【スペシャル対談】元セールスフォース・ジャパン副会長 古森茂幹氏が語る、「強い営業組織」の共通点

株式会社アイ・ラーニング

デジタル人材の育成をリードする株式会社アイ・ラーニング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山 真理子）は、経営層や営業責任者、人事・育成担当者を対象とした無料オンラインセミナー『【スペシャル対談】強い営業組織の共通点 ～仕組み・人・運用で成果を積み上げる方法～』を、2026年4月22日（水）に開催いたします。

顧客が求める「スピードと質」への対応は、現在の営業組織にとって避けて通れない命題です。多くの企業が中長期的なビジネス成長を目指し、売上と営業利益を重要指標として掲げる中で、その役割を牽引する営業組織の強化は喫緊の課題となっています。

特に、労働力人口の縮小が確実視される昨今、トップパフォーマーの個人技や既存顧客基盤のみに依存した体制では、持続的な成長という観点で黄色信号が灯り始めます。このような厳しい環境下でも成果を出し続けるためには、属人化を排し、誰が担当しても成果を再現できる「仕組みの構築」と、それを支える「人材育成」の両輪を整えることが不可欠です。

本セミナーでは、元セールスフォース・ジャパン取締役副会長の古森茂幹氏をゲストに迎え、数多くの営業変革を導いてきた同氏の視点から、成果を「個人の技」ではなく「組織の仕組み」として定着させるための勘所を掘り下げます。

対談を通じて、なぜいま営業改革の重要性が高まっているのかをはじめ、組織として目指すべき方向性と現場のギャップ、役割分担や組織間連携、KPIといった観点から、論点を立体的に深堀りしていきます。

■ セミナー概要

□開催日時 ： 2026年4月22日(水) 15:00‐16:20

□開催方法 ： オンライン配信

□参加費 ： 無料

□対象者：営業責任者、事業部門責任者、人事・育成担当者、経営者

- 営業改革の必要性を感じている経営層・営業責任者の方

-新規開拓や既存顧客へのクロスセル、営業活動のバランスや組織間連携に課題を感じている方

-マーケティング、営業、カスタマーサクセス部門の人材開発を強化したい人材開発／営業企画の方

□詳細/お申込： （Webサイトからの事前申込制）

https://www.i-learning.jp/seminar/detail/233/

■対談ゲストプロフィール古森 茂幹 氏 （Shigemiki Komori）

元セールスフォース・ジャパン 取締役副会長

一般社団法人日本カスタマーサクセス協会 理事

1982年、日本ヒューレット・パッカードに入社。企業向け営業部門を中心に要職を歴任した後、2009年に取締役常務執行役員に就任。2012年からは専務執行役員としてエンタープライズグループ営業を統括。2014年、代表取締役副社長執行役員に就任。2015年4月、株式会社セールスフォース・ドットコム（現 株式会社セールスフォース・ジャパン）副社長に就任。エンタープライズ事業部門のリーダーとして大手企業、公共部門及び関東圏以外の地域における事業を統括。2024年より取締役副会長、2025年2月に退任。

■ アイ・ラーニングについて https://www.i-learning.jp/

ブリッジインターナショナルグループ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：吉田融正）の子会社である株式会社アイ・ラーニングは、DX時代の人材の育成をはじめとして、DX推進、ITスキル、ビジネススキル、プロジェクトマネジメントおよび新入社員研修など、企業向け研修とコンサルティングサービスを提供する総合人材育成サービス企業です。

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎4-3 国際箱崎ビル

■ブリッジインターナショナルグループについて https://ir.bridge-g.com/

ブリッジインターナショナルグループは「新たな価値を提案し、成功を創り続け、未来への架け橋になる」をミッションとして掲げ、B2B企業の売上成長に向けた改革を支援するEnd to Endのサービスを提供しています。アイ・ラーニングを中心とする「研修事業」に加えて、「インサイドセールスアウトソーシング事業」、「プロセス・テクノロジー事業」を展開しています。

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階