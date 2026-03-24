外国人に喜ばれる日本土産の選び方とは？アンケート結果から見えたポイント(日本のお土産通販『東京トレジャーズ』調べ)

株式会社東京トレジャーズ

外国人への日本土産選びは、「日本らしさを伝えたい」という思いがある一方で、実際には悩みやすいテーマのひとつです。和の雰囲気や伝統を感じられるものを選びたい気持ちはありつつも、相手の好みや文化の違い、持ち帰りやすさ、価格帯など、考えるべきポイントは多岐にわたります。選択肢が豊富だからこそ、「何を基準に選べばよいのか」に迷う場面も少なくありません。

こうした中で近年は、日本らしさと実用性を兼ね備えた土産や、外国人にも受け入れられやすいデザイン・仕様の商品への関心が高まっています。実際にどのような視点が重視されているのかを把握することは、より満足度の高い商品選びや提案にもつながります。

そこで日本のお土産通販『東京トレジャーズ』（https://www.cd-expert.com/(https://www.cd-expert.com/) ）は、外国人に日本土産（雑貨・工芸品）を贈ったことがある男女200名を対象に「外国人に贈る日本土産（雑貨・工芸品）」に関するアンケートを実施しました。日本らしさや実用性、価格帯、選びやすさといった観点から、実際にどのようなポイントが重視されているのかを明らかにしています。

本記事では、その調査結果をもとに、外国人に喜ばれる日本土産の選び方について分かりやすく解説します。日常のギフト選びはもちろん、訪日客向けの商品企画や販促のヒントとしても、ぜひ参考にしてみてください。

1．実際に外国人に贈る日本土産を選ぶ際に特に重視した点

2．贈り先の好みがよく分からない時に選びやすいと思う日本土産

3．外国人向けの日本土産（雑貨・工芸品／1人分）の予算感

4．【まとめ】外国人に贈る日本土産は「日本らしさ」と選びやすさの両立が鍵

1．Q1：実際に外国人に贈る日本土産（雑貨・工芸品）を選ぶ際、特に重視した点を選んでください。（複数選択可：注1）

2．贈り先の好みがよく分からない場合、あなたが最も選びやすいと思う日本土産（雑貨・工芸品）のタイプはどれですか。

3．外国人向けの日本土産（雑貨・工芸品／1人分）の予算として、実際に最も近かったものを選んでください。

4．【まとめ】外国人に贈る日本土産は「日本らしさ」と選びやすさの両立が鍵

注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、実際に外国人に贈る日本土産を選ぶ際に特に重視した点をより明確に把握できるようにしています。- 多くの人が意識しているのは「日本らしさ（和・伝統を感じる）」でした。57.5％（115人）と半数を超えており、日本ならではの雰囲気や文化を感じられることが、土産選びにおいて大きなポイントになっていることがうかがえます。せっかく日本から贈るのであれば、ほかではなかなか手に入らない、日本らしい魅力が伝わるものを選びたいと考える人が多いようです。- その一方で、「軽い／かさばらない（持ち運びやすい）」は26.5％（53人）、「価格に見合う品質・高級感」は23.0％（46人）となっており、実際に持ち帰る場面や贈り物としての見栄えも重視されていることが分かります。見た目の印象だけでなく、荷物になりにくいか、価格に対して納得感があるかといった現実的な視点も、土産選びでは欠かせない要素になっているようです。- また、「実用性がある（使ってもらえそう）」は18.5％（37人）、「文化・宗教的に無難（タブーになりにくい）」も18.5％（37人）、「見た目・デザインが良い（パッケージ含む）」は18.0％（36人）でした。相手に喜んでもらえるかどうかを考えたとき、使いやすさや見た目の良さに加えて、文化的な配慮まで意識されている点は印象的です。単に自分が選びたいものではなく、相手にとって受け取りやすいものを選ぼうとする姿勢が表れているといえるでしょう。- さらに、「持ち込み制限・税関の不安が少ない（素材・サイズ等で制限にかかりにくい）」は16.0％（32人）、「壊れにくい（割れ物でない等）」は15.5％（31人）、「話のネタになるストーリー性（産地・職人・文化背景など）」は14.5％（29人）でした。海外へ持ち帰ることを前提にすると、壊れにくさや持ち込みやすさは無視できません。また、背景にある文化や職人の技術などが会話のきっかけになる点も、日本土産ならではの魅力として捉えられているようです。- 一方で、「相手の好みに左右されにくい（無難で失敗しにくい）」は12.0％（24人）、「買いやすさ（空港・駅・通販などで入手しやすい）」は11.0％（22人）でした。もちろん選びやすさも大切ですが、それ以上に“日本らしさ”や品質、贈る相手への配慮といった点が優先される傾向が見られます。- 最も選びやすい日本土産として多く挙げられたのは、「伝統工芸（陶器、漆、金箔、扇子等）※工芸品・飾り物を含む」で33.5％（67人）でした。日本らしさが伝わりやすいことに加え、特別感やきちんとした印象を持たれやすい点が選ばれる理由になっていると考えられます。相手の好みが分からない場面でも、日本の文化や職人技を感じられるものは“外しにくい選択肢”として受け止められているようです。- 次いで多かったのが、「日用品・生活雑貨（和小物、箸、風呂敷、手ぬぐい等）」の26.5％（53人）でした。毎日の暮らしの中で使いやすいものは、実用性があり、相手にも受け入れられやすい傾向があります。和の雰囲気を感じられながらも、日常になじみやすい点が魅力であり、気負いすぎずに贈れるジャンルとして支持されていることがうかがえます。- そのほかでは、「ファッション小物（巾着、アクセサリー等）」が10.0％（20人）、「文房具（ノート、ペン、和柄文具等）」と「インテリア・アート小物（置物、雑貨等）」がそれぞれ9.0％（18人）という結果でした。いずれも比較的コンパクトで、価格帯の幅も持たせやすいため、シーンや予算に応じて選びやすいカテゴリだといえそうです。見た目の楽しさや使いやすさをほどよく両立できる点も、選択肢としての強みになっています。- 一方で、「キャラクター・ポップカルチャー系」は4.5％（9人）にとどまりました。日本らしさは感じられるものの、好みが分かれやすいため、相手の趣味がよく分からない場合にはやや選びにくいと感じる人が多いようです。相手の嗜好がはっきりしていれば魅力的な選択肢になり得ますが、無難さを重視する場面では優先順位が下がる傾向が見られます。- 最も多かったのは、「3,000～4,999円」の24.5％（49人）でした。これに「2,000～2,999円」22.5％（45人）が続いており、全体としては2,000円台から4,000円台あたりに回答が集まっています。高すぎず、かといって安すぎる印象にもなりにくいこの価格帯は、贈り物としての見栄えと選びやすさのバランスを取りやすいゾーンだといえそうです。- また、「5,000～9,999円」も18.0％（36人）と一定数を占めており、相手との関係性や贈るシーンによっては、少し特別感のある価格帯を選ぶケースも少なくないことが分かります。日本らしい工芸品や上質な雑貨など、品質や印象をより重視したい場面では、このあたりの予算感が意識されているのかもしれません。- 一方で、「1,000～1,999円」は16.0％（32人）となっており、比較的手頃な価格帯にも一定のニーズがあります。複数人に渡したいときや、カジュアルなお礼として贈る場合には、このくらいの価格帯が選びやすいと感じられているようです。気軽さを持たせつつも、日本らしさや見た目の良さをしっかり感じられる商品であれば、十分に満足度の高い土産になりそうです。- その反面、「～999円」は5.0％（10人）と少数派でした。外国人向けの日本土産では、単に安さを優先するよりも、ある程度の品質や特別感が伝わるものを選びたいという意識が強いことがうかがえます。- さらに、「10,000円以上」は6.0％（12人）で、全体としては多くないものの、特別な相手に向けてワンランク上の土産を選ぶケースも一定数見られました。- 今回のアンケート結果から見えてきたのは、外国人に贈る日本土産では、まず「日本らしさ」がしっかり求められているということです。和の雰囲気や伝統を感じられることは、ただの贈り物ではなく、日本ならではの魅力を伝えるきっかけにもなっています。- ただし、それだけで選ばれているわけではありません。実際には、使いやすさや持ち運びやすさ、相手にとって受け取りやすいかどうか、さらに価格とのバランスまで含めて、多くの人が現実的に判断していることも分かりました。外国人向けの日本土産は、特別感がありながらも、相手に負担を感じさせないことが大切にされているようです。- また、相手の好みが分からない場面では、伝統を感じられるものや、日常使いしやすい和雑貨のように、日本らしさと実用性の両方を備えたアイテムが選ばれやすい傾向も見られました。個性が強すぎるものよりも、幅広い相手に受け入れられやすいもののほうが、安心して選べる土産として支持されているといえそうです。- 予算面についても、安さだけを重視するのではなく、品質や見た目も含めて納得感のあるものが求められていました。つまり、外国人向けの日本土産を考えるうえでは、「日本らしさ」「実用性」「持ち運びやすさ」「価格のバランス」といった複数の要素をうまく組み合わせることが、満足度の高い商品選びにつながるといえるでしょう。

今後、訪日外国人向けの商品展開やギフト提案を考える際にも、こうした生活者の感覚を踏まえることは重要です。見た目の印象だけでなく、贈る場面や受け取る相手まで想定した商品設計や提案が、より選ばれる土産づくりにつながっていくと考えられます。

東京トレジャーズでは、こうした外国人向けのニーズを意識した日本土産を幅広く紹介しています。日本らしさを感じられる定番の和雑貨から、贈りやすさにも配慮したアイテムまで、商品選びの参考になるラインナップを掲載していますので、具体的な商品イメージを広げたい方はぜひご覧ください。

調査概要

東京トレジャーズのサイトはこちら :https://www.cd-expert.com/

調査日： 2026年3月13日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 外国人に日本土産（雑貨・工芸品）を贈ったことがある男女200名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「日本のお土産通販『東京トレジャーズ』」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://www.cd-expert.com/(https://www.cd-expert.com/)

東京トレジャーズについて

日本のお土産通販 東京トレジャーズは、外国人向けの日本土産を取り扱う通販サイトとして、日本らしさを感じられる商品を幅広く提供しています。国内外のお客様に向けて、伝統工芸品や和雑貨、日常的に使えるアイテムまで多彩なラインナップを取り揃え、外国人にも喜ばれるギフトを提供しています。

サイトでは、金箔や漆器、扇子、風呂敷、お箸、手ぬぐいなど、まさに「日本らしさ」を感じられるアイテムが勢揃い。贈り物としてはもちろん、記念品やノベルティとしてもぴったりな商品が揃っており、予算やシーンに応じた選びやすさが魅力です。外国人にとっても親しみやすく、日常的に使いやすいアイテムも豊富にラインナップされています。

また、法人向けにも対応しており、企業や団体向けのギフト、イベントの記念品としての注文も可能です。予算やニーズに合わせて、適切な商品提案を行っており、特別な贈り物からカジュアルな土産まで幅広くサポートしています。

Point（1）多彩なラインナップでニーズに応える

東京トレジャーズでは、伝統工芸品から日常的な和雑貨まで、幅広い商品群を取り揃えています。これにより、贈る相手やシーンに合わせて選べる商品が豊富で、贈り物選びに迷うことがありません。日本文化を感じられる商品から、実用的で日常に馴染むアイテムまで、さまざまな選択肢が魅力です。

Point（2）品質と信頼性を重視した商品提供

東京トレジャーズの商品は、国内の職人やメーカーと提携し、品質管理を徹底しています。すべての商品が高い品質基準を満たしており、安心して購入できる点が大きな特徴です。贈り物としての特別感や日本文化を感じられる商品の選定には、細やかな配慮がされています。

Point（3）法人向けのサポートも充実

東京トレジャーズでは、法人向けの大口注文やノベルティギフト、記念品の提案も行っています。企業のイベントやキャンペーンに合わせた商品選定ができ、販促活動に役立つアイテムを提供しています。これにより、企業のニーズにも応えつつ、外国人向けの商品展開をサポートしています。

東京トレジャーズ 概要

販売業者 ：株式会社東京トレジャーズ

運営統括責任者：吉田 真理子

所在地 ：東京都台東区浅草1-5-9-803

HP ：https://www.cd-expert.com/

事業内容 ：日本のお土産・贈り物（和雑貨）の販売事業及び通販サイトの運営