『メデューサガール Illustrated by よしおか 完成品フィギュア』の「グリーンバイパー」「クリムゾンバイパー」が登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「WE ART DOING」より、『メデューサガール Illustrated by よしおか 完成品フィギュア』の「グリーンバイパー」「クリムゾンバイパー」を現在、それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●メデューサガール グリーンバイパー Illustrated by よしおか 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199743&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●メデューサガール クリムゾンバイパー Illustrated by よしおか 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199744&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
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■メデューサガール Illustrated by よしおか 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：各36,300円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：WE ART DOING
【サイズ】全高：本体約24cm
【素材】PU、磁石
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※蛇は3パーツから成っており、頭部から外すことができます。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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(C)WE ART DOING
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
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■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)