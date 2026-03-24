子ども食堂は「食事の場」から「未来の科学者発掘の場」へ。産業廃棄物処理の『ハチオウ』×現役高校生・大学生『みらい共創』と挑む、五感を刺激する化学ワークショップ開催！

特定非営利活動法人 らいおんはーと

NPO法人らいおんはーと（東京都江戸川区）は、2026年3月1日（日）子どもたちの体験格差解消を目的とした支援イベントを365日24時間緊急対応型子ども食堂 「ぬくぬく」にて開催いたしました。

今回は、株式会社ハチオウ（廃棄薬品等の再生処理大手）と、企業・高校生・大学生をつなぎ新たな価値を創出する「株式会社みらい共創」による化学実験ワークショップ「謎の白い粉を特定せよ！」です。

劇薬や化学物質を扱う「廃棄物処理の専門知識」と、現役高校生と大学生の「柔軟な教育アプローチ」を、地域の子ども食堂という場に凝縮。 「子ども食堂＝貧困支援」という既存のイメージを覆し、最先端の教育機会を提供する「地域のアカデミー」としての姿を提示しました。

広がる「体験格差」という見えない壁

当日の様子

今、日本の子どもたちの間で「体験格差」が深刻化しています。学校外での習い事や科学館への訪問、専門家との交流といった体験の有無は、将来の知的好奇心や自己肯定感に直結しますが、これは家庭の経済状況や親の余裕に大きく依存しています。365日開所の子ども食堂を運営するNPO法人「らいおんはーと」は、この課題を「食事＋アルファの体験」で埋めるべく、地域企業や志ある大学生と連携し、日常の中に「非日常の学び」を届ける活動を強化しています。

「カレーのようなミートソースライス」から「人生初の化学実験」へ

イベント当日は、高校生と大学生を中心に子どもまで総出で昼食作りからスタート。

メニューは、見た目はカレー、味はハヤシライス、正体はミートソースをかけたごはんという「謎の美味しい一皿」。こうした日常の何気ない会話や共同作業が、子どもたちの緊張をほぐし、学びへの土壌を作ります。

5感を刺激する「実験ワークショップ」

大学生と材料を一緒に切る子どもみんなでいただきます！カレーのようなミートソースライス大鍋で調理

食後のワークショップでは、5種類の「謎の白い粉（塩、砂糖、重曹、クエン酸、洗濯ソーダ）」が登場。 ｐH試験紙による色の変化、水への溶け方、加熱による変化など、薬品のプロが教える「安全な取り扱い方」を学びながら、子どもたちは五感をフル活用して「白い粉」の正体を突き止めていきました。

未就学児も、お兄さん・お姉さんの助けを借りながら、人生初の「実験」に目を輝かせていました。

高校生・大学生講師陣の熱い想い

5種類「白い粉（塩、砂糖、重曹、クエン酸、洗濯ソーダ）」講義する大学生まず、粉をじっくり観察して見た目の違いを探る水に粉を溶かす子どもたち

本企画を担当した「みらい共創」の学生講師たちは、次のように語ります。

関口 俊さん：「小学生から中学生のみなさんに、科学は難しいだけでなく実はとても面白いものだと感じてもらえるよう、わかりやすく楽しい授業を全力で届けました！」



北村 謙心さん：「化学や安全についてしっかり理解し、日常生活と結びつけるためには当事者意識を持ってもらうというのが手っ取り早いと考えています。この機会に楽しみながらもどこか日常と結びつけて今後の生活への学びとなってくれたら嬉しいです」

山下 七実 さん

山下 七実さん

「幅広い年代の皆さんに、教科書には載ってない化学の楽しさに触れる機会になればと思います。毎日に溢れる化学を知ることで、毎日がほんの少しでも豊かで面白いものに変化したら嬉しいです。」

彼らのような若い世代が「教える側」として関わることで、子どもたちにとって身近なロールモデルとなり、進学や将来の夢を描くきっかけにもなっています。

【参加した子どもたちの声】五感で感じた「化学」の驚き

実験を終えた子どもたちからは、驚きと喜びに満ちた感想が寄せられました。

未就学児（6歳）「お姉ちゃんたちと一緒に、魔法みたいに色が変わる紙（ｐH試験紙）を使って遊んで楽しかった！白い粉がシュワシュワしてびっくりしたよ。」

小学生4年生 「学校の理科の実験よりも自由で楽しかった。砂糖や塩が熱くなって形が変わるのが面白かったです。お家にある粉も、勝手に混ぜたら危ないんだなって分かりました。」

中学1年生「薬品のプロから直接、処分の仕方や危険性を教わったので、身の回りのものでも安全に気を付ける意識を持つことができました。将来、化学に関わる仕事もかっこいいなと思いました。」

このイベントは、体験格差によって社会的に孤立しやすい環境にある子どもたちにとって、大学生や企業と繋がり、未来の可能性に気づくための、かけがえのない機会となりました。

子ども食堂を「地域まるごと教育拠点」へ

NPO法人「らいおんはーと」は、今回のハチオウ様、みらい共創様とのコラボレーションを皮切りに、今後も企業が持つ「本物の技術」を子どもたちに繋ぐ活動を加速させます。

「365日24時間対応」という拠点の維持だけでなく、そこを「何を学んでも良い、誰が来ても良い」という真の地域拠点へと進化させます。2026年の活動資金問題という課題を抱えながらも、私たちは子どもたちの「体験」への投資を止めません。

NPO法人らいおんはーと 理事長・及川 信之よりコメント

「すべての子どもが科学に触れ、未来を空想できる場所を。」この小さな子ども食堂から、日本の教育の新しい形を発信し続けます。及川理事長

「子ども食堂の役割は、お腹を満たすことだけではありません。

家庭の事情で塾に行けなかったり、科学館へ行く機会がなかったりする子にこそ、『本物の体験』が必要です。今回は、産廃処理のプロであるハチオウさんと、若さ溢れる高校生と大学生が、子どもたちの好奇心の扉を開けてくれました。私たちは、どんな環境にある子も自分らしく成長できる『大家族』であり続けたい。この灯を消さないためにも、企業や若者との共創をさらに加速させていきます。」

【概要】

イベント名『ハチオウ』×現役高校生・大学生『みらい共創』化学実験ワークショップ

「謎の白い粉を特定せよ」」

日時・2026年3月1日（日）11:00～15:00

場所・NPO法人らいおんはーと 365日24時間緊急対応型子ども食堂「ぬくぬく」

（東京都江戸川区鹿骨1丁目59-8 川和ビル2階）

共催・株式会社ハチオウ、株式会社みらい共創

主な内容・調理体験、食事交流、科学実験ワークショップ、記念撮影

対象者・NPO法人らいおんはーと利用の子どもたち（幼児～高校生まで約20名）と保護者5名

参加費用・無料

【メディア関係者様へ：取材協力に関するお願い】

本イベントは、子どもたちの体験格差という社会課題の解決に繋がる、継続的な企業連携のモデルケースです。今後の活動を広げていくためにも、ぜひ取材をご検討いただきたくお願い申し上げます。



取材の強み：

話題性の高さ： 産業廃棄物処理という「硬い」イメージの業界が、子ども食堂という「柔らかい」現場に、大学生と共に教育支援に乗り出すという異色性。

現場のリアル： 365日開放されている子ども食堂の運営実態と、子どもたちの生の声、成長の過程を密着取材いただけます。

当法人と共催企業の紹介

「すべての子ども達に豊かで幸せな人生を」を理念に掲げ、教育格差や貧困による体験の格差に取り組み「親と子どもの成長支援」をしている江戸川区のNPO法人です。

■名称：NPO法人らいおんはーと

■所在地：

〒133-0073 東京都江戸川区鹿骨1丁目59-8 川和ビル2階

■理事長：及川 信之

■設立： 2018年1月11日

■事業内容：子ども食堂、体験活動、進学支援、学習支援、フリースクール、フードパントリーなど

■ホームページ https://npo-lh.com/(https://npo-lh.com/)

【株式会社ハチオウについて】



■名称：株式会社ハチオウ

■代表者：代表取締役 森 雅裕

■本店所在地：〒193-0813 東京都八王子市四谷町1927-2

■設立：昭和47年2月

■資本金：3,000万円

■主な事業内容：産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬及び処分（中間処理）、試薬・薬品等の引取り・再生処理

会社ホームページ：https://www.8080.co.jp/

■名称：株式会社みらい共創

■代表者：代表取締役 小嶋彗史

■所在地：〒141-0031

東京都品川区西五反田3-15-8 BiZ-Field目黒 3F

■設立：2020年12月24日

■資本金：24,100千円

■主な事業内容：イベント運営、事業伴走、人材紹介、派遣

■会社HP：https://co-mirai.co.jp/