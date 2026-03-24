HYBE × Geffen Recordsによるグローバル・タレント発掘プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』3次審査の合格者が4名が明らかに！今夜8時から放送

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#5を2026年3月24日（火）よる8時より無料放送いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CJ25OaNNRwY ]

3月24日（火）放送の#5では、Cチーム（JAYLA、RIRA、NARU、AOI）による3次審査の模様をお届けします。2次審査1位通過のJAYLAをはじめとした実力派揃いのCチームですが、難易度の高い課題曲に悪戦苦闘する場面も。リハーサルではコーチ陣から厳しい指摘も飛び交い、本番へ向けて大きな課題を抱えることに――。

そして、番組後半ではついにアメリカでの最終審査に進む3次審査の合格者4名が発表されます。これまでの順位や実力だけでは測れない“選考の基準”に、スタジオは騒然。ヒコロヒーが「SNS荒れます」とコメントするなど、予測不能な展開に注目が集まります。

果たして、最終審査に駒を進めることができる４名は一体誰なのか？注目の#5は3月24日（火）よる8時より無料放送です。ぜひ、ご覧ください。

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なお、「ABEMA」では、本日午後2時45分よりこれまでの放送回をまとめて楽しめる一挙放送いたします。

本編放送に先駆けて、これまでのストーリーを一気に振り返ることができる絶好の機会となっております。ぜひあわせてお楽しみください。

一挙放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CW3NKXkc1LoAAK

そして、本番組の放送を記念し、原宿・竹下通り商店街および新大久保商店街にて、期間限定のフラッグ広告を掲出いたします。

掲出場所：

・原宿竹下通り

・新大久保商店街

掲載期間：

2026年3月25日（水）～4月6日（月）

※両エリア同期間で掲出

■『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』とは

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクトです。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘します。

本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAの出演が決定。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守ります。

■ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』 番組概要

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#5放送日時：2026年3月24日（火）よる8時～

（毎週火曜よる8時放送）

#5前半放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CAVPo3ZvUtCcgw

スタジオキャスト：

指原莉乃

ヒコロヒー

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

MOKA（ILLIT）

IROHA（ILLIT）