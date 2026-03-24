【葛飾北斎 meets クトゥルフ】葛飾北斎の傑作「冨嶽三十六景」に邪神が降臨『邪神三十六景』2026年3月24日発売！

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、世界で最も有名な浮世絵師・葛飾北斎の傑作「冨嶽三十六景」に、クトゥルフ神話の邪神たちが紛れ込んだ異色のコラボレーション画集、『邪神三十六景』を 2026 年 3 月 24 日（火）に発売いたします。

内容

本書は、世界で最も有名な浮世絵師・葛飾北斎の傑作、富士の絶景を描いた「冨嶽三十六景」に、クトゥルフ神話の邪神たちが紛れ込んだ異色のコラボレーション画集です。

「神奈川沖浪裏」の巨大な波に潜む影、「山下白雨」の稲妻が走る麓に対し快晴の山頂を覆う異形の空、江戸の賑わいを見守る不浄な存在……。北斎が描いた46枚の絶景すべてに、46体の邪神たちが降臨。全ページフルカラーで、その邪神の正体と、富士が見える絶景の地に現れた背景を詳細に解説しています。

また、46枚に加え、「邪神浮世絵」も収録いたします。

「もし江戸時代に邪神が現れたら」という圧倒的没入感

全ページフルカラー。江戸時代の日常に、もしも邪神が現れたら……という「if」の世界に存分に浸ることができます。

「隕石と共に現れた異形の海獣」「霊峰に這いよる混沌の化身」「水底より現れた醜き大蛙の怪」「川底より現れた歪な龍神之図」全46作品への徹底的な解説

「三十六景」という名称ながら実際には46枚存在する連作すべてを網羅。各ページには、著者の真骨頂である、設定の細部までこだわり抜いた解説テキストを掲載いたします。

一部書店購入特典

対象書店にて購入された方へ『邪神三十六景』のイラストを使用したポストカードを、そして著者の人気作『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』（秀和システム新社）を購入した方へはイラスト使用のしおりをプレゼントいたします。

唯一無二の2作品を、ぜひこの機会に書店店頭でお手に取り、その深淵なる魅力に触れてみてください。

詳細はこちら：【書店購入でポストカードプレゼント！】葛飾北斎の浮世絵の傑作に邪神が降臨『邪神三十六景』2026年3月24日（火）発売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000054993.html)

※特典は無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。

※店舗によっては在庫切れ、もしくはお取り扱いがない場合もございます。取り扱い状況につきましては、直接書店様へお問い合わせください。

『邪神三十六景』刊行記念オリジナルグッズ

「もし、北斎が描いた江戸の絶景に、名状しがたきものたちが現れたら……」

そんな本書の世界観を現実の生活でも体験できるよう、複製原画やTシャツ、デスク周辺を彩るアイテムをご用意しました。書籍『邪神三十六景』と一緒に楽しむことで、より深く「狂気の江戸」へと没入できるラインナップです。

現在、トゥーヴァージンズECサイト「OTONARI」にてご購入いただけます。

『邪神三十六景』特設サイト :https://otonaristore.com/shops/thirtysixviewsofjashin?utm_source=PRTIMESOTONARIへ遷移します

※商品の発送は、4月下旬を予定しております。

※上記画像は「霊峰を跨ぐもの」複製原画・大(https://otonaristore.com/categories/arts/products?utm_source=PRTIMES) (全3種)

価 格：\55,000（税込）

額サイズ：B2

印 刷：ジークレー印刷

販売形態：受注生産

※上記画像は「夢と現を溶かす古き蕃神の王」複製原画・小(https://otonaristore.com/categories/arts/products?utm_source=PRTIMES) (全3種)

価 格：\22,000（税込）

額サイズ：A3

印 刷：ジークレー印刷

販売形態：受注生産

※上記画像は「神奈川沖浪裏 九頭竜顕現之図」Tシャツ(https://otonaristore.com/categories/apparels/products?utm_source=PRTIMES) (全3種)

『邪神三十六景』カバーアートや、イラストを使用したオリジナルTシャツを3種類ご用意しました。

価 格：\6,050（税込）

サイズ：M／L／XL

【M】身丈69／身幅60／肩幅55／袖丈22(cm)

【L】身丈72／身幅63／肩幅58／袖丈23(cm)

【XL】身丈75／身幅66／肩幅60／袖丈24(cm)

素 材：綿100％

邪神三十六景 オリジナルデスクマット (https://otonaristore.com/products/9084600001120?utm_source=PRTIMES)(全1種)

カバーイラストを全面に使用したデスクマット。

大波とクトゥルフが広がる構図を横長サイズで再構成。作業空間に、浮世絵と異界神話が重なるビジュアルを展開します。

価 格：\3,850（税込）

サイズ：縦350×横600mm

素 材：表面／ポリエステル、裏面／天然ゴム

仕 様：フルカラー印刷

邪神三十六景 オリジナルクリアファイル(https://otonaristore.com/products/9084600001110?utm_source=PRTIMES) (全1種)

カバーイラストを使用したクリアファイル。

「神奈川沖浪裏」を基に、クトゥルフを顕現させた印象的なビジュアルをそのままレイアウト。

浮世絵とクトゥルフ神話を融合させた世界観を、日常使いできるアイテムに落とし込みました。

価 格：\660（税込）

サイズ：A4

素 材：PP

仕 様：フルカラー印刷

書籍紹介

『邪神三十六景』

著者：山田 剛毅

発売日：2026 年 3 月 24 日

価格：3,080円（本体2,800円＋税10%）

仕様：B5／横綴じ／並製／128 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-071-9

出版社：トゥーヴァージンズ

Amazon販売ページ :https://amzn.to/48TsRzJ

『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』（秀和システム新社）

ようこそ、クトゥルフ神話の深淵へ。さあ、この扉を開くものは、希望を投げ捨てよ。イアイア、クトゥルフ、フタグン。本書は、クトゥルフ神話の名状しがたい邪神・旧神・眷属たちを怪獣解剖図風に解剖し、「邪神心臓」「形而上浮袋」など正気度の下がる注釈と、冒涜的（？）な説明をそえたコズミックホラーの世界を体験できる図鑑です。新規書き下ろし4体、本編を補完する用語解説、神話生物相関図、クトゥルフの家系図、神話生物の目撃・生息地MAPなども収録。

著者：山田 剛毅／朱鷺田 祐介（執筆協力）

発売日：2024 年 5 月 28 日

価格：1,650円（本体1,500円＋税10%）

仕様：A5・192ページ

ISBN：978-4-7980-7186-2

出版社：秀和システム新社

著者紹介

山田 剛毅

グラフィックデザイナー兼イラストレーター。山田剛毅やgokingという名前でSNSを中心に活動中。ジャンルの融合をテーマにクトゥルフ神話モチーフの作品を作っている。代表作に『クトゥルフ生物解剖図鑑』（秀和システム）、『ラヴクラフトとクトゥルフ神話に学ぶ 名状しがたい英単語図鑑』(Gakken)。

前作『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』（秀和システム）は、国内のみならず海外でも人気が高く、各国で翻訳版の発売もされている。

会社紹介

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/(https://www.twovirgins.jp/?utm_source=PRTIMES)

トゥーヴァージンズ公式オンラインストア「OTONARI(https://otonaristore.com/?utm_source=PRTIMES)」では、書籍や関連グッズを販売中！

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