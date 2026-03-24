株式会社CDRエコムーブメント

株式会社CDRエコムーブメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：近藤憲）は、今後の事業展開および企業理念をより明確に表現するため、2026年4月1日付で社名を「株式会社エコムーブメント」に変更することをお知らせいたします。

I．社名変更の背景

当社は2016年の創業以来、PC・スマートフォンをはじめとするIT機器のデータ消去、キッティング、グレーディング、再商品化などのBPOサービスを提供し、IT資産の安全かつ効率的な循環利用を支える事業を展開してまいりました。

今回の社名変更は、以下の2つの観点に基づくものです。

1．創業理念への原点回帰と方向性の明確化

当社名に含まれる「Movement（ムーブメント）」は、欧米において「社会や産業の流れを変革する理念的な活動」を意味し、以下のような特徴を持ちます。

* 社会的使命を有すること

* 多くの人々の参加により成り立つこと

* 長期的な変革を志向すること

具体的な例としては、1970年代以降世界的に広がった環境保護運動（Environmental Movement）、廃棄物ゼロ社会を目指すZero Waste Movement、ソフトウェアの共同開発を促進するOpen Source Movement（Linux等）などが挙げられます。

当社は、こうした社会変革の潮流に学び、「循環型IT産業のムーブメントを起こす」という志のもと、“Eco Movement”という概念を掲げて創業いたしました。

今回の社名変更は、この創業時の理念をよりシンプルかつ明確に体現するためのものです。

2．社名の簡素化による利便性および認知性の向上

従来の社名「CDRエコムーブメント」は比較的長く、お客様や関係者の皆様から複数の略称で呼ばれるなど、表記や呼称において一定の不便が生じておりました。

新社名「エコムーブメント」とすることで、より覚えやすく親しみやすい名称とし、コミュニケーションの円滑化およびブランド認知の向上を図ります。

また、今後のグローバル展開を見据えた場合においても、新社名は海外の皆様にとって理解・記憶しやすく、当社の事業コンセプトをより明確に伝えることができるものと考えております。

II．社名変更に伴う各種手続きについて

本社名変更に伴い、法務局における商号変更登記をはじめ、各種行政機関および金融機関等への手続きを順次進めてまいります。

これらの手続きには一定の期間（約1か月程度）を要する見込みであり、その間、一部の契約書類や取引において旧社名が併記または継続使用される場合がございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、すべての手続きが完了次第、改めてご案内申し上げます。

III．今後の展望

当社は今後も、IT資産の安全な管理と循環利用を通じて、企業のDX推進およびサーキュラーエコノミーの実現に貢献してまいります。

新たな社名のもと、これまで以上に社会的価値の創出と持続可能な社会の実現に寄与してまいります。