重症心身障がい児のイベントを“知る・感じる”COCOLON、キッズフェスタ東京2026に出展

特定非営利活動法人EPO

重症心身障がい児と家族や支援者向けに学び・遊び・情報を提供をする「COCOLON」(運営：特定非営利活動法人EPO、東京都江戸川区、代表：森えりか）は、2026年4月18日（土）・19日（日）に、有明GYM-EX（東京都江東区）で開催される、日本最大級の子ども向け福祉用具展「キッズフェスタ東京2026」に出展します。

本展示会では、コミュニティの紹介だけでなく、毎年30回以上開催しているイベントや、重症児向けの遊びプログラム、新規事業所立ち上げ支援をブースで展示・説明します。

■KidsFestaTOKYO2026

キッズフェスタ東京は、お子様とご家族のための福祉機器展示会です。

会場には、車いすやバギー、入浴や食事を助ける道具など、日常生活を支えるさまざまな製品が並びます。多くのブースでは実際に触れたり、試乗したりすることができ、「うちの子に合うか」をその場で確かめることができます。

福祉用具は、お子様が快適な暮らしや将来の可能性を広げるために必要不可欠なものです。しかし、必要なお子様のための福祉用具が集まるイベントや展示会は限られており、福祉用具に関する情報や選び方、試し方を知る機会はまだまだ十分ではありません。実際に見て、触れて、体感できる貴重な機会です。

第25回 キッズフェスタ東京2026

公式HP：https://www.kidsfesta.jp/



■日程：2026年4月18日 (土)10:00～17:00

2026年4月19日 (日)10:00～16:00

■会場：有明GYM-EX（ジメックス）

東京都江東区有明１丁目１０－１

■入場料：無料（事前登録制）



■事前登録申込URL：https://x.gd/O0yRD

■ブース展示内容

COCOLON【ブース番号：F-60】COCOLONイベント

2025年度は36回以上のイベント・セミナーを開催！重症心身障がい児と家族が安心して参加できる工夫を重ねてきました。



キッズフェスタでは、イベントの事例を紹介し、参加しやすさや実際の体験の様子を来場者に知ってもらえるような展示で紹介します。

ここねあそび

特定非営利活動法人EPOのセラピストと保育士監修のあそびプログラムがポプラ社様より出版。

【感覚×α】60通りの遊び方を掲載！

普段はオンライン販売限定ですが、ブースでは直接手に取ってご覧いただけます。

自宅や施設での遊びのバリエーションを手軽に増やせる内容で、保護者・支援者にとって日常に取り入れやすい一冊です。

事業所立ち上げ・運営支援

より専門的な支援が必要な重症心身障がい児への支援の充実を図り、障がいの特性に関わらず地域で安心して暮らし育つことができる環境整備を進めるため、一般的なフランチャイズ加盟よりも低価格・ハイクオリティな事業所開設・運営のサポートを行っています。

■COCOLONとは

「重症心身障がい児と家族・きょうだい・支援者みんなのコミュニティ」

お子様が障がいを抱える”ママ友””パパ友”ができることで情報が素早く行き渡り、みなさんが安心して暮らしやすい、子育てしやすい環境づくりの一助となりたい。

障がいを抱えるお子様を支援する方々の学べる場所となり、日々の支援の質を向上させるために様々なセミナーやワークショップを開催したい。

療育の専門家が企画・運営したイベントを開催することで、個々のスペシャルニーズに対応したイベントに参加することができ、家族での外出やお子様・きょうだい・両親が心から楽しめるイベントを開催したい。

このような想いから、2023年12月より様々なイベントやセミナーを実施しており、多くの重症心身障がい児と家族・きょうだい・支援者のみなさまにご参加いただいています。

■特定非営利活動法人EPOについて

特定非営利活動法人EPOは、2016年に東京都で重症心身障がい児の通所施設「ここね」の運営を開始し、現在は東京都内で3つの児童発達支援事業所と1つの放課後等デイサービスを運営しています。

地域で暮らす重症心身障がい児やそのご家族をサポートしてきた経験を活かし、2023年12月より重症心身障がい児と家族・きょうだい・支援者みんなのコミュニティ【COCOLON】を運営しています。

障がいを抱えたお子様やそのご家族、ごきょうだいが安心して暮らしやすい環境、子育てしやすい環境、楽しいことに参加できる環境づくりを進めていきます。

特定非営利活動法人EPO 理事長 森 えりか特定非営利活動法人EPO

団体名：特定非営利活動法人EPO

所在地：東京都江戸川区篠崎町7-21-16

アルファグランデ篠崎弐番街2F

代表：森 えりか

設立：2015年4月



【事業内容】

EPOは2016年より、重症心身障がい児を対象とした児童発達支援・放課後等デイサービス「ここね」を運営し、これまで延べ200名以上の子どもたちを支援してきました。東京都足立区・江戸川区で4事業所を展開しています。



また、重症心身障がい児と家族・きょうだい・支援者のためのコミュニティ「COCOLON」を運営し、第19回キッズデザイン賞〈奨励賞〉、令和7年度東京都女性活躍推進大賞〈大賞〉を受賞しています。



ここねHP：http://co-co-ne.jp

COCOLON ：https://co-co-lon.com



【本リリースに関するお問い合わせ先】

特定非営利活動法人EPO

COCOLON事務局

e-mail： info@co-co-lon.com