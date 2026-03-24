創業45年、和歌山発の5本指ソックスブランド「knitido+」が「knitido」へブランド刷新

ニッティド株式会社

ニッティド株式会社（所在地：和歌山県海南市下津町丸田68-1 代表取締役：井戸端 康宏）が運営する、5本指ソックスブランド「knitido+（ニッティドプラス）」は、このたび企業ブランドとの統合に伴いブランド名を「knitido（ニッティド）」に変更しました。あわせてブランドコンセプトおよび商品スタイルを刷新するリブランディングを2026年4月18日より実施いたします。

本リブランディングでは、日々のくらしの中で、お客さまが自分に合ったソックスをより選びやすいよう、商品スタイルを「Comfort」「Balance」「Support」の3つに再設計し、商品名も刷新。1981年の創業以来、5本指ソックスのパイオニアとして培ってきた技術と知見、そして独自の編み技術と職人の手仕事を掛け合わせた履き心地の追求を強みに、ニッティドは、足元から心地よい日常に寄り添うブランドとして新たなスタートを切ります

ブランド刷新の背景

ニッティド株式会社は1981年の創業以来、5本指ソックスのパイオニアとして、選りすぐりの素材と卓越した技術による世界品質の5本指ソックスを、和歌山から世界へ届けてきました。先進的な編み技術に職人の手仕事を掛け合わせ、数々の特許技術を生み出しながら、履き心地と機能性を両立したものづくりを続けています。日本のものづくりを通じて、体が本来持つ自然な動きを取り戻すことを大切にし、独自の“編みの技術”を地道に磨き続けています。



近年、くらしや社会の多様化が進む中で、健康志向の高まりやウェルネス市場の拡大により、足元の機能性や身体との関係性への関心も高まっています。



こうした時代の変化を受け、より多くの人にknitidoブランドの価値を感じていただき、日々のくらしに寄り添う存在となることを目指して、今回のブランド刷新を実施しました。また本リブランディングにあわせて、企業のミッションとビジョンも刷新しました。ミッションに「健やかな歩みを編んでいく」、ビジョンに「自分の一歩を踏み出せる会社」を掲げ、足元から人々の健やかなくらしを支える会社として、新たな歩みを進めていきます。

ブランド刷新の概要

創業から45年。私たちは改めて、日常の「心地よさ」が人のくらしにとって大切な価値であることを実感しています。今回のリブランディングでは、以下の点を中心にブランドを刷新します。

ブランド名称／ビジュアルの刷新

これまでのブランド名「knitido+」には、日常に価値をプラスするという想いが込められていました。

今回のリブランディングでは、その価値がすでにブランドの本質として根付いていることから、「+」を外し、ブランド名をシンプルに「knitido」へ変更します。

「自分の体と向き合い、自分らしくくらしたい」。そんな人たちの毎日にそっと寄り添い、足元から健康を支える“くらしの道具”を編み上げる。knitidoは、日常の中で自然に選ばれる、より普遍的なブランドを目指します。また名称変更に伴い、ロゴ、ブランドカラー、クリエイティブなどのデザインを刷新。ブランドの世界観をより直感的に伝えるビジュアルへアップデートいたします。

商品スタイルの刷新

利用シーンや目的に合わせてソックスを選びやすいよう、新たに3つのスタイルを導入しました。スタイル名を見るだけで、自分に合ったソックスを選びやすい設計となっています。

Comfort くらしを快適に

足指からかかと、ふくらはぎまでやさしく包み込む設計で、快適さを引き出します。さまざまな柄やカラーを取り揃えた豊富なラインナップで、毎日のくらしをもっと心地よく、もっと楽しく。

Balance 姿勢に意識を

足裏は動きの土台となる部位。エアークッション構造が足裏アーチを下から支える設計で、歩く・立つ・走るなど日々の動きを足元から心地よく整えます。

Support 動きを支える

足裏への衝撃に配慮した設計で、前へ進む動きをなめらかに導きます。足指の付け根からかかとにかけてのアーチ部分を持ち上げる構造で、アクティブなシーンも心地よく。

代表メッセージ

ニッティド株式会社 代表取締役：井戸端 康宏

ニッティド株式会社の創業理念は「ひとのやらないこと、やれないことをやる」です。

創業者である父は、国内における「5本指ソックスの伝道師」として、その価値を広めてきました。創業者の父が国内における「5本指ソックスの伝道師」なら、私の使命はその価値を世界へ広める「海外への伝道師」となることでした。2006年、自らの想いを自由に描ける「白紙のキャンバス」を求め、ドイツへと渡りました。

当時、5本指ソックスという価値を欧州に広げていくためには、単なる商品ではなく“ブランドとして伝えていくこと”が不可欠だと考えました。その意思を明確にするため、社名そのものをブランドとし、「knitido（ニッティド）」へと変更しました。



社名の「knitido（ニッティド）」には、私たちの編み技術（knit）に、私、井戸端（idobata）の情熱、そして実行する意志（do）を込めています。和歌山で生まれた一足は、今や欧州で認められ、国内でも多くの方に愛される存在へと成長しました。社名変更から20周年。すべてのブランドを「knitido」に統合し、私たちは今、改めて原点へと立ち返ります。

手袋の編機を改造して5本指ソックスを編み上げた当時の情熱を胸に、ただひたすらに、身体の一部のような履き心地を追求し続けます。その一足が、誰かの新しい一歩を踏み出す勇気になると信じているからです。

ミッションは「健やかな歩みを編んでいく」。

これからも一歩踏み出す精神で、和歌山の地から真摯に挑戦を続けます。

新しく生まれ変わる「knitido」にご期待ください。

今後の展開

ブランドコンセプトの刷新に合わせ、公式オンラインストアおよび企業サイトも2026年4月18日にリニューアル予定です。今回のリブランディングを機に、ブランドの世界観を体験できるコンテンツの発信や、足元から日常を整える取り組みを順次展開してまいります。

また、国内外の販売チャネルを通じて5本指ソックスの新しい価値を発信し、より多くの人に足元から健やかなくらしを整える提案を行ってまいります。

ニッティド株式会社について

ニッティド株式会社は、5本指ソックスと無縫製ニットの企画・開発・製造・販売を行うメーカーです。創業理念に「ひとのやらないこと、やれないことをやる」を掲げ、1981年の創業以来、先進技術と職人の手仕事を掛け合わせたものづくりに取り組んできました。

独自の編み技術の開発により数々の特許技術を生み出し、履き心地を追求した5本指ソックスを和歌山から世界へ届けています。

ミッションは「健やかな歩みを編んでいく」。健やかなくらしを足元から支える存在として、OEM事業、自社ブランド事業、地域連携事業の3つを柱に事業を展開し、日本のものづくりの価値を世界へ発信しています。

私たちはこれからも、足元から人の健やかな歩みを支える“くらしの道具”を編み続けていきます。

事業内容：5本指ソックスと無縫製ニットの企画・開発・生産・販売

コーポレートサイト：https://www.knitido.com/

オンラインストア：https://www.knitido-plus.jp/

クリエイティブチームについて

【クリエイティブチームのプロフィール】

株式会社AKINDは、神戸を拠点に「三方よし」の視点から企業や地域のブランドづくりを支援するブランディングファームです。理念や価値観を起点に、ブランド戦略の構築から組織づくり、事業開発までを伴走型で支援し、社会との信頼関係を育む取り組みを行っています。

主なプロジェクトに、Peach Aviation株式会社のブランドマネジメント、経済産業省のMVV策定、ANAグループのビジョン策定、道の駅FARM CIRCUSのブランド開発、都市ブランド戦略「食都神戸」の策定、神戸ウォーターフロントのエリアブランディングなどがあります。

コーポレートサイト：https://akind.jp/