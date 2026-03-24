″Dickies(R)″ と JOURNAL STANDARDが提案する異形のマスターピース「ODD SHAPE SHORTS」がリリース。

株式会社ベイクルーズPhoto：Shoya Kitano @shoyakitano / Edit & Design：Asami Yamane / Model：John M’Baaday @_jmbaaday

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD(ジャーナル スタンダード（以下JS))」よりDickies(R)の別注“ODD SHAPE SHORTS”が発売致します。

本モデルは、先行してビジュアル公開された「HYPEBEAST」「LE SYNDROME」「FASHIONSNAP」といった国内外の有力メディアにおいて、そのスーパーサイズシルエットが大きな反響を呼び話題となっています。

本作が提示するのは単なる「ビッグサイズ」というトレンドへの回答ではなく、JSが培ってきたアーカイブの「深化」と、ストリートが守り続けてきたカルチャーへの「再構築」の形です。

労働者のためのワークウェアがファッションアイコンへと昇華した90年代、その一端を担ったのは、DIY文化を築き自らの手で服を作り変えることで既存の価値観に反逆したスケーターたちの美意識でした。

そのストリートの礎とも言える名作、膝下レングスのルーズフィットモデル「42283」をベースに、25SS別注で瞬く間に完売を記録した「Vertical Cut（垂直切り替え）」手法を用いることで、まるで2本のショーツを繋ぎ合わせたかのように歪（いびつ）なシルエットへとアップデート。あえて表現した剥き出しの粗さと「下手くそなかっこよさ」には、初期衝動的なクリエイティビティが宿っています。

さらにディテールにおいても、90年代以前のUSA製モデルを彷彿とさせるウエスト調整用の「セルフアジャスタブルウエスト」や背面中心の「ナローループ」を採用し、綿100%ツイルへの製品染めによって、着古したTCツイル特有のクタッとした風合いを再現。

ストリートの歴史を現代の解釈で再構築した、唯一無二の存在感を放つ「異形のマスターピース」をぜひその目でお確かめください。

ITEM INFO

【NAVY】【BEIGE】【BROWN】Dickies(R) ODD SHAPE SHORTS

Price：\15,400-(intax)

Size：M,L

Color：ブラウン,ベージュ,ネイビー

発売日：4月中旬

オンライン先行予約：https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/pants/26031610002810?q_sclrcd=027

展開店舗：JOURNAL STANDARD全店/VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア

お問い合わせ先：JOUNAL STANDARD 表参道店MENS

電話番号：03-6418-7961

【COMPANY INFO】

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/