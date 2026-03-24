健康志向市場に対応する菓子・冷凍・チルド商品のプロトタイプ開発を開始

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康志向市場の拡大に対応する企業向けに、菓子・冷凍・チルド食品などのプロトタイプ（試作品）開発サービスの提供を開始いたしました。

近年、健康意識の高まりにより、「健康」「栄養」「機能性」を意識した食品へのニーズが拡大しています。一方で、健康訴求だけでは商品として継続的に選ばれることは難しく、「おいしさ」との両立が商品開発における重要な課題となっています。

Smile mealでは、管理栄養士の専門知識とこれまでの商品開発経験を活かし、“健康だけでは売れない”という課題を解決する、栄養設計とおいしさを両立した食品開発を支援します。

■ 製造許可取得済みの業務用キッチンでプロトタイプ開発

Smile mealでは、自社の業務用キッチンを活用し、菓子・冷凍食品・チルド食品などのプロトタイプ（試作品）を実際に制作することが可能です。

キッチンには、

・ブラストチラー

・スチームコンベクションオーブン（スチコン）

などの業務用設備を完備しており、実際の商品開発を想定した試作環境を整えています。

(株)Smile meal -業務用キッチン-

また、

・惣菜製造業許可

・菓子製造業許可

を取得しており、食品開発の試作を行うことが可能です。

商品開発の初期段階において、

・試作品制作

・レシピ開発

・味や食感の調整

・商品コンセプト検証

などを行うことで、商品化に向けた検討を進めることができます。

■ 管理栄養士による「おいしさ×栄養設計」の商品開発

Smile mealには、食品メーカーや企業の商品開発に多数携わってきた管理栄養士が在籍しています。

管理栄養士の専門性を活かし、

・健康志向の商品設計

・栄養バランスを考慮したレシピ開発

・ターゲットに合わせた商品コンセプト設計

など、「健康」と「おいしさ」を両立した商品開発を行います。

健康志向市場においては、栄養価だけでなく、日常的に食べ続けられるおいしさや満足感が重要です。Smile mealでは、実際の食シーンを想定した商品設計をサポートします。

■ 工場での製造を見据えた商品開発支援

Smile mealでは、試作品の制作だけでなく、工場での量産を見据えた商品開発の支援も行っています。

・レシピのブラッシュアップ

・製造工程を考慮した設計

・工場製造への落とし込み

など、商品化に向けたプロセスをサポートします。

食品メーカーや企業の商品開発において、社内だけでは対応が難しい部分まで支援し、商品化までのプロセスをサポートします。

■ 健康志向商品の開発をご検討の企業様へ

健康志向商品の開発や食品プロトタイプ制作をご検討の企業様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。

管理栄養士の専門知識と実践的な調理環境を活かし、健康志向市場に対応した商品開発をサポートいたします。

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までを一貫してワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル



公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）