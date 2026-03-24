『放置少女』9周年祭開催中！「建御雷神」（CV：阿澄佳奈）花嫁限定衣装が登場、直筆サイン色紙が当たる記念抽選キャンペーンも実施中

C4 Connect株式会社

C4 Connect株式会社（本社：東京都渋谷区）は、現在サービス中の美少女RPG『放置少女～百花繚乱の萌姫たち～』（スマートフォンアプリおよびブラウザ版）(以下、『放置少女』)が、9周年を記念した各種イベントを開催中です。あわせて、副将「建御雷神」（CV：阿澄佳奈）の花嫁衣装「雷鳴華彩」が期間限定で登場したことをお知らせいたします。

■ 副将「建御雷神」（CV：阿澄佳奈）花嫁衣装『雷鳴華彩』

期間限定登場本心をうまく伝えられない少女は、心に欠けた感情を探す旅に出る。遠くから微かに聞こえる雷鳴、それは少女の胸の鼓動そのもの。

『雷鳴華彩』ーー建御雷神の花嫁衣装が期間限定で登場中！

■ ゲーム内では九周年祭を記念した各種イベントが開催中

スゴロクイベント『空橋漫遊』

混沌の霧に覆われた都市を、守護者「墨麟」と共に探索し、光を灯して闇を払いましょう。サイコロを振って進むスゴロク形式で、任務達成により報酬を獲得できます。

期間：3月17日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59

イベント集『浮遊航路』

『帰途』『紅翡翠限定交換』『ショップ無料更新回数増加』『月のギフト』『限定累計消費』『聖念嵌合』『放置EXP 20%UP』『キャンペーンカレンダーボーナス増加』『少女の巡礼期間限定割引』など、多数のイベントを開催中です。

※開催期間はそれぞれ異なります

14日間ログインボーナス『帰途』

期間中ログインするだけで、「元宝」「高速戦闘券」「絆の水引」などを14日間プレゼント。

期間：3月10日（火）メンテ後～3月26日（木）23:59

交換ショップ『銅雀宝閣』

関連イベントで獲得できる「脈石」を、墨麟（UR閃）の絆や限定スタンプ、背景などと交換可能です。『旧日の秘蔵』では、過去の私装やスタンプ、チャットバブルも復刻登場。

期間：3月10日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59

※交換は4月2日（木）23:59まで

軍令イベント『玄脈令』

「守護の佩玉」の累計獲得数に応じて報酬を獲得可能。高級・極上報酬の開放で、覚醒丹やバフ、限定アバターなどを入手できます。

※「守護の佩玉」は関連イベントで獲得可能

期間：3月10日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59

■ X（旧Twitter）にて9周年記念抽選キャンペーン開催中

公式Xでは、9周年記念抽選キャンペーンを実施中です。

公式アカウントをフォローのうえ、対象ポストをリポストした方の中から抽選で、建御雷神役阿澄佳奈さんの直筆サイン色紙、ゲーム内アイテム「1000元宝」、「Amazonギフトコード」や「9周年記念グッズボックス」を合計45名様にプレゼントいたします。

キャンペーンの詳細は公式Xアカウント（https://x.com/houchishoujo）にてご確認ください。

現在開催中のキャンペーン一覧：

https://x.com/i/status/2035189666069049366

https://x.com/i/status/2035552043163938912

https://x.com/i/status/2036276817922064502(https://x.com/i/status/2035189666069049366%20https://x.com/i/status/2035552043163938912%20https://x.com/i/status/2036276817922064502)

9周年という節目に訪れた“異変”。その変化の先に広がる新たな『放置少女』の世界に、ぜひご注目ください。

『放置少女』とは

絆を紡いで物語を進めよう！

遊び方は簡単、仲間との同盟戦ややりこみ要素も満載、もちろん「放置」するだけでも楽しめる。

乱世の英雄たちを集め、キミの戦略で勝利を掴め！

さまざまな時代の名人たちが美少女になって大活躍。

細やかで美しいイラスト、魅力的なボイスも多数収録。



さらに、ゲーム画面がリニューアルされ、新機能も登場。

『放置少女forブラウザ』はダウンロード不要、

パソコン等の大画面で気軽にプレイ！



強くて魅力的な美少女たちとの絆を深めて、一緒に冒険に出よう！

さあ、今すぐ放置少女の世界へ飛び込もう！

▶iOS版ダウンロードはこちらhttp://apple.co/2PjUtHi(http://apple.co/2PjUtHi)

▶Android版ダウンロードはこちら http://bit.ly/2yX7cVP(http://bit.ly/2yX7cVP)

▶ブラウザ版：https://web.c4connect.co.jp(https://web.c4connect.co.jp)

公式X（旧Twitter）アカウント：@houchishoujo / https://x.com/houchishoujo(https://x.com/houchishoujo)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@houchishoujo(https://www.youtube.com/@houchishoujo)

公式TikTokアカウント：@houchishoujo / https://www.tiktok.com/@houchishoujo(https://www.tiktok.com/@houchishoujo)

公式攻略サイト：https://game8.jp/houchishoujo(https://game8.jp/houchishoujo)

公式Discord：https://discord.com/invite/GkG72xenbV(https://discord.com/invite/GkG72xenbV)

運営会社：C4 Connect株式会社

※記載情報に関しまして、開発中のものも含まれます為、予告なく変更することがあります。