愛梨(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

FLASHデジタル写真集『君といた春のこと』が各電子書店で好評発売中！

３.写真集がいよいよ発売！ 蓬莱舞『FLASH』で先行公開した新たな挑戦

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

「制コレ22」でグランプリを受賞。グラビア活動にとどまらずドラマや映画にもその活動の幅を広げている蓬莱舞が『FLASH』に登場した。3月31日に発売される2nd写真集『ラストシーン』の未公開カットが独占先行掲載されている。5ページにわたるグラビアでは、初挑戦となるランジェリーカットも掲載。「意外と緊張しないで、自然体で撮影できました」と語る彼女、写真集への期待も膨らむ一方だ。

【プロフィール】

ほうらいまい 20歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身 T160・B86W58H84 2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動している。そのほか最新情報は公式X(@horai_mai)、公式Instagram（@horai.mai）にて

【クレジット】

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【写真集告知】

蓬莱舞2nd写真集『ラストシーン』は光文社より3月31日発売

４.撮影会で人気のタレント・五木ゆうりが『FLASH』で初めての雑誌グラビア挑戦！

五木ゆうり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

2025年の『オールスター後夜祭’25春』（TBS系）に白ビキニ姿でアシスタントを務めて注目を集めた五木ゆうり。3月31日発売の『FLASH』で雑誌初グラビアに挑戦した。6ページのグラビアはブレイクのきっかけとなった白いビキニや、メガネ姿など、素に近い表情を切り取っている。インタビューでは本人の「飽きっぽい性格」について話している。

【プロフィール】

いつきゆうり 3月14日生まれ 埼玉県出身 T152・B85(G)W58H87 アイドルとしての活動を経て、2025年より撮影会デビュー。同年には『オールスター後夜祭25春』に白ビキニ姿で出演、一躍脚光を浴びる。今回が雑誌グラビア初登場となる。趣味はアニメ・映画鑑賞。特技は人の名前を忘れないこと。 そのほか最新情報は、公式X(@u__rchan)、Instagram(@u__rchan)にて



【クレジット】

五木ゆうり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二



【デジタル告知】

五木ゆうり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

FLASHデジタル写真集『となりの彼女』が「kokode digital（ココデジ）」ほか、各電子書店で発売中

５.プロ雀士・成海有紗が『FLASH』でアンコールグラビア披露！

成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

日本プロ麻雀協会に所属する女流雀士の成海有紗が『FLASH』に登場。2月に同誌で披露した初グラビアが話題を呼び、未公開カットがアンコール掲載されている。“三倍満ボディ”の二つ名にふさわしい、魅惑のプロポーションを水着で見せつけており必見だ。

【プロフィール】

なるみありさ ７月30日生まれ 大阪府出身 2021年にプロテストに合格し、日本プロ麻雀協会に入会。雀風は面前高打点型で、好きな麻雀牌は一索。そのほか最新情報は、公式X（@ari_mj_）にて

【クレジット】

成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

【デジタル告知】

成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

FLASHデジタル写真集『魅惑の雀士』『三倍満ボディ、再び。』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中！

６.「My_Stage」の浜辺ゆりなが『FLASH』で魅惑のマシュマロボディを見せた！

浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

アイドルグループ「My_Stage」で活動する浜辺ゆりなが『FLASH』に登場。話題を呼んだ初グラビアのアザーカットを掲載している。人気アイドルの色白のマシュマロボディと可憐なルックスを堪能してほしい。

【プロフィール】

はまべゆりな 22歳 2003年2月25日生まれ 千葉県出身 アイドルグループ・My _Stageのメンバー。メンバーカラーはピンク。そのほか最新情報は、公式X（@yurina_myst）、公式Instagram（@yurina_myst）にて

【クレジット】

浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【デジタル告知】

浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集『冬の天使』『天使の素顔』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中！

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/3月24日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/