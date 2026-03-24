【 シンプル × 低価格 】Shopify向けアプリ第2弾・第3弾『SAKUシンプルのし』『SAKUシンプルギフトオプション』を3/24同時リリース

合同会社MEMENTO

合同会社MEMENTO（代表社員：佐久間 丈史）は、Shopifyアプリシリーズ「SAKU Apps」の第2弾・第3弾として、のし選択アプリ「SAKUシンプルのし」とギフトオプションアプリ「SAKUシンプルギフトオプション」を2026年3月24日に同時リリースします。

「シンプル領収書」に続く本リリースは、日本のECストアが抱えるギフト対応の煩雑さを、サクッと簡単設定・必要十分な機能・低価格（月額＄4.99、年間契約は月換算＄3.99）で解決します。

また、本アプリの開発メンバーである今村紅（cocoronApps）が、2アプリの機能を1つに統合した「cocoron ギフト｜熨斗もラッピングもこれ1つで」を同日ローンチします。のし・ギフトオプションの２機能をシングルアプリで完結させたいストア向けの選択肢として、SAKU Appsの2アプリと同時に展開します。

公式サイト：https://saku-apps.com

SAKU Apps シンプルのし：https://apps.shopify.com/saku-noshi

SAKU Apps シンプルギフトオプション：https://apps.shopify.com/saku-gift

cocoronApps ギフト｜熨斗：https://apps.shopify.com/cocoron-gift

開発背景

中小規模のShopifyストア運営者・Shopify構築者から、「導入費用が高い」「設定が難しい」「日本語化されていないから導入ハードルが高い」「不要な機能が多い」という声が多数寄せられてきました。

Shopify構築の現場を知る私たちは、“必要十分な機能だけ”を“迷わず設定できるUI”で提供することに注力。”誰もが導入しやすい価格帯”で“ニーズの高いアプリを導入しやすく”することを目指し、本アプリを開発しました。

SAKUシンプルのし｜製品の特長

こんなお悩みを解決するために作りました！

結婚祝い・出産祝い・入学祝い・お歳暮・お中元など、用途に応じたのし選択機能を商品ページに追加できるアプリです。

- 32種類ののしから選択：基本的なのしを網羅。ストアに必要なものだけ選んで表示できます- のし画像の変更可能：デフォルト画像をお好みの画像に差し替え可能。地域差のある商習慣にも対応できます- 迷わない説明文：お客様がアプリを離れてのしの作法を調べなくても選択できるよう、説明文にこだわっています- 内のし／外のしの選択：表示・非表示の切り替えも可能。名入れにも対応- 商品ページで選択：カートへ遷移しない最近のShopifyテーマにも対応した導線設計（テーマHorizonなど）- 低価格：月額＄4.99、年間契約は月換算＄3.99（20%オフ）- 日本語対応：管理画面・公式サイトともに日本語- デザイナー監修：UIにこだわった美しいレイアウト- 7日間無料トライアル、開発ストアは無料

アプリページ：https://apps.shopify.com/saku-noshi

アプリ紹介ページ：https://saku-apps.com/pages/noshi

必要なのしを選択するだけの簡単設定！お客様がのし選びで迷うことがなくなります。商品詳細ページに設置チェックアウトページ

SAKUシンプルギフトオプション｜製品の特長

商品ページにギフトオプションを追加し、有料・無料どちらにも対応できる単機能のシンプルなアプリです。ギフトラッピングだけでなく、クール便などの追加料金オプションとしても活用できます。

- 有料・無料どちらも設定可能：ラッピングオプションを「無料」または「任意の価格」で設定できます- 追加情報の設定：「選択（ドロップダウン）」「テキスト」の追加情報を持たせることが可能。リボンの色やギフトメッセージの文章なども取得できます- 単機能設計：オプション1種類に特化し、設定に迷わないシンプルな構成- 低価格：月額＄4.99、年間契約は月換算＄3.99（20%オフ）- 日本語・英語対応 デザイナー監修：綺麗なUIにこだわっています- 7日間無料トライアル、開発ストアは無料

アプリページ：https://apps.shopify.com/saku-gift

アプリ紹介ページ：https://saku-apps.com/pages/gift

cocoron ギフト｜熨斗｜製品の特長

サクッと設定！迷いなしラッピング以外にも、紙袋・メッセージカードにも対応。追加料金を設定できるので、クール便などにも使えます。商品詳細ページに設置チェックアウトページcocoron ギフト｜熨斗

cocoronApps（今村紅）によるShopify向けギフト統合アプリ。「SAKUシンプルのし」「SAKUシンプルギフトオプション」の機能を1アプリで完結させたい事業者向けの選択肢として同日ローンチします。

- のし表書き32種・水引き画像付き：蚶結び・結び切り・黒白結び切りなど、主要な贈答シーンをカバー- かんたん3ステップで選択：用途 → 表書き → 内のし/外のしの順に選ぶだけ。名入れにも対応- ラッピング・紙袋・メッセージカード対応：複数のギフトオプションを商品画像付きで提供可能- 各オプションに価格設定可能：有料・無料の切り替えも自由- 注文に自動保存：管理画面の注文詳細からギフト情報をひと目で確認可能- 月額＄8.99、年間＄88.90（18%オフ） 日本語サポート対応 7日間無料トライアル、開発ストアは無料

アプリページ：https://apps.shopify.com/cocoron-gift

アプリ紹介ページ：https://www.cocoronlab.com/pages/cocoron-gift

開発メンバー

開発メンバー

本アプリは、株式会社デイトラ（https://daily-trial.co.jp）が運営するオンラインスクール「デイトラ」Shopifyコースに携わったメンバー3名による共同開発です。

- さっく／佐久間 丈史（メンター・コースマネージャー）｜X：https://x.com/MMSUCK1- Guin Takahashi（メンター）｜X：https://x.com/ec_penguin_- 今村紅（コースマネージャー）｜X：https://x.com/cocoron_design

前作「SAKUシンプル領収書」に続き、Shopify構築の現場を知る3人が、使いやすさ・手軽さ・価格をすべて両立したアプリに仕上げました。

プロモーション概要

SAKU Apps｜先着100ストア無料キャンペーン

「SAKUシンプルのし」「SAKUシンプルギフトオプション」のリリースを記念して、それぞれ先着100ストア無料キャンペーンを開催します。

開始日：2026年3月24日（火）

終了条件：各アプリで申込が100ストアに達し次第終了（先着順）

対象者

Shopify構築者（個人・法人問わず）／制作会社／フリーランス 構築者自身のストアまたは顧客ストアのいずれか1ストアに適用可

特典内容

各アプリを1ストア無料で提供（通常月額＄4.99を無償提供）

申込方法- SAKU AppsのLINE公式アカウント（ https://lin.ee/sXOBmdB ）を友だち追加- リッチメニューの「アプリ公開キャンペーン・お申し込み」をタップ- Shopify関係のお仕事をしていることがわかるXアカウントで告知投稿を引用ポスト- LINEにあるGoogle Formsから LINE名／X引用ポストのURL／導入ストア名／導入ストアURL（myshopify.com）を送信- 弊社にて内容確認後に無料プランを適用し、LINEにてご連絡- 1週間以内にアプリご使用のご感想をGoogle Formsにてご回答いただく適用条件- Shopify構築者1名（もしくは1事業者）あたり1ストアまで- 既に公開済みのストアが対象（開発ストアはキャンペーン適用不要で無料でお試しいただけます）免責・注意事項- 先着順。100ストア到達後の申し込みは無効- 機能・仕様・期間は予告なく変更される場合があります- 不正に複数ストアへ導入したことが発覚した場合、当該ストアの無料利用を解除しますプロモーションについてのよくある質問- Q. クライアント様のストアにも使えますか？A. はい。構築者1名（もしくは１事業者）＝1ストアまでであれば、クライアント様のストアにも適用できます。- Q. 既存で使っているストアは対象？A. SAKUシンプルのし・ギフトオプションアプリ課金開始前のストアのみが対象、既に課金して使用しているストアは対象外です。- Q. 複数案件で使いたいA. 本キャンペーンは構築者１名（もしくは１事業者）１枠です。２件目以降は通常プラン（月3.99ドル～）をご利用ください。- Q. ２つのアプリ両方とも無料プロモーションで使えますか？A. 両方もアプリで１ストア分利用可能です。

掲載時のお願い（注記）

記載の価格は米ドル（USD）です。為替変動により他通貨換算した際の実質金額が変動する場合があります。

掲載の機能・仕様・価格は予告なく変更となる場合があります。

会社概要

会社名：合同会社MEMENTO

代表者：代表社員 佐久間 丈史

事業内容：Shopifyアプリ開発・運営／EC運用代行

公式サイト：https://saku-apps.com

SAKU Apps シンプルのし：https://apps.shopify.com/saku-noshi

SAKU Apps シンプルギフトオプション：https://apps.shopify.com/saku-gift

Lit.Link：https://lit.link/saku-apps