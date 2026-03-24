『放置少女』9周年祭開催中！「建御雷神」（CV：阿澄佳奈）花嫁限定衣装が登場、直筆サイン色紙が当たる記念抽選キャンペーンも実施中
C4 Connect株式会社（本社：東京都渋谷区）は、現在サービス中の美少女RPG『放置少女～百花繚乱の萌姫たち～』（スマートフォンアプリおよびブラウザ版）(以下、『放置少女』)が、9周年を記念した各種イベントを開催中です。あわせて、副将「建御雷神」（CV：阿澄佳奈）の花嫁衣装「雷鳴華彩」が期間限定で登場したことをお知らせいたします。
■ 副将「建御雷神」（CV：阿澄佳奈）花嫁衣装『雷鳴華彩』
期間限定登場本心をうまく伝えられない少女は、心に欠けた感情を探す旅に出る。遠くから微かに聞こえる雷鳴、それは少女の胸の鼓動そのもの。
『雷鳴華彩』ーー建御雷神の花嫁衣装が期間限定で登場中！
■ ゲーム内では九周年祭を記念した各種イベントが開催中スゴロクイベント『空橋漫遊』
混沌の霧に覆われた都市を、守護者「墨麟」と共に探索し、光を灯して闇を払いましょう。サイコロを振って進むスゴロク形式で、任務達成により報酬を獲得できます。
期間：3月17日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59
イベント集『浮遊航路』
『帰途』『紅翡翠限定交換』『ショップ無料更新回数増加』『月のギフト』『限定累計消費』『聖念嵌合』『放置EXP 20%UP』『キャンペーンカレンダーボーナス増加』『少女の巡礼期間限定割引』など、多数のイベントを開催中です。
※開催期間はそれぞれ異なります
14日間ログインボーナス『帰途』
期間中ログインするだけで、「元宝」「高速戦闘券」「絆の水引」などを14日間プレゼント。
期間：3月10日（火）メンテ後～3月26日（木）23:59
交換ショップ『銅雀宝閣』
関連イベントで獲得できる「脈石」を、墨麟（UR閃）の絆や限定スタンプ、背景などと交換可能です。『旧日の秘蔵』では、過去の私装やスタンプ、チャットバブルも復刻登場。
期間：3月10日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59
※交換は4月2日（木）23:59まで
軍令イベント『玄脈令』
「守護の佩玉」の累計獲得数に応じて報酬を獲得可能。高級・極上報酬の開放で、覚醒丹やバフ、限定アバターなどを入手できます。
※「守護の佩玉」は関連イベントで獲得可能
期間：3月10日（火）メンテ後～3月30日（月）23:59
■ X（旧Twitter）にて9周年記念抽選キャンペーン開催中
公式Xでは、9周年記念抽選キャンペーンを実施中です。
公式アカウントをフォローのうえ、対象ポストをリポストした方の中から抽選で、建御雷神役阿澄佳奈さんの直筆サイン色紙、ゲーム内アイテム「1000元宝」、「Amazonギフトコード」や「9周年記念グッズボックス」を合計45名様にプレゼントいたします。
キャンペーンの詳細は公式Xアカウント（https://x.com/houchishoujo）にてご確認ください。
現在開催中のキャンペーン一覧：
https://x.com/i/status/2035189666069049366
https://x.com/i/status/2035552043163938912
https://x.com/i/status/2036276817922064502(https://x.com/i/status/2035189666069049366%20https://x.com/i/status/2035552043163938912%20https://x.com/i/status/2036276817922064502)
9周年という節目に訪れた“異変”。その変化の先に広がる新たな『放置少女』の世界に、ぜひご注目ください。
『放置少女』とは
絆を紡いで物語を進めよう！
遊び方は簡単、仲間との同盟戦ややりこみ要素も満載、もちろん「放置」するだけでも楽しめる。
乱世の英雄たちを集め、キミの戦略で勝利を掴め！
さまざまな時代の名人たちが美少女になって大活躍。
細やかで美しいイラスト、魅力的なボイスも多数収録。
さらに、ゲーム画面がリニューアルされ、新機能も登場。
『放置少女forブラウザ』はダウンロード不要、
パソコン等の大画面で気軽にプレイ！
強くて魅力的な美少女たちとの絆を深めて、一緒に冒険に出よう！
さあ、今すぐ放置少女の世界へ飛び込もう！
▶iOS版ダウンロードはこちらhttp://apple.co/2PjUtHi(http://apple.co/2PjUtHi)
▶Android版ダウンロードはこちら http://bit.ly/2yX7cVP(http://bit.ly/2yX7cVP)
▶ブラウザ版：https://web.c4connect.co.jp(https://web.c4connect.co.jp)
公式X（旧Twitter）アカウント：@houchishoujo / https://x.com/houchishoujo(https://x.com/houchishoujo)
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運営会社：C4 Connect株式会社
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