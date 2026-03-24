アジア発、未来の食を共創するビジネスイベント「Sustainable Food Camp 2026」プログラム詳細決定、参加企業受付中。

Sustainable Food Asia株式会社

Sustainable Food Asia株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：海野慧、以下SFA）の主催する2026年4月14日開催予定の食の未来をビジネスで解決するアジア発のイベント「Sustainable Food Camp 2026（SFC2026）」において、開催場所をマレーシア・ゲンティンハイランドの「Resorts World Awana」とすることをはじめ、パートナー企業やプログラム詳細が決定しました。また、4月13日には希望者向けに前日ツアーとして「米粉うどん店”by age 18 KL”」「3温度帯コールドチェーン物流倉庫」「プラントベースミルクのハラル工場」等を見学、最新技術や市場動向を現場で体感いただけます。

参加企業は引き続き募集中で、4月1日まで受け付けています。既に国内外の東南アジアのフードテック企業、研究者、ベンチャーキャピタル含む金融機関、そして日本の食品関連の事業会社等、多くの参加企業が集まっています。

昨年に続き会場となるのは、大型リゾート「Resorts World Awana」内のカンファレンスホールに決定しました。運営元のゲンティン・グループは、マレーシア国内で唯一カジノ運営を公認される、マレーシアを代表するコングロマリット企業です。

パートナー企業として、味の素株式会社、池田糖化工業株式会社、キッコーマン株式会社、東洋製罐グループホールディングス株式会社、日清食品ホールディングス株式会社、マレーシア味の素株式会社、ロート製薬株式会社（五十音順）の参加が決定。SFC2026のテーマ「“Co-Creation for the Future Food Ecosystem”」に賛同いただいています。

SFC2026では参加企業によるチームピッチを実施予定で、優勝者には総額 USD 3,000～の賞金と、これらのメインパートナーとの協業機会を推進するミーティング機会等が贈られ、アイディアの実現と加速が支援されます。実際に前回のSFC2025のビジネスピッチでは、食の未来に向けた革新的なアイデアと技術を有する6チームが受賞し、現在は、社会実装に向けた共創およびプロトタイプ開発が本格始動しています。

SFAは、理念として「CREATE THE NEW STANDARD OF FOODS」を掲げ、東南アジアのフードテック企業と日本企業を結び、持続可能な食のイノベーション創出に取り組んでいます。SFCも2023年よりその一環で主催しており、引き続き事業を通じて次世代へと繋がる持続可能な食産業の基盤を構築するための連携・共創を推進してまいります。

最新情報は公式ウェブサイトまたはSFAのSNSをご確認ください。

SFC公式イベントサイト：https://sustainablefood.camp/

Facebook：https://www.facebook.com/sustainablefoodasia

Instagram：https://www.instagram.com/sustainable.food.museum/

過去に開催したSFCの様子は下記をご覧ください。

プレスリリース（SFC2025開催レポート）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000097540.html)

SFA公式note マガジン「Sustainable Food CAMP」(https://note.com/sfaofficial/m/m6545b9f6d827)

SFA2025動画レポート(https://youtu.be/0sQpAL22HJE?si=ZDjoVBJUUQ5Np0DC)

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イベント概要

イベント名：Sustainable Food Camp 2026（SFC2026）

主催：Sustainable Food Asia株式会社

共催：リバネス・マレーシア

開催日時：2026年4月14日 9:00～18:00

会場：Resorts World Awana, Genting Highland

（Dewan wawasan, 69000 Genting Highlands, Pahang, Malaysia）

テーマ：Co-Creation for the Future Food Ecosystem

重要課題：「サーキュラーフードシステム」「糖尿病」「栄養課題」

パートナー企業（五十音順）：

味の素株式会社

池田糖化工業株式会社

キッコーマン株式会社

東洋製罐グループホールディングス株式会社

日清食品ホールディングス株式会社

マレーシア味の素株式会社

ロート製薬株式会社

公式サイト：https://sustainablefood.camp/

SNS：

Facebook https://www.facebook.com/sustainablefoodasia

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/sustainablefoodasia

X https://twitter.com/SusFoodAsia

Instagram https://www.instagram.com/sustainable.food.museum/(https://twitter.com/SusFoodAsia)

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プログラム内容

【参加者全員対象】4月14日 9:00～18:00

- 開会セレモニー- メインパートナー 紹介- 3つのテーマへのグループごとのパネルディスカッションテーマ：「サーキュラーフードシステム」「糖尿病」「栄養課題」 ※各部屋に分かれての同時開催- ラウンドテーブル Session 1 ：各グループごとのテーマに沿ったディスカッション- 展示・試食＆ネットワーキング＆昼食- チーム分け：チームごとのピッチに向けたチームを構成- ラウンドテーブル Session 2 ：2-3社が1つのチームとなり、プロジェクトを共創- チームピッチ ：Corporate賞を用意。総額 USD 3,000～の賞金が贈られます。- MoUセレモニー- 表彰式- 閉会セレモニー

※18:00以降もディナー及びネットワーキングのお時間をご用意しています。

【希望者限定】4月13日（イベント0日目）（視察場所の変更可能性あり）

・米粉うどん店の見学・昼食（by age 18 KL）

香川県高松に2023年12月でOPENしたプラントベース&グルテンフリーの讃岐うどん店「by age 18」の2号店として、2025年7月にオープン。アレルギー、食の禁忌、主義に関わらず世界中の誰もがボーダーレスに楽しめるうどんを提供しています。

https://byage18.com/

・3温度帯コールドチェーン物流倉庫見学（SECAI MARCHE Sdn Bhd）

SECAI MARCHE Sdn Bhdは、マレーシアを拠点に飲食店・小売向けの生鮮食品サプライチェーンを運営。3温度帯コールドチェーン物流で、鮮度と安定供給を実現するB2Bアグリテック企業です。

https://www.secai-marche.co.jp/

・プラントベースミルクのハラル工場見学（Pure Mylk）

マレーシア発のプラントベースミルクブランド「Pure Mylk」の製造拠点。植物由来原料を使用した乳製品不使用のミルクを展開し、ハラル市場も見据えたプロダクトを生産しています。

https://www.puremylk.com.my/

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参加者の募集について（締切4月1日）

本イベントでは、「スタートアップ企業」と「パートナー企業」を4月1日まで募集中です。

それぞれの応募枠についての概要は下記の通りです。

尚、参加枠が埋まり次第、締切前であっても募集を終了する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

【参加募集枠】

１.スタートアップ企業枠：若干数

- 対象企業：サステナブルな未来の食創造・拡大に関心のある日系企業・海外スタートアップ- 料金：1社2名まで10万円（税別）- できること：ラウンドテーブルディスカッション・チームピッチ、ブース出展、東南アジアをはじめとする世界各国の食関係企業・エコシステムビルダー・研究機関等とのネットワーキング、前日ツアーへの参加

２.パートナー企業枠：若干数

- 対象企業：食品業界・農業・テクノロジー・流通などの分野で事業展開する企業- 料金：スポンサープランによって変動します。お問い合わせください。- できること：上記の内容に加え、パネルディスカッションでの登壇。また、年間を通じて東南アジア市場・ハラルマーケット・スタートアップ企業の技術ソーシング等、事業化を継続的に伴走支援します。

※報道関係の皆様からのSFC2026並びに参加企業への取材や資料送付希望等のご希望も受け付けています。

【申し込み方法】

まずは以下の問い合わせフォームよりご連絡ください。ご希望内容に応じて、折り返しお申込みフォームをご案内いたします。

▶ お問い合わせフォーム

https://share.hsforms.com/1m57yfdvMRdKbG0hCS7CCpAr9rs4

※「About Sustainable Food Camp / カンファレンス事業について」をご選択ください

メールでのお問い合わせはこちら：info@sustainablefoodasia.com

SFC2025から進んでいる取り組みについて

前回開催のSFC2025のビジネスピッチでは6チームが受賞しました。これらのチームを対象に、共創およびプロトタイプ開発フェーズが開始され、その中からPoC（概念実証）段階まで到達し、実際に展示・発表できるものがあるチームとして選抜された3チームが、Genting Sustainbizにて開催されたピッチイベント「Future Forward: Sustainable Innovation Challenge」へ参加しました。

そのうち「IMYORASA」と「Triple A」の2チームは、それぞれの専門性を活かした共創を進めながら、条件付きでの商業化に向けた取り組みを進行中です。

「IMYORASA」はシンガポール、インドネシア、日本の国境を越えた3社で構成され、ターメリックとパイナップルを使用したノンアルコール飲料の開発が行われています。

「Triple A」はSFC2025で優勝したチームですでにプロトタイプ開発は完了しています。本プロジェクトでは、藻類パウダーと味の素マレーシアの食材を組み合わせることで栄養価を高めた、藻類強化型の栄養食品シリーズの開発に取り組んでいます。

会場について

SFC2026の会場となる、ゴルフコースやカジノを備えた大型リゾート「Resorts World Awana」内のカンファレンスルームは、ゲンティン・グループが運営する2025年にオープンしたばかりの施設で、SFC2025で外部企業として初めて使用しました。

ゲンティングループは、1965年に創設者であり現在では世界的な実業家として知られる林梧桐（Lim Goh Tong）氏により設立された、マレーシアを代表するコングロマリット企業です。同グループは、マレーシア国内で唯一のカジノ運営を公認され、持株会社であるGenting Berhadをはじめ、Genting Malaysia、Genting Plantations、Genting Singaporeなど複数の上場・非上場企業を通じて、リゾート・ホテル・クルーズ・プランテーション・エネルギーなど多岐にわたる事業を展開しています。

ゲンティングループはサステナビリティの強化に注力しています。2025年9月には、国際サステナビリティイベント「Genting Sustainbiz 2025」を主催、SFAは公式パートナーを務めました。

同国の年間外国人観光客数は約2,800万人に達し、近隣のシンガポールを上回る規模となっていることから、多様な食文化への対応を進めており、ヴィーガンやプラントベース、宗教上の配慮を必要とする食事、健康志向のメニューなどの導入にも積極的に取り組んでいます。

本イベント「Sustainable Food Camp」の開催を通じて、サステナブルな食の未来に取り組む世界各国の企業との連携が進み、ゲンティングループのリゾート事業における食分野のさらなる発展に寄与することが期待されています。





会場となるカンファレンスホールResorts World Awana新設エリア



＜会社概要＞

「新しい食のスタンダードを創造する」をVisionとし、ビジネスで社会課題解決を目指し新規事業開発・アライアンス支援を行うIMA株式会社（旧会社名：CarpeDiem株式会社）と株式会社リバネスのジョイントベンチャーとして設立。日本や東南アジアの企業と協力し、サステナブルな食材の研究開発・製造・輸入並びにアライアンス支援等を行う。2022年11月には「ジャックフルーツ」から生まれた新食材「フルーツミート」を使ったメニューを日本で初めて開発し、販売開始する。サステナブルな食の研究開発やPR支援を行いながら、虎ノ門に位置するSustainable Food Museumにて様々なサステナブルフードを展開する企業や商品を展示・紹介する。

2023年より、アジアからグローバルのサステナブルフードの創造と拡大を議論するSustainable Food Campを開催。2025年4月開催時にはマレーシアにて9ヵ国97社191名が集まり、サステナブルフードの概念を広げていくためのプラットフォームを構築している。

社名： Sustainable Food Asia株式会社

(Sustainable Food Asia.Inc)

本社所在地： 東京都港区西新橋１丁目２０-１０ サンライズ山西ビル Sustainable Food Lab 4階

マレーシア支社所在地：G-B, Block 2330, Century Square, Jalan Usahawan,Off Persiaran Multimedia, 63000 Cyberjaya, Selangor

代表者： 代表取締役CEO 海野 慧（うみの さとし）

設立年月日： 2022年1月17日

主要株主： IMA株式会社、株式会社リバネス

URL： https://www.sustainablefoodasia.com/

※Sustainable Food Asia株式会社の取り組みについてのお問い合わせは下記より受け付けています。

https://share.hsforms.com/1m57yfdvMRdKbG0hCS7CCpAr9rs4