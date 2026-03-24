エメラダと秋田銀行、法人金融領域の新サービス開発に向けた提携を開始

エメラダ株式会社

エメラダ株式会社（代表取締役 社長 猪野 慎太郎、以下「エメラダ」）と株式会社秋田銀行（取締役頭取 芦田 晃輔、以下「秋田銀行」）は両社の協業に基づき、2026年4月に法人向けポータルサービス「〈あきぎん〉ビジネスポータル」のサービス提供を開始いたします。

秋田銀行は、法人顧客のデジタル接点強化および資金管理・決済業務の高度化を目的として、法人向けポータル「〈あきぎん〉ビジネスポータル」の提供を開始いたします。

エメラダは協業パートナーとして本サービスの構想策定段階から参画し、ビジネス戦略の立案、システムアーキテクチャの設計・開発、サービス設計および立ち上げ、サービス推進戦略や活用設計に至るまでを一気通貫で伴走させていただきました。

近年の金利上昇局面において、法人顧客の預金や決済をめぐる銀行間の競争は一層激化しています。また、社会全体でデジタル化が進展する中、地域金融機関には従来型のサービスにとどまらない、新たな価値提供が求められています。

とりわけ法人領域においては、顧客の日常業務に自然に組み込まれる金融サービスの提供が重要であると両社は捉えており、本協業に基づくサービス提供を通して資金管理や決済などの業務と金融機能をシームレスにつなぐことで、顧客と銀行の接点をより強固なものとし、継続的な価値提供につなげていくことを目指しています。

関連プレスリリース

https://www.akita-bank.co.jp/showimage/pdf?fileNo=8948

〈あきぎん〉ビジネスポータルのイメージ

※ 上記はサービスページのイメージであり、実際のプロダクト仕様・機能とは異なる場合があります。

〈あきぎん〉ビジネスポータル について

サービス提供開始時の提供機能について- 複数口座管理機能- 請求書発行- 受領機能 電子帳簿保存機能- ファイルボックス- 各種書類データのオンライン授受及びお客様と行員のメッセージ機能- 資金決済（法人インターネットバンキング・でんさい）及び法人カード決済機能- おしらせ配信、各種サービス連携、アンケート機能今後の拡張・連携検討中の機能について- 経営者向け情報発信サービス- オンラインレンディング 等ご利用方法・料金について

〈あきぎん〉ビジネスポータルは、秋田銀行のホームページより申込を受付けます。秋田銀行の法人インターネットバンキングをご利用の事業者様であれば無料でご利用いただける予定です。

※別途、法人インターネットバンキングの利用料は発生いたします。

両社コメント

株式会社秋田銀行

「エメラダ様とのパートナーシップにより、当行がこれまで培ってきた経験とフィンテックの先進的な技術を掛け合わせ、事業者の皆さまに新しい価値をお届けできることを大変心強く思っております。

〈あきぎん〉ビジネスポータルは、事業者の経理・支払業務や当行とのやりとりをよりスムーズにし、日々の業務負担の軽減につながるものと期待しております。今後もエメラダ様との協力関係をさらに強化し、地域の皆さまにとって身近で役立つサービスの創出に取り組んでまいります。」

エメラダ株式会社

「秋田銀行様との協業を通じて、地域金融機関が長年培ってこられた信頼と当社が法人向け資金・請求・決済領域で培ってきた知見を掛け合わせ、法人のお客さまに新たな価値をお届けできることを大変嬉しく思います。

本サービスの提供を出発点として、今後も秋田銀行様と力を合わせながら決済や与信、データ活用などさまざまな分野でサービスをより良い形へと育ててまいりたいと考えております。地域企業の皆さまにとって、より身近で使いやすい金融サービスとなるよう、引き続き取り組んでまいります。」

秋田銀行について

企業名：株式会社秋田銀行

所在地：秋田市山王三丁目2番1号

代表者：芦田 晃輔

設立：1879年1月

URL：https://www.akita-bank.co.jp/

エメラダについて

企業名 : エメラダ株式会社

所在地：東京都港区南青山7-1-5 &CALM minamiaoyama 304

代表者 : 代表取締役 猪野慎太郎

設立 : 2016年6月

URL : https://www.emerada.co.jp/