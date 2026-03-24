異端芸人No.1を決めるTOKYO MX発のお笑い賞レースが今年も開催決定！『MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～』MC・ケンドーコバヤシからコメントも！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、昨年の第1回に続き、今年もお笑い賞レース『MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～』の開催および放送を決定いたしました。

本大会は、芸人からの推薦を受けた、「枠にとらわれない“型破り”なネタ」と「唯一無二の“強烈”な個性」を備えた異端芸人のNo.1を決める、自薦ではない“他薦の大会”です。

その審査基準は…全てをひっくるめた“笑いの破壊力”。優勝賞金100万円とブレイクへの一歩をかけた『異端の武闘会』が、今夏カオスさを増して帰って来ます！

番組のMCを務めるのは、昨年に引き続きケンドーコバヤシさん。唯一無二のマニアックな笑いの眼力で、異端芸人たちの魅力を余すことなく引き出します。さらに、お笑い界の中でも「芸人愛」がハンパない人気芸人たちが審査を担当。予選を勝ち抜いた猛者たちは、生放送で行われる決勝ラウンドへ進出します。

昨年の第1回は、行政書士事務所で働きながらピン芸人としても活動し、異色のアイドルネタを繰り広げた「池城どんぐし」が初代王者に輝き、大きな話題を呼びました。

今年は2016年7月5日（日）、8月2日（日）に予選となる「準決勝」を放送、9月6日（日）には「決勝」を生放送でお届けする予定です。また、本日より番組ホームページにて、出場芸人のエントリー受付を開始いたしました。

「どこまでも！マニアッ9。」を掲げるTOKYO MXが送る、“地上波最果て”のお笑い賞レース。どうぞご期待ください。

■MCからコメントが到着！

【MC：ケンドーコバヤシさん】

「昨年行われたMXグランプリ。 まさか今年はやらないだろ？ え、やるのか？ もう一度聞く。やるんだな？ おい、TOKYO MX。 お前ら正気か？

最後に聞くぞ。やるんだな？ やるのか・・・ そうか・・・ 困ったことになったな・・・」

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【 番組名 】MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～

【放送日時】準決勝（Aブロック）：7月5日（日） 19:00～20:00 ＜TOKYO MX1＞

準決勝（Bブロック）：8月2日（日） 19:00～20:00 ＜TOKYO MX1＞

決勝 生放送 ：9月6日（日） COMING SOON ＜TOKYO MX1＞

【 出演 】 MC：ケンドーコバヤシ

審査員＆出場芸人：COMING SOON

【 番組HP 】https://s.mxtv.jp/variety/mxgp/