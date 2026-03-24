滋賀・長浜で愛され続けて30年。創業当時のラベルが蘇る、定番ビール3種の特別記念パッケージをリリース

長浜浪漫ビール株式会社

創業30周年を迎える長濱浪漫ビールは、定番ビール3種を特別記念パッケージとして、2026年4月1日(水)より販売いたします。

■長濱浪漫ビール

長濱浪漫ビールは滋賀県長浜市で1996年に創業し、2026年で30周年を迎えます。伊吹山の雪解け水が育む豊かな自然。そんな長浜の地で生まれた歴史情緒あふれる街並みに佇むビール工場併設レストランです。創業以来、県内外の皆様から愛され続ける定番ビールの味わいを守りつつ、日々新しい限定ビールの醸造に挑戦しています。

■30周年記念ラベル

30年にわたり造り続けてきた長濱浪漫ビールの定番ビール『長浜エール』『淡海ピルスナー』『伊吹バイツェン』の3種を、創業当時のラベルを彷彿とさせる復刻デザインに、30周年を祝う華やかな意匠を融合させた特別仕様としてリニューアルいたします。

■商品スペック

長浜エール 30thラベル

品目：ビール

ビアスタイル：アメリカンペールエール

アルコール度数：6％

原材料：麦芽(アメリカ製造、イギリス製造)、ホップ

内容量：350ml

賞味期間：製造日より180日

保存温度帯：要冷蔵

希望小売価格：530円(税抜)

淡海ピルスナー 30thラベル

品目：ビール

ビアスタイル：ボヘミアンピルスナー

アルコール度数：5％

原材料：麦芽(カナダ、ドイツ、アメリカ製造)、ホップ

内容量：350ml

賞味期間：製造日より180日

保存温度帯：要冷蔵

希望小売価格：530円(税抜)

伊吹バイツェン 30thラベル

品目：ビール

ビアスタイル：ヘフェヴァイツェン

アルコール度数：5％

原材料：麦芽(ドイツ製造)、ホップ

内容量：350ml

賞味期間：製造日より180日

保存温度帯：要冷蔵

希望小売価格：530円(税抜)

★主なお取扱いは、長濱浪漫ビール店頭、長濱浪漫ビールオンラインショップ、滋賀県県内一部小売店等での販売を予定しております。

長濱浪漫ビールオンラインショップ：https://shop.romanbeer.com/

長濱浪漫ビール公式HP：http://www.romanbeer.com/

【会社概要】

会社名 ：長浜浪漫ビール株式会社

代表者 ：代表取締役 伊藤 啓

所在地 ：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel ：0749-63-4300

Fax ：0749-63-4301

公式HP：http://www.romanbeer.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名 ：長浜浪漫ビール株式会社

担当者 ：今井 洋一

所在地 ：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel ：0749-63-4300

Fax ：0749-63-4301

E-mail ：NRB@romanbeer.com