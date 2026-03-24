SweetLeap株式会社、MBS主催イベント「Kansai Startup MeetUP」のSIOピッチセッションに登壇

SweetLeap株式会社

SweetLeap株式会社（本社：大阪府豊中市、代表取締役：石谷 太志、以下「SweetLeap」）は、

2026年3月26日（木）にMBSちゃぷらステージで開催されるMBS主催イベントにおいて、

第2部「Kansai Startup MeetUP」内のSIOピッチセッションに登壇することをお知らせいたします。

当日は、SweetLeapが展開する「口コミロボ(TM)」を中心に、

店舗事業者に対するデジタル支援の取り組みと、今後の支援領域の広がりについて発信いたします。

登壇の概要

SweetLeapが登壇するのは、2026年3月26日（木）開催の「Kansai Startup MeetUP」内SIOピッチセッションです。

今回の登壇では、SweetLeapがこれまで取り組んできた「口コミロボ(TM)」による口コミ・レビュー支援を起点として、今後どのように店舗事業者の集客、顧客接点、運営改善、事業成長支援へと広げていくのか、その方向性を発信いたします。



SweetLeapは、単発の施策提供にとどまらず、店舗事業の現場課題に寄り添いながら、実際の運営に定着する支援を重視しています。今回のピッチでも、そうした実務起点の考え方を踏まえた取り組みを紹介する予定です。

イベント全体の概要

イベント名：REACH REACH AWARD / Kansai Startup MeetUP

URL：https://reachreach.net/

日時：2026年3月26日（木）

第1部 17:00～19:00 REACH REACH AWARD

第2部 19:00～21:00 Kansai Startup MeetUP

※SweetLeapは第2部内のSIOピッチセッションに登壇予定

会場：MBSちゃぷらステージ

登壇の背景

近年、店舗事業を展開する企業においては、商品・サービスそのものだけでなく、

口コミ、レビュー、来店前後の接点、顧客との継続的な関係構築が重要性を増しています。

一方で、多店舗展開や現場オペレーションを伴う事業では、集客施策と現場運営が分断されやすく、

顧客接点の改善が単発で終わってしまうケースも少なくありません。



実際には、口コミ対策や集客改善を進めていくなかで、現場の運用や対応体制、

情報整理のあり方まで含めた見直しが必要になる場面も多くあります。



SweetLeapは、こうした現場課題に対し、まず「口コミロボ(TM)」を通じた支援から入り、

そこを起点として、今後はより広く店舗事業全体の支援へと取り組みを広げていきたいと考えています。

「口コミロボ(TM)」を起点とした今後の取り組み

SweetLeapが運営する「口コミロボ(TM)」は、

口コミ・レビュー領域の支援を通じて、店舗事業者の集客や顧客接点の強化を支援するサービスです。



今後SweetLeapは、この「口コミロボ(TM)」を単独の施策として提供するだけでなく、

そこから見えてくる店舗運営上の課題や改善余地も踏まえながら、店舗事業全体を支える支援へと広げていく方針です。

具体的には、以下のようなテーマを見据えています。

- 口コミ・レビュー活用による集客支援- 顧客接点の改善による来店体験の向上- 広告運用や集客動線の最適化- AI活用を含む運営支援- 業務高度化店舗事業の成長を支える仕組みづくり

今回のピッチでは、こうした考え方のもと、口コミロボ(TM)を入口にしながら、

今後どのように店舗事業の支援へつなげていくかを紹介いたします。

今回の登壇で伝えるポイント

1．MBS主催イベントでのピッチ登壇

SweetLeapは、MBS主催イベントの第2部「Kansai Startup MeetUP」内SIOピッチセッションに登壇し、自社の取り組みと今後の方向性について発信します。

2．「口コミロボ(TM)」を起点にした店舗事業支援

口コミ・レビュー支援を入口としながら、今後は店舗事業者の集客、顧客接点、運営改善へと支援領域を広げていく構想を紹介します。

3．現場を踏まえた実務起点の支援

SweetLeapは、机上の提案だけでなく、実際の現場運用や事業の流れを踏まえながら支援を進めることを重視しています。店舗事業者の実情に即した形で、支援を具体化していく方針です。

4．関西圏での発信と連携強化

今回の登壇を通じて、関西圏のスタートアップ、支援機関、事業会社との接点を広げるとともに、

SweetLeapの取り組みをより広く発信してまいります。

SweetLeap株式会社 代表取締役 石谷 太志 コメント

このたび、MBS主催イベント「Kansai Startup MeetUP」のSIOピッチセッションに登壇できることを大変光栄に思います。

SweetLeapはこれまで、「口コミロボ(TM)」を通じて、店舗事業者の口コミ支援や顧客接点の強化に取り組んできました。今後はこの取り組みを起点として、より広く店舗事業全体の支援へとつなげていきたいと考えています。

店舗事業の支援は、単に集客施策を打つだけでは十分ではありません。実際の現場で何が起きているのか、どこに課題があるのかを見ながら、運営や顧客対応まで含めて支援を考えていくことが重要です。



私たちは、現場の実態を踏まえながら、実際に使われる支援として定着するところまで見据えて取り組んでまいります。



今回の登壇を通じて、SweetLeapの取り組みや今後の方向性を、多くの方に知っていただける機会になればと考えています。

今後の展望

SweetLeapは今後、「口コミロボ(TM)」を起点とした店舗事業支援をさらに強化してまいります。

口コミ・レビュー領域にとどまらず、広告運用、顧客接点の改善、店舗運営支援、AI活用を含む業務高度化など、事業者が抱える課題に応じて、支援領域を段階的に広げていく方針です。

また今回の登壇を通じて得られる新たな接点や対話も活かしながら、関西圏を中心とした事業者との連携機会をさらに広げてまいります。

会社概要

社名：SweetLeap株式会社

代表者：石谷 太志

事業内容：

・「口コミロボ(TM)」の運営：https://kuchikomirobo.com/(https://kuchikomirobo.com/)

・アドキタ～北摂の広告代理店～：https://socialmediamarketing.jp/(https://socialmediamarketing.jp/)

・デジキタ～北摂のAIシステム開発～：https://dejikita.com/(https://dejikita.com/)

・アフィリエイトASP「Adnova（アドノバ）」：https://asp.socialmediamarketing.jp/(https://asp.socialmediamarketing.jp/)