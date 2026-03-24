『バニー ベルベット illustration by FymriE』フィギュアが、豪華版と通常版で登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『バニー ベルベット illustration by FymriE 1/4スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、現在それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●バニー ベルベット illustration by FymriE 1/4スケール 完成品フィギュア
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199831&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199830&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■バニー ベルベット illustration by FymriE 1/4スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：
・豪華版 14,960円(税込)
・通常版 11,880円(税込)
□発売日：2026年12月予定
□ブランド：KAWA DESIGN
【スケール】1/4
【サイズ】全高：約480mm
【素材】PVC、ABS、布
【セット内容一覧】
・本体×1
・台座
≪豪華版特典≫
・原画タペストリー(350×550mm)
※画像は豪華版のものになります。
KAWA DESIGNより「バニー ベルベット illustration by FymriE 1/4 完成品フィギュア」の登場です。
豪華版には原画タペストリーが付属します！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●バニー ベルベット illustration by FymriE 1/4スケール 完成品フィギュア
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199831&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199830&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)FymriE
【店舗情報】
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