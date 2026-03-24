『バニー ベルベット illustration by FymriE』フィギュアが、豪華版と通常版で登場。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『バニー ベルベット illustration by FymriE 1/4スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、現在それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：


●バニー ベルベット illustration by FymriE 1/4スケール 完成品フィギュア


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199831&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199830&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■バニー ベルベット illustration by FymriE 1/4スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：


・豪華版　14,960円(税込)


・通常版　11,880円(税込)


□発売日：2026年12月予定


□ブランド：KAWA DESIGN


【スケール】1/4


【サイズ】全高：約480mm


【素材】PVC、ABS、布



【セット内容一覧】


・本体×1


・台座


≪豪華版特典≫


・原画タペストリー(350×550mm)



※画像は豪華版のものになります。







































KAWA DESIGNより「バニー ベルベット illustration by FymriE 1/4 完成品フィギュア」の登場です。


豪華版には原画タペストリーが付属します！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●バニー ベルベット illustration by FymriE 1/4スケール 完成品フィギュア


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199831&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199830&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)FymriE



【店舗情報】


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https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)