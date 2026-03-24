賃貸マンションブランド「URBANEX」30周年を記念し、新たな取り組み「LIVING SHIFT」プロジェクト始動！

大阪ガス都市開発株式会社

大阪ガス都市開発株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：友田 泰弘、以下「大阪ガス都市開発」）は、「都市の暮らしに、新たな選択を。」をタグラインとして展開している賃貸マンションブランド「URBANEX」が2026年に30周年を迎えるにあたり、URBANEX LIVING SHIFT(リビングシフト)プロジェクトを始動します。

これからもお客さま一人ひとりの暮らしと向き合いながら、お客さまの「時間」と「空間」にこだわり続ける賃貸マンションブランドを展開して参ります。

■URBANEX LIVING SHIFT について

「これからの賃貸は、どんな存在になれるのだろう？」借りて住む家を、もっと自分らしく、もっと自由にするために。2026年は、2つの異なる企画を実施します。ユーザー参加型のこれからの「都市の暮らしに新しい選択肢」を提案していくプロジェクトです。

3月６日にURBANEX30周年特設サイトを公開しました。

（https://ogud.co.jp/urbanex/shift/）

■ URBANEX LIVING SHIFT｜100文字妄想ルーム キャンペーン

■ URBANEX LIVING SHIFT｜URBANEX アイデアコンペティション 2026

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61870/table/73_1_f5c91496c93765aa8a212b635ae2d4e4.jpg?v=202603251251 ]2026年6月、情報公開予定。

「これからの賃貸は、どんな存在になれるだろう？」という問いを起点に、次の 10 年に向けた第一歩として、“暮らす人の新たな選択肢をひらく共用空間アイデア”を広く募集する予定です。

■その他竣工物件のご紹介

・URBANEX 東梅田：梅田徒歩圏内の都心の利便性を享受できる西天満エリアに、上質な住まいを

30平方メートル ～40平方メートル 台の1LDK、2LDKはそれぞれに2タイプの間取りプランをご用意し、多様なライフスタイルに寄り添う、機能性と心地よさを大切にした、都心に暮らす方のための住まいです。

エントランスアプローチリビング・ダイニング

【URBANEX 東梅田 物件概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61870/table/73_2_b4e3b58cb5f8444ad678df3802387bd2.jpg?v=202603251251 ]

・URBANEX 日本橋茅場町：東京駅・大手町・日本橋が徒歩圏内のロケーション

単身からファミリータイプまで対応する多彩な住戸プランに加え、Wi-Fiとディスプレイを備えたワークラウンジでは、快適なリモートワーク環境も実現します。

外観ワークラウンジ

【URBANEX 日本橋茅場町 物件概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/61870/table/73_3_6b2b505b72370e5a66c4c71f13f142cc.jpg?v=202603251251 ]