2026年 山梨県内の人事異動検索を公開しました

株式会社山梨日日新聞社

山梨日日新聞デジタル「さんにちＥｙｅ」は、山梨県内の県職員や市町村職員、小中高校の先生らの人事異動情報を速報しています。

人事異動が公開された際は、さんにちＥｙｅの会員にメールで通知。異動の名簿は発表後速やかにデジタル版に掲載するので、情報を手元のスマートフォンなどでいち早く知ることができます。

既に県警幹部、県立高校・特別支援学校管理職・一般職などの人事が発表されました。県内全市町村の職員人事も、発表があり次第随時更新中。

今週中には、公立小中学校教員管理職・一般職、県職員幹部と一般職、県立病院関係職員が順次続きます。

検索では氏名や部署名などの一部の情報を入力すれば、該当する候補リストが一覧で表示されます。フルネームが分からなくても、例えば姓のみで検索すれば同じ姓の全員が表示されます。学校名で検索すると転入する教職員と、転出する教職員がまとめて表示されます。

「過去の異動情報を含める」のボックスにチェックして検索すれば、2015年以降の春の異動情報をさかのぼって調べることができます。

※人事異動検索をご利用いただく場合は、別途有料サービスへのご契約が必要となります。

【人事異動検索機能はこちらから】

■県職員・教員・県警幹部 人事異動検索(https://www.sannichi.co.jp/jinji/search/ken)

■市町村職員 人事異動検索(https://www.sannichi.co.jp/jinji/search/town)

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