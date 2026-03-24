一般社団法人 日本ソサイチ連盟【LIGA 7′S】後援・協力のお知らせ

一般社団法人 日本ソサイチ連盟

日頃より当連盟へのご支援、ご理解、ご協力、誠にありがとうございます。

共にソサイチを盛り上げる、当連盟のパートナー「株式会社クリエイティブヘッズ（エフチャンネル）」が新たに発足するソサイチリーグ『LIGA 7'S(https://liga7s.jp/lp/)』の立ち上げに伴い、日本ソサイチ連盟は後援・協力をさせていただくことになりましたのでお知らせいたします。

日本ソサイチ連盟では競技レベルの向上を目的とした「FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE(https://football7society.jp/)」を開催しています。2017年に始まったこのリーグは順調にチーム数、エリアを拡大し、全国各地で約300チームを超える皆様に楽しんでいただいております。

一方で、「リーグ参戦はしたいが開催場所が遠くて参戦が難しい」というような課題も聞こえてきております。

そんな課題に取り組み、かつより多くのスポーツ施設でソサイチを楽しんでいただくために、この「LIGA 7'S」を共に盛り上げ拡大し、ソサイチをさらに次のステージへ押し上げてまいります。

各地域・各施設で行われる「LIGA 7'S(https://liga7s.jp/lp/)」の枠組みは公式Webサイト(https://liga7s.jp/lp/)をご参照ください。

随時参戦チームを募集しております。

LIGA 7'Sとは？

LIGA 7'S（リーガセブンス）は“地域に根差した”ソサイチリーグです。

各地のソサイチ施設がリーグ開催の拠点となり、年齢・性別・スキルに関係なく、いつまでも仲間と気軽にフットボールを楽しめる文化を創造します。

ーいつからでも いつまでもー



LIGA 7'S：

Webサイト(https://liga7s.jp/lp/)

Instagram(https://www.instagram.com/liga_7s/?hl=ja)

YouTube(https://www.youtube.com/@LIGA7S)

エフチャンネル(https://www.f-channel.net/) とは？

「誰もがいつでもどこでもいつまでもフットボールを楽しめる環境づくり」を理念に、2002年8月に創業。

ソサイチ(7・8人制サッカー)を中心に、フットサルやビーチサッカーといったアマチュアフットボーラー向けのイベントを企画、運営。全国各地の80会場にて年間2500大会を開催している。



エフチャンネル（株式会社クリエイティブヘッズ）

〒206-0033 東京都多摩市落合1-47ニューシティ多摩センタービル8F TEL：042-316-7401

https://www.f-channel.net/



お問い合わせ：http://j-society.com/contact/

ソサイチとは？：http://j-society.com/society



一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/

FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/