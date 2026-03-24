aipassとTrustYouが宿泊事業者向けオンラインセミナーを共催

TrustYou株式会社

ホテル向けホスピタリティAIプラットフォームを提供するTrustYou (トラスト・ユー) GmbHの日本法人であるTrustYou株式会社 （東京都港区 代表取締役：大槻 久慶）は、このたび、aipass株式会社と共催で宿泊事業者の方向けオンラインセミナーを開催します。



セミナー概要

参加申し込み（無料） :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jI6_nLcDQrekLgFKpQs6mw

本セミナーでは、「AI時代の直接予約最大化戦略」をテーマに、変化する宿泊業界においてホテルがどのように顧客データを活用し、顧客体験の向上とオペレーションの効率化を両立していくべきかについて解説します。

OTA依存から脱却し直接予約を強化するためには、予約・チェックイン・滞在・口コミといった顧客接点で得られるデータを一貫して活用し、顧客体験を継続的に改善していくことが重要です。

当日は、ホテル管理システム「aipass」によるDXを活用した省人化・業務効率化の取り組みと、口コミや顧客データの分析・活用を提案するTrustYouのマーケティングの視点を掛け合わせ、AI時代のホテル運営と直接予約最大化に向けた実践的なヒントをご紹介します。

開催概要

・開催日時：2026年4月9日（木） 午後1:00～2:00

・定員：100名様（先着）

・参加費：無料

・会場：オンライン開催（事前登録制・Zoom使用）

・こんな方におすすめ：ホテル・旅館の経営者、宿泊施設のマーケティング担当者

、DX推進担当者

・参加申し込み：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jI6_nLcDQrekLgFKpQs6mw

＊参加特典として、参加&アンケート回答をいただいた方に、両社から当日講演資料をプレゼントさせていただきます。

aipassについて

aipass（アイパス）は、「良い体験」をつくるホテル管理システムです。PMS、セルフチェックイン、ゲストアプリを一体型で提供し、現場業務の効率化と顧客体験の向上を同時に実現します。これらのDXを通じて、接客や提案など顧客満足度を高める業務に時間を使える環境づくりをご支援しています。

また、aipassはオープンAPIを備えており、チェックインや滞在を通じて蓄積される顧客データを外部サービスと連携しながら利活用できる点も特徴です。こうしたデータを活かし、AI時代のホテル運営を支える基盤として進化しています。

TrustYou (トラスト・ユー)について

TrustYouは企業の皆様がお客様の声に耳を傾け、その声を実行可能なデータにし、顧客満足度の向上につなげるための世界No.1のホスピタリティAIプラットフォームを提供しています。世界200以上の旅行サイトに掲載されている100万軒以上のホテル・宿泊施設に関するクチコミやレビュー（評価）に関するデータを収集、多言語で分析、視覚化し、より良いビジネスの意思決定をサポート。また、近年はAIを活用することにより顧客フィードバックソリューションに留まらない顧客データ管理の実現及びより多くの直接予約を実現しています。顧客データを統合し、効果的なマーケティング、パーソナライズされた体験、より高い顧客生涯価値を創造しています。

さらに、TrustYouのクチコミデータはGoogleをはじめとする提携先旅行サイトでも活用され、企業の皆様がクチコミデータを通して、お客様の声に耳を傾け、対応、改善する機会を無限に創出することを使命としています。

サービスのお見積もりやデモをご希望の方はこちら(https://www.trustyou.com/ja/contact/)からお問合せください。

会社概要

社名：TrustYou 株式会社

代表者：代表取締役 大槻 久慶

URL：https://www.trustyou.com/ja/



