アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、「不動産情報サイト アットホーム」で賃貸居住用物件において、PV数が多い街をまとめた「アットホーム 賃貸・街ランキング 東京都下編」を発表します。

＜トピックス＞

■東京都下でPV数が多い街 総合1位 「八王子市」

総合1位は前年に引き続き「八王子市」で、全てのタイプでトップを獲得しました。交通利便性と自然豊かな住環境が、幅広い世代に指示されているようです。また、2位の「町田市」、3位の「調布市」は全てのタイプで3位以内にランクインしています。

「アットホーム 賃貸・街ランキング 東京都下編」 調査結果

≪総合≫ 1位 「八王子市」

「不動産情報サイト アットホーム」の賃貸居住用物件で最もPV数が多かった街は、「八王子市」でした。「八王子市」は、東京都の多摩地域南部に位置する人口約56万人の市です。東京都日野市・あきる野市や神奈川県相模原市に隣接し、自然にも恵まれた地域で、世界一の登山者数を誇る「高尾山」が人気スポットとして知られています。

2位に「町田市」、3位に「調布市」がランクインしました。

≪シングル≫ 1位 「八王子市」

ワンルーム～1DKのシングル向き物件では、「八王子市」が1位でした。2位の「調布市」は多摩地域東部に位置する人口約23万人の市で、世田谷区、狛江市、神奈川県川崎市多摩区などに接しています。市内には古い寺社仏閣が多く、奈良時代からの古刹「深大寺」では「だるま市」や「鬼灯まつり」が開かれています。京王線・京王相模原線が通っており、京王線の調布駅からは新宿まで約20分と都心にも出やすく、通学や通勤もしやすいです。

≪カップル≫ 1位 「八王子市」

1LDK～2DKのカップル向き物件では、「八王子市」が1位でした。2位に「町田市」、3位に「調布市」が続きました。2位の「町田市」は東京都南西部に位置する人口約43万人の市で、多摩市や神奈川県川崎市・横浜市などに接する都心のベッドタウンとして発展しました。JR横浜線、東急田園都市線、京王相模原線、小田急小田原線の4路線が通り、新宿や渋谷などの都心と横浜方面へのアクセスの良さが特徴です。町田駅を中心とした地区は商業施設が多く建ち並び、若者向けのお店も集まる人気の繁華街です。

≪ファミリー≫ 1位 「八王子市」

2LDK以上のファミリー向き物件では、「八王子市」がトップで、2位に「町田市」、3位に「調布市」がランクインしました。4位の「府中市」は東京都のほぼ中央に位置する人口約26万人の市で、小金井市、国分寺市、稲城市などと隣接しています。子育て支援も充実しており、自然豊かな環境のため子育て世帯にも人気のエリアです。標高約80ｍの小高い丘で関東の富士見百景に選定されている「浅間山」からは府中市内や富士山を一望できます。

各街の家賃相場はこちら ： 「家賃相場から賃貸を探す」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/

〈調査概要〉

調査対象：「不動産情報サイト アットホーム」において、物件詳細ページのPV数が多い市区町村順にランキング

調査期間：2025年11月1日～2026年1月31日（前年：2024年11月1日～2025年1月31日）

調査エリア：東京都下