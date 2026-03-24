【ロフト】和歌山県内初出店！　7月3日(金)「和歌山ロフト」開店！

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2026年7月３日(金)に「和歌山ロフト」を「イオンモール和歌山」(和歌山県和歌山市ふじと台)２階にオープンいたします。生活雑貨専門店のロフトは全国に多店舗化を進めており、今回の出店で国内187店舗目となります。和歌山県内へは初出店で、近畿地方ではすべての府県を網羅した形となり、30店舗目となります。ロフトが出店する「イオンモール和歌山」は、2014年に開業以来、近隣はもとより和歌山市外ひいては大阪・阪南市まで及ぶ広域の商圏から和歌山県最大売上規模のショッピングセンターとして支持されています。テナントは、およそ180店舗(2024年度)を備えており、ロフトは、今回、和歌山県内初の出店として「イオンモール和歌山」の魅力の要素の一つとして加わり、地元の期待に応えてまいります。「和歌山ロフト」は、旬の雑貨を通して地域の皆さまにロフトならではの品ぞろえで、新しい生活提案をしてまいります。

また、和歌山県内初出店を記念して、限定商品の販売や開店企画の実施を予定しています。

和歌山ロフト 店舗イメージ

■“新しいモノ、ワクワクするコトが必ず見つかる”、雑貨の“旬”を体感できるお店を目指します

売場面積は約261坪(約863平方メートル )、ロフトで最も多く展開しているスタンダードな店舗規模です。

ワンフロアの買い回りしやすい最新のレイアウトにて、トータルでおよそ19,400種類を品ぞろえ、文具雑貨(9,100種類)、健康雑貨(6,500種類)、バラエティ雑貨(2,700種類)、生活雑貨(1,100種類)の

４領域で、市(旬)と蔵(定番)の商品を展開いたします。

【和歌山ロフトオープン記念キャンペーン】

●ロフトアプリユーザー限定「ロフトク5％OFF」

ロフトアプリで和歌山ロフトの店舗をお気に入り登録すると、１回のお会計合計税抜1,000円以上で5％OFF。期間中何度でも利用可能。

■期間：7月3日(金)～7月12日(日)



●「ロフトオリジナルトートバッグ」プレゼント！

7月3日(金)より和歌山ロフトで合計税込3,000円以上お買上げのお客さま先着2,000名さまに

デザイン・ユニット「COCHAE」のイラストデザインの「ロフトオリジナルトートバッグ」を一点プレゼント。

ロフトオリジナルトートバッグ（2柄）

＜ロフトオリジナルトートバッグについて＞

「ロフトオリジナルトートバッグ」は、「ロフト グリーンプロジェクト リサイクルプログラム」の一環として取り組んでいる、ロフト店舗が回収拠点として参加する繊維製品の回収・再生の循環プラットフォーム「BIOLOGIC LOOP (ビオロジックループ)」の協力のもと、100％リサイクル素材で作られたトートバッグです。

Illustration：COCHAE(コチャエ)

“あそびのデザイン”をテーマに活動する軸原ヨウスケ、武田美貴、長友真昭（2025～）によるデザイン・ユニット。 2003年結成、「折紙をもっとポップに！」をキーワードにグラフィック折紙を制作。現在は新しい視点を持った玩具や雑貨の開発、パッケージデザイン、商品企画、展示やワークショップなど幅広い活動を行っている。



【店舗 概要】

店舗名：和歌山ロフト

所在地：和歌山県和歌山市ふじと台23番地 イオンモール和歌山 2階

開店日：2026年7月3日(金)

売場面積：約261坪(約863平方メートル )

営業時間：午前10時～午後９時

休業日：イオンモール和歌山に準ずる

【イオンモール和歌山 概要】

開業日：2014年3月16日

運営管理：イオンモール株式会社

店舗面積：約69,000平方メートル

テナント数：約180店舗(2024年度)

駐車場台数：3,500台

営業時間：午前10時～午後９時

アクセス：南海本線和歌山大学前(ふじと台)駅下車すぐ

＜ 株式会社ロフト 会社概要 ＞ ※2026年3月24日現在

◇所在地：東京都渋谷区宇田川町18番2号

◇設立：1996年8月8日

◇代表者：代表取締役社長 安藤 公基

◇資本金：7億5000万円

◇展開店舗数：国内183店舗(直営156店舗/FC 27店舗)、海外6店舗(直営3店舗/FC 3店舗)

◇ロフトアプリ会員数：958万人(2026年2月末)

◇ロフトHP：https://www.loft.co.jp/