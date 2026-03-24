『メデューサガール Illustrated by よしおか 完成品フィギュア』の「グリーンバイパー」「クリムゾンバイパー」が登場。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「WE ART DOING」より、『メデューサガール Illustrated by よしおか 完成品フィギュア』の「グリーンバイパー」「クリムゾンバイパー」を現在、それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：


●メデューサガール グリーンバイパー Illustrated by よしおか 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199743&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●メデューサガール クリムゾンバイパー Illustrated by よしおか 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199744&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■メデューサガール Illustrated by よしおか 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：各36,300円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：WE ART DOING


【サイズ】全高：本体約24cm


【素材】PU、磁石



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※蛇は3パーツから成っており、頭部から外すことができます。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)WE ART DOING



【店舗情報】


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