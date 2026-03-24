「IDOLCHAMP（アイドルチャンプ）」、「第35回ソウル歌謡大賞」の公式投票を独占オープン！さらにKPOPラジオ番組のアワード「ポプコンアワード」も初開催

株式会社 NEOWIZゲームオン- 35年の伝統を持つ韓国最高権威の音楽授賞式、6月20日に仁川インスパイアアリーナで開催- ソウル歌謡大賞の投票はIDOLCHAMPが独占！IDOLCHAMPのファン投票100%で決定される部門も設置- 祝・4年目！TOKYO FM連動の番組初アワード「POP-K Awards（ポプコンアワード）」も熱い投票がスタート

韓国の放送局MBC PLUS、およびモバイル広告プラットフォーム企業「TNK Factory」、株式会社 NEOWIZゲームオンが共同事業としてサービスを展開しているKPOPアイドルファンダムアプリ「IDOL CHAMP」にて、「第35回ソウル歌謡大賞」（以下、ソウル歌謡大賞）の公式ファン投票を独占で実施、ならびにTOKYO FMの番組と連動した「POP-K Awards（ポプコンアワード）」の投票を開始したことをお知らせいたします。

■「第35回ソウル歌謡大賞」公式投票をIDOL CHAMPで独占開催！

ソウル歌謡大賞は、1990年の第1回を皮切りに、韓国の大衆歌謡の活躍ぶりをありのままに記録してきた国内最高権威の音楽授賞式です。第1回の大賞受賞者であるピョン・ジンソプをはじめ、ソテジワアイドゥル、BTS、NCT DREAMなど、当代最高のアーティストたちが経てきたK-POPの生きた歴史として評価されています。今回の第35回は、来る6月20日に仁川（インチョン）の国内初・公演特化施設「インスパイアアリーナ」で華やかに開催される予定です。

今回、公式の投票チャンネルを「IDOL CHAMP」に一元化し、独占で投票を受け付けることとなりました。これによりユーザーの疲労度や分散を防ぎ、より快適に推しへの応援に集中していただけます。

投票は本賞、人気賞など計12個の部門で構成され、各部門の候補にはトップクラスのアーティストたちが大挙して名を連ねます。 特に今年は時代の流れを反映した新規部門を2つ新設しました。発売から時間が経過しているにもかかわらず、大衆の熱い愛を受けて再びチャートのトップに上り詰めるなど「リバイバル・ヒット」や「再ブレイク」を果たしたアーティスト、または長きにわたりチャート上位圏を席巻したアーティストを称えるための「Golden Revival（ゴールデン・リバイバル）部門」。そして、韓国歌謡産業の主役として歌唱力はもちろん演技、バラエティなど多様な分野で縦横無尽に活躍中のアーティストたちのための「New Icon（ニュー・アイコン）部門」が追加され、さらに多彩な授賞式になる見通しです。

グローバルファンによる熱い投票戦争は、計3段階にわたって熾烈に展開されます。

- 本選1次投票： 3月20日午前10時 ～ 4月9日深夜0時（21日間）- 本選2次投票： 4月10日午前10時 ～ 4月30日深夜0時（21日間）- ファイナル投票（受賞者決定）： 5月8日午前10時 ～ 5月28日深夜0時（21日間）- 授賞部門：-本賞、新人賞、部門賞（Rock/Ballad・R&B Hiphop・OST・Trot）合計6部門：投票反映率30％-人気賞、韓流特別賞、K-POP World Choice（GROUP、SOLO）、New Icon、Golden Revival：投票反映率100％

また、授賞式当日の現場の熱気を直接感じたいファンのために、投票参加時に「第35回ソウル歌謡大賞」のチケットを贈呈する認証イベントもアプリ内で同時開催いたします。

投票はこちらから→bit.ly/41h8CHw

■ 祝・4周年！番組初のアワード『POP-K Awards ~4th anniversary~』も投票開始

ソウル歌謡大賞に加え、番組の歴史に名を刻む「初代王者」を決める『POP-K Awards（ポプコンアワード）』の投票もスタートしました！アワードの冠をかけた熱い応援を、今すぐ投票にぶつけてください。あなたの投票で、推しをアワードの主役に導くことができます。

開催期間： 3月18日(水) ～ 3月31日(火)

授賞部門：

🎧 Listener's Choice https://tinyurl.com/nracaa4r

♪ Best Song https://tinyurl.com/4jd7j5f3

👑 Best Artist https://tinyurl.com/3vch3fc4

🌍 Best Global Artist https://tinyurl.com/bdhz4say

リワード（特典）：

-各部門の受賞アーティストには番組オリジナルトロフィーを授与！

-4月3日(金) TOKYO FM『POP-K TOP10 Friday』のアワード特別放送にて結果を大発表！

-TOKYO FM、IDOLCHAMP各種メディアにて結果を配信！

IDOL CHAMP側は「K-POPを象徴するソウル歌謡大賞の独占投票チャンネルとして、また日本のリスナーと作り上げるPOP-K Awardsの舞台として、グローバルファンが自身を支持するアーティストに直接投票し、お祭りの主人公になれるよう最適なサービスを提供していく」と伝えています。

【IDOL CHAMPについて】

IDOL CHAMPは、MBC PLUS、TNK Factory、株式会社 NEOWIZゲームオンが共同で展開しているKPOPアイドルファンダムアプリです。2016年のリリース以降、10年目にわたり「順位投票」「チャート」「募金」などアイドル番組と連携したサービスを提供しており、最近ではショートフォーム形態の映像供給サービスである「Shortchamp（ショートチャンプ）」を通じてファンダムからさらに大きな愛を受けています。



