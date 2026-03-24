TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION　春を愉しむ。館内桜の装飾と期間限定ピエール・エルメ・パリのケーキ＆ロゼワインフェア

株式会社日本セレモニー

「TIAD, オートグラフ コレクション」（所在地：名古屋市中区栄5-15-19、総支配人：中田匡彦、以下 TIAD）は、2023年7月の開業以来、3回目の春を迎えます。

＜桜装飾 2026年3月18日～4月12日＞

ことしもTIAD5階の水盤テラスに桜の装飾がお目見えいたしました。テラスはパブリックスペースですので、どなた様も桜をご覧いただけます。また、隣接するオールデイダイニングのテラス席やバーカウンターからも桜を愛でることができ、ロゼワインフェア、ピエール・エルメ・パリ「ショートケーキ イスパハン」ご提供期間とも重なりますので、お花見気分でお食事やドリンクをお愉しみいただけます。

＜ピエール・エルメ・パリ「ショートケーキ イスパハン」 ご提供中～4月30日まで＞

ピエール・エルメ・パリの象徴的なフレーバー、イスパハンを、ショートケーキにアレンジ。柔和なテクスチャーのビスキュイに挟まれたバラとライチが優しいハーモニーを奏でます。春を想起させる華やかなフレーバーに、甘酸っぱいフランボワーズが上品なアクセントを添えるケーキです。

期間： 提供中～2026年4月30日（木）（予定）

料金： \1,600（サービス料・消費税込）

場所： 「The Lounge」 （3階）または

「Table For Tomorrow」（5階）

ピエール・エルメ・パリについて

“パティスリー界のピカソ”と称されるピエール・エルメのパティスリー。フランス菓子の伝統を守りながらも、冒険心と遊び心の溢れる独創的なスイーツは、まさに芸術品そのもの。卓越したセンスと技が、独特の風味、食感、温度の絶妙なハーモニーを生み出し、皆様を『味覚・感性・歓喜の世界』へとご招待します。

＜ロゼワインフェア 開催中～4月30日まで＞

TIADのレストラン・ラウンジにて、ロゼワインフェアを開催中。花々が咲き誇る春、テーブルもロゼワインで華やかに彩ります。ご提供銘柄はお問い合わせください。

ご飲食のご予約・お問い合わせ

TEL: 052-212-5888 （10時～22時）

Email： restaurant-rsv@hotel-tiad.com

公式サイト： https://hotel-tiad.com/dining/

TIAD, AUTOGRAPH COLLECTIONについて

名古屋初のラグジュアリーホテルとして街の価値を高めることに貢献すべく誕生した「TIAD, オートグラフ コレクション」は、世界の賓客をお迎えするにふさわしい美しさとライフスタイルホテルの軽やかさを併せ持つ新しい時代のホテルです。

2024、2025年と2年連続でミシュランガイドのホテルセレクション「1ミシュランキー」を獲得、2024年にはSDGsを実践する国内宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」において『4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ』を取得しております。

また、名古屋市の中心栄の矢場町駅から徒歩1分という好立地に位置し、目の前には久屋大通公園の豊かな自然が広がり、その緑や光や風と共生するようデザインされた空間が評価され、「2024グッドデザイン賞」を受賞いたしました。

2024年度マリオット顧客満足度調査においても、日本国内のマリオット・プレミアムカテゴリーホテルで第3位に選ばれております。

TIADは、訪れたゲストに至上の寛ぎをお約束いたします。

【HOTEL WEBサイト】 https://hotel-tiad.com/

【HOTEL Instagram】 https://www.instagram.com/hotel_tiad/

オートグラフ コレクションについて

上質さとユニークさを特徴とする「オートグラフ コレクション」は、マリオット・ブランドの中でもプレミアム・カテゴリーの最上位に位置づけられ、ディスティンクティブプレミアムホテルとして50以上の国と地域で展開されています。TIADは世界で３０７番目（国内４番目、東海地区初）のオートグラフ コレクションです。画一的なサービスではなく滞在そのものをユニークな体験と捉えるニーズの拡大に伴い、同ブランドへの注目は急速に高まっています。