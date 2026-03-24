【COMPASS BOX】伝説のブレンデッドグレーンウイスキー『ヘドニズム』2026年限定リリースを発売

COMPASS BOX

世界中のウイスキー愛好家から注目を集める、ロンドン発の独立系ブレンデッドウイスキーブランド「COMPASS BOX（コンパスボックス）」より、ブランドの原点であり、モダンウイスキーの象徴とも言えるブレンデッドグレーンウイスキー『ヘドニズム』の2026年限定アニュアルリリースが登場しました。

また、2026年3月16日より日本国内での本作ローンチを記念し、今週末3月27日（金）、28日（土）の2日間、東京・表参道の「Friend in Hand」にて、春の訪れとともにその甘美な世界観を体験できるポップアップイベントを開催いたします。

ウイスキーとアート、そして「ミューズ」の融合Karen Gillan カレン・ギラン

2000年の誕生以来、『ヘドニズム』はラベルに女性を起用し、そのエレガントな味わいを象徴してきました。

2024年より始まった「リミテッドアニュアルリリース」の第3弾となる2026年版では、ハリウッド俳優カレン・ギランをミューズとして起用。

"ウイスキーを酌み交わしながら物語を語り合うことは、私の人生で最高の時間のひとつです。ウイスキー造りが一つの芸術形態であることに疑いの余地はありません。自分の姿がウイスキーのボトルに載っているのを見るなんて、これほど刺激的な感覚はありません！" ーカレン・ギラン

ゴティエの世界的ヒット曲『Somebody That I Used to Know』の独創的な視覚表現で脚光を浴びた現代アーティスト、エマ・ハック氏がカレン・ギラン自身の身体をキャンバスにボディーアートを施し、強さと独立心を併せ持つ現代の「ヘドニズム・ウーマン」を鮮やかに表現しています。

"私にとってヘドニズム（快楽主義）とは、力強さ、美しさ、女神、そして内に秘めた強さを意味します。カレンを通じて、まさにそれを表現したいと考えました。カレンは私たちのミューズというキャラクターに完璧に合致しています。"

ーエマ・ハック

Emma Hack エマ・ハック



スペシャルムービー「Compass Box Hedonism 2026 Brought To Life」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gf39iBNDgEc ]

シリーズ史上初、アンティークシェリー樽の魔法アンジェラ・ドロジー

今回のリリースは、リード・ウイスキーメイカーのアンジェラ・ドロジーの手により、これまでの『ヘドニズム』よりも「より豊かで、よりダーク、そしてより力強い」表情に仕上げられました。

- シリーズ初の試み: 『ヘドニズム』史上初めて、クラシックなシェリースタイルのグレーンをメインにブレンド。- 重層的なフレーバー: カフェラテやバタースコッチ、オレンジクリームの層から、次第にローストアーモンドやドライなシェリーのニュアンス、最後にはミルクチョコレートのような濃厚な余韻が広がります。- 希少な原酒構成: ポートダンダス蒸留所のリフィルシェリーバット（31.2%）を中心に、ストラスクライドやキャメロンブリッジの古酒を含む、全7種の貴重な原酒を贅沢に使用しています。3/27（金）、28（土）開催：POP-UP Event "A Sip of Spring"

表参道の開放的なテラスで、春の光を浴びながら『ヘドニズム』の「禁断の甘美」に浸る2日間として、期間限定POP-UPを表参道にて開催いたします。

今回のテーマは「自立した女性の快楽」。既存のウイスキーのイメージを覆し、太陽の下で堂々と快楽を謳歌する新しいスタイルを提案します。

会場はフラワーショップ「doigt」が彩る華やかな空間で、公式Instagramフォロー特典として「ジャケットを彩るお花の一輪」をプレゼントいたします。

日時:

2026年3月27日（金）12:00 - 17:30（17:00 最終受付）

2026年3月28日（土）12:00 - 17:30（17:00 最終受付）

会場: Friend in Hand（東京都港区北青山3-6-20 9F）

Map：https://maps.app.goo.gl/4CsQirQ7cceTY8mU9

内容: 『ヘドニズム 2026』カクテル販売、フラワーギフト（数量限定）等

【ご来場にあたっての注意事項】

・ 20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

・ 本イベントでのアルコール提供は、20歳以上の方に限らせていただきます。

・ 当日、年齢確認（身分証明書のご提示）をお願いする場合がございます。

・ お車、バイク、自転車を運転される方の飲酒は固くお断りいたします。

商品概要

商品名: ヘドニズム リミテッドアニュアルリリース 2026

国内参考小売価格: 16,800円（税抜）

アルコール度数: 46%（ナチュラルカラー、アンチルフィルター）

容量: 700ml

ボトリング: 2025年11月

国内リリース日: 2026年3月16日

世界限定本数: 13,218本

リード・ウイスキーメイカー: アンジェラ・ドロジー（Angela D'Orazio）

輸入販売元: 有限会社スリーリバーズ

【フレーバープロフィール】

ヘドニズム史上初めてアンティークシェリー樽が加わり、その黄金の核に新たな深みをもたらしました。絹のように滑らかな最古級のグレーンウイスキーから引き出されたブレンドは、カフェラテ、バタースコッチ、オレンジクリームの層を露わにし、やがて上質な木質の糖分、ヌガー、ヘーゼルナッツへと変化。最後にはミルクチョコレートの贅沢な余韻が広がります。どこまでもエレガントで、洗練された仕上がりです。

【レシピ詳細】

このウイスキーは、シングルグレーン原酒（69.7%）とブレンデッドグレーン原酒（30.3%）を組み合わせて構成されています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155939/table/10_1_edcf658d928cbab404a97af6d684f964.jpg?v=202603250351 ]

【推奨サービング】

ペアリング（塩味）: 絹のようなプロシュート（パルマハム）とフレッシュな洋梨を添えて。

ペアリング（甘味）: 甘じょっぱいポップコーンがウイスキーのアロマを輝かせ、キャラメルワッフルがスパイス感とキャラメル風味を増幅させます。

究極の体験: 少し冷やして大きめのワイングラスに注ぎ、コーヒー＆ウォールナットケーキと合わせてお楽しみください。

取扱店一覧[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155939/table/10_2_90418bb3551884a4aa73ff115e62e7c8.jpg?v=202603250351 ]

ABOUT "COMPASS BOX"

「コンパス ボックス」は、ブレンデッド ウイスキーのパイオニア、ジョン・グレイザー氏が2000年に創設した、新進気鋭のブレンデッドウイスキーです。コミュニケーションステートメントに“LONG LIVE INTERESTING”を掲げ、ラグジュアリーさを追い求めるオーセンティックなシングルモルトウイスキーと対角に位置するブランドとして、欧米を中心にストリートなバーシーンなどでカジュアルに楽しまれています。

ウイスキー作りを「アート」に見立て、挑戦的に最高な作品を生み出し、ウイスキーマガジン誌の「イノベーター（革新者）オブザイヤー」やウイスキーアドヴォケート誌の「パイオニア（開拓者）オブザイヤー」など、その功績が認められ数多くの賞を獲得するなど、今最もホットなウイスキーブランドの一つです。

私たちは自らをスコッチの「ウイスキーメーカー（創造者）」と呼んでいます。「ウイスキーメーカー」という言葉は私たちの言葉であり、辞書には載っていません。20年以上もの間、私たちはスコッチ ウイスキーの改革にたゆまぬ努力を続け、新しいブレンドを生み出すたびに、ウイスキーの世界をより興味深い場所にすることに貢献してきました。私たちはそれを単独で行ってきたわけではなく、世界で最も先見の明のあるバーテンダーやデザイナーと協力し、可能性の限界に挑戦してきました。私たちは常に実験的であり、完全に魅力的でありながら完全に驚くべきものを提供する創造性の火花を探しています。このビジョンが、私たちウイスキーメーカーの原動力なのです。

Official Site: https://www.compassboxwhisky.com/

Instagram: https://www.instagram.com/compassboxwhiskyco/?hl=en

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広報担当：小山（株式会社TFC）

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