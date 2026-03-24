「第21回 湘南国際マラソン」エントリー詳細 本日発表

株式会社ランナーズ・ウェルネス

湘南国際マラソン実行委員会は、2026年12月6日（日）に開催する「第21回 湘南国際マラソン」の大会詳細を、公式サイトにて公開しました。

初心者から記録を目指すランナーまで、それぞれの目標に応じた体験ができる大会として進化を続けています。



先着エントリー開始は4月４日(土)20:00

公式サイト :https://www.shonan-kokusai.jp/

湘南国際マラソンとは

湘南の海と富士山を望む海岸線を舞台に、約26,000人が参加する国内有数の市民マラソン大会です。

大会会場は大磯プリンスホテル。

太平洋を望む西湘バイパスを抜け、湘南を象徴する国道134号線を走り江の島へ。

湘南の海岸線を駆け抜けるフラットなコースは、初心者から記録を狙うランナーまで幅広く参加できるのが特徴です。

ランナーだけでなく、地域やボランティア、協賛企業など多くの人が関わりながら大会をつくり上げています。

また、給水所での使い捨てカップやペットボトルを使用しないマイボトルマラソンの導入など、環境に配慮した取り組みも特色のひとつです。

■初めての挑戦を支える「ビギナー安心プラン」

2026大会では、新たに初心者向けサポート「ビギナー安心プラン」を導入します。

「何から始めればいいかわからない」「完走できるか不安」といった悩みに対し、オンライン講座やコミュニティを通じて継続的にサポート。

練習の進め方や大会当日の過ごし方までを具体的にフォローすることで、準備段階から本番まで無理なくステップアップし、自信を持ってスタートラインに立てるよう支えます。

■すべてのランナーへ向けたトレーニングプログラム

ビギナー安心プランについて :https://www.shonan-kokusai.jp/beginner-plan/

出走権付きのランニングクリニック「Team S.I.M」を今年も実施します。

初マラソンに挑戦する方から記録更新を目指す方まで、それぞれのレベルに応じたサポートを提供。

「何から始めればいいかわからない」といった不安の解消から、「後半に失速しない」「脚をつらない」といった課題への対応まで、段階的かつ実践的に力を伸ばしていきます。

コーチや仲間と直接コミュニケーションを取りながら取り組める点も特徴で、継続しやすい環境の中で、ひとりでは難しい成長を着実に実現できるプログラムです。

■大会アンバサダー決定

Team S.I.Mについて :https://www.shonan-kokusai.jp/training/

2026大会のアンバサダーがウルトラランナーみゃこさんに決定しました。

今年も同アンバサダーが大会を盛り上げます

アンバサダーよりコメント

今年も湘南国際マラソンがやってきます！

昨年は皆様のおかげで大会史上最もゴミを減らす事が出来た大会となりました。

これも参加されたランナーさん、そしてボランティアさんのおかげです！

今年もご協力お願いします！

一緒に湘南国際マラソンを走り抜けましょう！

みゃこは今年は3時間30分のペースメーカーを担当します！



youtube(https://www.youtube.com/channel/UCYRY6PtmHvbEmTY0t8Ax37Q) / Instagram(https://www.instagram.com/myaco_run/) / X(https://x.com/myaco_run)

■大会から続々と広がるサブイベント

湘南国際マラソンは、レース当日だけで終わる大会ではありません。

年間を通じて、トレーニングやコミュニティ、イベントを通じた“楽しさ”を提供しています。

グリーンチャリティリレーマラソンin東京ゆめのしま

エントリー本日18:00開始！

2026年6月27日（土）から28日（日）にかけて、東京都江東区の夢の島競技場および園路特設コース（約1.3km周回）にて、ランニングイベントを今年も開催決定。

湘南国際マラソンのコラボイベントとして開催され、リレーマラソン以外にも幅広い層が楽しめる種目を実施します。10kmランのほか、親子で参加できるファミリーランやキッズランなど、初心者や家族連れでも気軽に参加できるプログラムを予定しています。

ランイベント詳細はこちら :https://www.r-wellness.com/tokyo24/湘南国際ビーチサイドウォーク2026

ウォーキングサブイベント開催決定

2026年11月23日（月・祝）、湘南国際マラソンのサブイベントとして「湘南国際ビーチサイドウォーク2026」を開催します。

湘南の美しい海岸線を舞台に、潮風を感じながら江の島を目指して歩く本イベントは、ご家族やご友人とともに気軽に参加できるプログラムです。

景色を楽しみながらのリフレッシュや、日常から少し離れた時間を過ごしたい方にも最適です。

湘南の自然に包まれながら、心も身体も解きほぐされる一日をお届けします。

ビーチサイドウォーク詳細はこちら :https://www.shonan-kokusai.jp/beach-side-walk/

■大会概要

大会名：第21回 湘南国際マラソン

開催日：2026年12月6日（日）

会場：大磯プリンスホテル（神奈川県大磯町）

エントリー開始：2026年4月4日（土）20:00～

主催：湘南国際マラソン実行委員会

公式サイト：https://www.shonan-kokusai.jp/

種目詳細はこちら :https://www.shonan-kokusai.jp/entry/





≪ランナーズ・ウェルネス≫

「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。国際スパルタスロン協会日本支部も務めています。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組の制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。

公式サイト https://www.r-wellness.com/