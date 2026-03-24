【株式会社ダイチュウ】滋賀本社敷地内に「第6工場」を新設、2026年３月5日に竣工

株式会社ダイチュウ

ダイチュウグループの中核企業である株式会社ダイチュウ（本社：滋賀県長浜市、代表取締役社長：駒村卓哉、以下「ダイチュウ」）は、近年の受注拡大および顧客ニーズの高度化に対応するため、滋賀本社敷地内に「第6工場」を建設し、2026年3月5日に竣工いたしましたことをお知らせいたします。

本工場の稼働により、大型ディーゼルエンジン向け部品や大型製缶部品の生産キャパシティを拡大し、素材から機械加工、塗装、仕組（組立）までの一貫生産体制をさらに強固なものへと進化させます。

■第6工場建設の背景：高まる「一貫生産」への需要

現在、製造業においては、サプライチェーンの集約やリードタイム短縮を目的に、素材調達から最終加工、さらには組立（仕組）までを一括して委託したいというニーズが急速に高まっています。

ダイチュウでは、特に大型ディーゼルエンジン向けの鋳物部品や、大型機械設備向けの製缶部品において受注が急増しております。これら顧客の旺盛な増産要望に応え、より高精度かつスピーディーな供給体制を構築するため、この度、最新鋭の設備を備えた「第6工場」を建設いたしました。

■新工場の特徴と導入設備

新設された第6工場には、新たに5面加工門形マシニングセンタMCR‐A5CII（オークマ）と10tクレーンを導入しました。

ダイチュウグループ内で鋳造された高品質な鋳物製品や、自社で製造した大型製缶部品の機械加工を内製化・強化いたします。

グループシナジーの最大化： 大阪高級鋳造鉄工株式会社を母体とするダイチュウグループのネットワークを活かし、グループ内で製造した素形材をスムーズに次工程（加工・組立）へと繋げます。

大型案件への対応力： 広さ525.51平方メートルの作業スペースを確保し、従来以上に大型かつ複雑な形状の部品加工が可能となります。

■新工場の概要

名称： 株式会社ダイチュウ 第6工場

所在地： 滋賀県長浜市高月町高月1254-1（滋賀本社敷地内）

建物面積： 525.51平方メートル

竣工日： 2026年3月5日

主な設備： 大型門形マシニングセンタ、10tクレーン、溶接設備

■株式会社ダイチュウについて

株式会社ダイチュウは、大阪高級鋳造鉄工株式会社を母体とするダイチュウグループの中核企業です。グループ6社（鋳鉄鋳物、アルミ鋳物、溶接、プレス、機械加工、物流など）が連携し、素材から完成品までをワンストップで提供できる体制を強みとしています。長年培ってきた鋳造・製缶技術と最新の機械加工技術を融合させ、日本のインフラを支える大型エンジンや農業機械、産業機械の発展に貢献しています。

【会社概要】

社名： 株式会社ダイチュウ

本社所在地： 滋賀県長浜市高月町高月1254-1

設立： 1970年8月

事業内容： 農業機械向け製缶部品、大型ディーゼルエンジン向け鋳物部品、大型製缶部品、

機械設備向け製缶部品の製造・加工・組立・販売

URL： https://dg-daichu.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社ダイチュウ 代表取締役副社長 駒村直洋

TEL：0749-85-3290(代)