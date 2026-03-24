プレサンス住販が「Mico Touch」を導入。スマホをかざすだけでお問い合わせやLINE友だち登録促進へ活用

株式会社Mico

株式会社Mico（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修）は、株式会社プレサンス住販（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：山岸 嘉章）にNFC技術を用いた販促ツール「Mico Touch（ミコタッチ）」の導入が開始されたことを発表します。

NFC技術を用いたMico Touchはスマホをかざすだけで、任意の情報にアクセスすることができます。居住用マンション検討時に現地に立ち寄った方が、LINE友だち登録促進や気になったタイミングで物件公式サイトへアクセスし、資料請求や問い合わせまで行えるようにすることを目的としています。

ご導入背景

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

（URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/）

近年、住宅販売の現場では、ペーパーレス化と情報アクセスの手軽さの需要が急速に高まっています。従来の紙媒体による資料配布に代わり、お客様が必要な情報をその場ですぐに取得できるデジタルツールが求められています。

Mico Touchは、居住用マンションの現地に設置された案内プレートにスマートフォンをかざすだけで、専用アプリのダウンロードや個人情報の入力なしに、物件公式サイトへアクセスできるNFC技術を採用した販促ツールです。

現地を訪れた方が、LINE友だち登録や自身のタイミングで最新の物件情報（価格、間取り、販売状況など）を確認し、スムーズに資料請求や問い合わせを行う導線を整え、順次提供を開始します。

本取り組みを通じ、紙資料に頼らない情報提供を進め、お客様に常に最新かつ安心感のある情報をお届けする体制を目指しています。

ご担当者様コメント

株式会社プレサンス住販 営業部 CX戦略室 課長 谷口卓也 様

お客様が『知りたい』と感じた瞬間に、QR読み取りや検索の手間なく、スマホをかざすだけで最新情報にたどり着ける体験を重視しました。操作の負担を抑え、ご自身のペースで住まいをご検討いただける、ストレスの少ない情報提供を目指しています。

Mico Touchについて

Mico Touchとは、営業、店舗、展示場、イベントなどでのLINE登録促進に効果を発揮するだけでなく、企業が持つ様々なコンテンツやデジタル会員化へのアクセスを容易にするNFC技術を活用し、顧客はスマートフォンをかざすだけでLINE登録画面や任意のウェブサイトなどにアクセスできます。

従来の二次元バーコードを読み取る顧客の手間や従業員の説明コストを解消することで、顧客はスムーズにLINE登録やコンテンツへのアクセスが可能になり、離脱してしまっていた顧客にアプローチをすることが叶います。

機能紹介URL：https://mico-inc.com/engage/function/mico-touch/

お問い合わせ：https://camp.mico-inc.com/me-contact.html

Micoについて

Mico Touchについて :https://mico-inc.com/engage/function/mico-touch/

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、デジタル会員証LINEミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

公式HP：https://mico-inc.com

Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/

Mico Message：https://mico-inc.com/message/

Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/

BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/

Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/

ミコミー：https://micomii.com