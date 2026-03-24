「他社と被らない、こだわりの法人ギフトサービス」、 海外ブランドから日本の逸品まで、法人ギフトの選定・発注をワンストップで提供

orosy株式会社

orosy株式会社（本社: 大阪府大阪市北区、代表取締役: 野口 寛士、以下「orosy」）は、法人向けギフト仕入れ・選定サービス「orosy 法人ギフト」（https://ai-gift.orosy.com/）の提供を開始しました。

約5,000の国内外ブランドから、周年記念品・株主総会のお土産・お歳暮・ノベルティなどの法人ギフトをワンストップで選定・発注できるサービスです。20カ国以上の日本未上陸ブランドを含む豊富なラインナップにより、「定番カタログギフトでは差別化できない」という法人ギフト担当者の課題を解決します。

背景：「もう少し特別なものを贈りたい」という声に応えて

企業の総務・人事・マーケティング部門の担当者にとって、法人ギフトの選定は重要業務です。しかし多くの企業が、同じカタログギフト会社の定番商品から選ぶことを繰り返しています。

受け取る側の顧客、従業員、関係者は、年間に何十件もの法人ギフトを受け取ります。定番のカタログギフトでは「またこれか」と思われ、せっかくの贈り物が印象に残りません。特に周年記念品や株主総会のお土産など、企業のブランドイメージに直結する場面では、差別化されたギフト選定が求められています。

一方で「他社と被らないギフト」を探すには、展示会への参加、海外ブランドのリサーチ、少量発注の交渉など、膨大な手間がかかります。特に海外ブランドの場合、輸入手続きや品質管理のハードルもあり、既存の調達フローだけでは対応しきれないのが現状です。

サービス概要：約5,000ブランドからワンストップで選定・発注

「orosy 法人ギフト」は、これらの課題を一括で解決するサービスです。

1. 圧倒的な品揃え - 約5,000ブランド

フランス、イタリア、デンマーク、オーストラリアなど20カ国以上の海外ブランドと、日本各地の特産品を取り扱い。オーガニック食品、クラフトビール、北欧雑貨、伝統工芸品、スキンケアなど多様なカテゴリーをカバーしています。日本未上陸の海外新興ブランドも多数含まれ、定番カタログギフトでは出会えない商品に出会えます。

2. ワンストップ対応 - 選定から配送まで

商品選定 → 名入れ・カスタマイズ（オプション） → 梱包・包装 → 配送まで、法人ギフトに必要な工程をすべてサポート。海外ブランドの輸入手続きもorosyが代行するため、国内仕入れと同じ感覚でお取引いただけます。

運営会社「orosy（オロシー）」について

主な利用シーン[表: https://prtimes.jp/data/corp/35683/table/62_1_7685383ff8a8758e57ea5f5dbe44c76c.jpg?v=202603250151 ]対象となるお客様- 法人ギフトの選定を担当する総務・人事・マーケティング部門- 広告代理店・イベント会社のノベルティ調達担当- セレクトショップ・百貨店・EC事業者のバイヤーサービス情報- orosy 法人ギフト：https://ai-gift.orosy.com/- 利用料金：商品代金、カスタマイズ代金のみ（登録・月額費用なし）- 対応エリア：全国（海外配送は応相談）実績

orosyは2018年の創業以来、小売店向け卸仕入れマーケットプレイス「orosy（オロシー）」の運営を続けてきました。

- 登録ブランド数：約5,000社（日本・海外）- 登録バイヤー数：20,000社以上- 対応国数：20カ国以上

これまで培ってきた国内外ブランドとのネットワークと、法人取引のノウハウを活かし、法人ギフトサービスを展開いたします。

会社概要

会社名 ： orosy株式会社

代表者 ： 代表取締役 野口 寛士

所在地 ： 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル12-12

設立 ： 2018年5月

資本金 ：1億円

URL ： https://corporate.orosy.com/

事業内容：法人向け仕入れ・ギフトソリューション「orosy」の企画・開発・運営

本件に関するお問い合わせ

法人ギフト事業部お問い合わせフォーム: https://ai-gift.orosy.com/