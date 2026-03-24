関西国際空港 ヤマトグループ貨物専用機の運航が開始

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関西エアポート株式会社

　関西エアポート株式会社は、2026年3月24日（火）からヤマトグループ貨物専用機（関西＝新千歳）の運航が開始されたことをお知らせします。


　本貨物専用機は、JALグループのスプリング・ジャパンが運航を担っており、近年の物流量の増加や労働力不足、気候変動による災害リスクの高まりなどを背景に、新たな輸送手段として安定的な輸送力の確保とサービス品質の維持・向上を図ることを目的としています。関西国際空港へは初の就航となり、今後の貨物輸送需要への対応力強化が期待されます。


　関西エアポートグループは、引き続き、航空貨物ネットワークの拡充を通じて、荷主の皆さまや貨物関係事業者の利便性向上に努め、関西や就航地点を中心とした経済発展に寄与してまいります。


○運航開始日


　　2026年3月24日（火）


○運航スケジュール




上記スケジュール・機材は予告なく変更される場合がございます。


※1 2026年3月31日（火）以降は、新千歳発（07:45）


※2 2026年3月29日（日）、30日（月）は運休


○機材仕様


　　機材：エアバス A321-200P2F 型


　　最大積載量：28t



画像提供：ヤマトホールディングス株式会社