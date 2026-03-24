『VIAGE(ヴィアージュ)』×『LAGUNAMOON(ラグナムーン）』WEBで大人気のナイトブラが限定コラボ！【2026年3月24日(火)】より発売開始！

株式会社HRCVIAGE×LAGUNAMOON ブラック

バストケアを中心とした女性向け通販事業を展開する株式会社HRC (本社：東京都豊島区 代表取締役：中沢宏)の、 オリジナルインナーウェアブランド「VIAGEビューティアップナイトブラ」がRenew myselfをコンセプトに持つレディースブランド「LAGUNAMOON(ラグナムーン）」とコラボ商品を【2026年3月24日(火)】より公式WEBサイトにて販売開始します。

▼販売店：ECサイト「HRC公式ストア」

https://c.ho-br.com/prprvi260304

VIAGE×LAGUNAMOON チャコールグレー

VIAGE×LAGUNAMOON ブラック

表面には「LAGUNAMOON(ラグナムーン）ロゴ」、

背面には「VIAGE×LAGUNAMOON」ロゴの限定デザイン。

カラーラインナップは「ブラック」「チャコールグレー」の2カラー。

VIAGE×LAGUNAMOON （左からチャコールグレー、ブラック）

【商品概要：ナイトブラ】

■商品名：VIAGE×LAGUNAMOON

■カラー：ブラック、チャコールグレー

■素材

本体：ナイロン87％・ポリウレタン13％

アンダー：ナイロン80％・ポリウレタン19％・ポリエステル1％

■サイズ

ブラ：S・SM・M・ML・L・LL

■LAGUNAMOONブランドコンセプト

Renew myself

またひとつ、私の好きな私へ。

自分らしさを知っている人は、魅力的だ。

でも、自分らしさを決めつけない人は、もっと魅力的だと思う。

ラグナムーン。それは、いつもの着こなしや暮らしに

「ほどよい遊び心」と「さりげない個性」をプラスするブランド。

あなたの新しい魅力を、ファッションを通して引き出し、磨き、輝かせます。

凛としなやかに。時代の流れや、繊細な心の動きに合わせて

自らをアップデートするたび、新しい世界は開かれる。

ひとつ先のセンスと自信を身につけた、私の好きな私に近づく。

■VIAGEブランドパーパス

すべての女性が「キレイ」を実感するため

今日のケアをラクにする

ブランドストーリー

「キレイを手にいれるためには特別な努力が必要」

あなたは「キレイ」をそのように考えていませんか?

VIAGEは違います。

「キレイ」に「特別な努力」は何も必要ない。

そして、「キレイ」は「手にいれるもの」ではなく

「実感するもの」である。

私たちは、そのように考えています。

未来の自分を想い、今の自分を大切にする時間を、

ひとつひとつ丁寧に積み上げていく。

それこそが、「キレイ」を実感するために

最も大事なことだと、

VIAGEは強く信じています。

【商品コンセプト】

圧倒的な機能性と着心地でキレイなバストを実現するナイトブラ

「お椀型になっている」「上向きになっている」「左右のバランスが良い」「ハリがある」

VIAGEナイトブラは、そのようなキレイな理想のバストを実現するために設計されたナイトブラです。

機能性と着心地において徹底的に細部にこだわり、

バストケアのために本当に必要なものだけを取り入れてつくりました。

業界最高水準の品質を目指したからこそ実現した

「圧倒的な機能性」と「圧倒的な着心地」をお届けいたします。

VIAGEシリーズは現在累計販売枚数1,000万枚を突破しています。

※2025年7月末時点

会社概要

■株式会社HRC

所在地：東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階

代表者：代表取締役 中沢宏

創 業：2015年10月

資本金：3000万円

従業員：113名（2026年3月時点）※子会社含む

URL：https://c-hrc.com/

【ネクステージGroup】

■ネクステージグループホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区高田馬場4丁目9-12 日新西北ビル 7階

代表者：丹野 直人（代表取締役社長・グループCEO）

創業：2006年8月

資本金：約2億7,052万円（グループ総資本金）

従業員数：255名（2025年10月時点）※グループ全体、派遣・パート除く

URL：https://c-nextage.com/