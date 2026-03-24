一般社団法人 日本ソサイチ連盟【LIGA 7′S】後援・協力のお知らせ
日頃より当連盟へのご支援、ご理解、ご協力、誠にありがとうございます。
共にソサイチを盛り上げる、当連盟のパートナー「株式会社クリエイティブヘッズ（エフチャンネル）」が新たに発足するソサイチリーグ『LIGA 7'S(https://liga7s.jp/lp/)』の立ち上げに伴い、日本ソサイチ連盟は後援・協力をさせていただくことになりましたのでお知らせいたします。
日本ソサイチ連盟では競技レベルの向上を目的とした「FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE(https://football7society.jp/)」を開催しています。2017年に始まったこのリーグは順調にチーム数、エリアを拡大し、全国各地で約300チームを超える皆様に楽しんでいただいております。
一方で、「リーグ参戦はしたいが開催場所が遠くて参戦が難しい」というような課題も聞こえてきております。
そんな課題に取り組み、かつより多くのスポーツ施設でソサイチを楽しんでいただくために、この「LIGA 7'S」を共に盛り上げ拡大し、ソサイチをさらに次のステージへ押し上げてまいります。
各地域・各施設で行われる「LIGA 7'S(https://liga7s.jp/lp/)」の枠組みは公式Webサイト(https://liga7s.jp/lp/)をご参照ください。
随時参戦チームを募集しております。
LIGA 7'Sとは？
LIGA 7'S（リーガセブンス）は“地域に根差した”ソサイチリーグです。
各地のソサイチ施設がリーグ開催の拠点となり、年齢・性別・スキルに関係なく、いつまでも仲間と気軽にフットボールを楽しめる文化を創造します。
ーいつからでも いつまでもー
LIGA 7'S：
Webサイト(https://liga7s.jp/lp/)
Instagram(https://www.instagram.com/liga_7s/?hl=ja)
YouTube(https://www.youtube.com/@LIGA7S)
エフチャンネル(https://www.f-channel.net/) とは？
「誰もがいつでもどこでもいつまでもフットボールを楽しめる環境づくり」を理念に、2002年8月に創業。
ソサイチ(7・8人制サッカー)を中心に、フットサルやビーチサッカーといったアマチュアフットボーラー向けのイベントを企画、運営。全国各地の80会場にて年間2500大会を開催している。
エフチャンネル（株式会社クリエイティブヘッズ）
〒206-0033 東京都多摩市落合1-47ニューシティ多摩センタービル8F TEL：042-316-7401
https://www.f-channel.net/
お問い合わせ：http://j-society.com/contact/
ソサイチとは？：http://j-society.com/society
一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/