【ディスクユニオン】ジャズのCD・レコードを専門スタッフが査定する高価買取キャンペーン開催

株式会社ディスクユニオン

ディスクユニオンではジャズのレコード、CD・DVD・ブルーレイ・音楽本を対象とした「買取UPキャンペーン」を 3月29日(日)までの期間限定で実施！

長年コレクションされてきた希少盤から一般的なタイトルまで、専門知識を持つスタッフが一点一点丁寧に査定し、適正かつ高価な買取価格をご提示いたします。

■キャンペーン適用

期間中、ディスクユニオンのジャズ専門館5店舗でジャズのCD・DVD・Blu-ray(ブルーレイ)・音楽本をまとめて10点以上お売りいただくと、通常の買取査定金額から20%プラスして買取いたします。

ジャズのレコードも期間中まとめて10点以上お売りいただくと、通常の買取査定金額に10%プラスして買取いたします。

20%UP : CD・DVD・ブルーレイ・音楽本

10%UP : レコード

開催期間：2026年3.16(月)～3.29(日)

■ディスクユニオンの査定の特長

・ジャズ専門知識を持つスタッフが対応

・レーベル、プレス、盤質、ジャケット状態まで細かく評価

・希少盤やオリジナル盤も適正価格で査定

■ご利用方法

店頭買取、宅配買取、出張買取の各サービスをご用意しております。

お客様のご都合に合わせてご利用いただけます。

詳しくは対象店舗までお気軽にお問い合わせください。

■対象店舗

JazzTOKYO https://diskunion.net/shop/ct/jazz_tokyo

新宿ジャズ館 https://diskunion.net/shop/ct/shinjuku_jazz

渋谷ジャズ/レアグルーヴ館 https://diskunion.net/shop/ct/shibuya_jazz

吉祥寺ジャズ館 https://diskunion.net/shop/ct/kichijyouji_jazzandclassic

横浜関内ジャズ館 https://diskunion.net/shop/ct/yokohama

※全国買取センター宛てのご依頼分は対象外です。

※対象はジャズですが、ジャンルが不明確な商品などはジャズ専門館スタッフまでお問合せください。

※送料無料サービスは合計10点以上からとなります。

※期間中の「到着分」「集荷お申込み分」どちらも有効です。

※他のキャンペーンとの併用は出来ません。

※CDとレコードを組み合わせてもOKです!

CD・レコードの中古買取は59年の査定実績、安心・信頼のディスクユニオンへおまかせください。

■関連情報

『ディスクユニオンジャズ presents RARE JAZZ VINYL WANT LIST VOL.8』

ディスクユニオンではジャズの専門スタッフが作成した毎年恒例のジャズ廃盤高価買取リスト最新版です。

恒例のレーベル研究、今回はARGOを特集!!

BLUE NOTEとRIVERSIDEはMONO/STEREO対応のリストにアップデート、PRESTIGEはオリジナルとセカンドプレスの買取価格を併記しました。その他、EURO JAZZ、SPIRITUAL JAZZ、日本人ジャズもコダワリのタイトルを詰め込みました。

https://diskunion.net/portal/ct/news/article/2/48079

期間:2026年9月30日(水)受付分まで有効

※掲載価格は2026年3月現在の買取価格で、状態が良好、付属品完品の場合になります。

※買取価格は状態や各店舗の在庫状況により大きく変動する場合がございます。

※廃盤商品は再発状況によって買取価格が大幅に変更される場合がございます。

※表示の規格とご依頼いただいたお品物の規格が異なる場合は、提示金額での買取は不可となります。

※許可なく複製・転載することを禁じます。

※詳しくはウェブサイトをご確認いただくか、ジャズ専門店までお問い合わせください。