EC家具ブランド「KANADEMONO」が二子玉川に登場！本と家具を楽しみながら、暮らしを体感できるPOPUPイベントを開催

ルームクリップ株式会社

9,000通りを超える家具の組み合わせを提案するパーソナライズ家具ブランド KANADEMONO を展開するルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー（本社：東京都渋谷区、以下当社）は、2026年4月3日（金）～4月5日（日）の3日間、二子玉川 蔦屋家電にて、本と家具が織りなす空間体験イベント「本と家具の物語展」を開催いたします。オンラインでは伝えきれない素材の温もりや質感を、厳選された書籍とともに提案します。

創業以来、オンラインを中心に家具を販売してきたKANADEMONO。一方で、「実際に家具を見てみたい」「サイズ感や素材を確かめたい」という声も多く寄せられています。先日グランドオープンしたショールーム、「KANADEMONO YOYOGI PARK（カナデモノ ヨヨギパーク）」にも多くのお客様にご来場いただき、空間の中で家具を体験できる機会のニーズの高さを改めて実感しました。

そうした声にお応えする形で、このたび、本を中心にインテリアや食など多様な提案をしている二子玉川 蔦屋家電にて、期間限定のポップアップイベントを開催する運びとなりました。

本イベントでは、本と家具が重なり合うことで生まれる、“暮らしの物語”を体験できる特別な空間をご用意。家具に実際に触れながら、ゆったりと本を手に取り、併設カフェのコーヒーを楽しむことができます。

オンライン中心で展開しているD2CブランドであるKANADEMONOの家具を、実際の生活シーンの中で体感できる特別な機会です。

「本と家具の物語」を体験できる3つの空間

会場では、KANADEMONOの家具で構成された「ダイニング」「ワークスペース」「猫との暮らし」の3つの空間を展開。家具デザイナーやブックコンシェルジュがそれぞれの空間に合わせて選んだ書籍と併せて展示します。

デザインのインスピレーション源となった書籍、創造力を刺激する思考の本、日々の料理を楽しむエッセイなど、暮らしと創造をつなぐ本たちが並びます。

１.ダイニングスペース

大切な人と食卓を囲む時間や、コーヒーを片手にほっと一息つくひととき。

空間を彩る器や道具にまつわる本、心を満たす食のエッセイや世界を旅するような食と空間の本など。家具とともに、日々の暮らしにインスピレーションを与えてくれる書籍やエッセイをセレクトしました。

＜展示イメージ＞

洗練されたスタイリッシュさと手仕事のあたたかみをあわせ持つ、モールテックス（MORTEX）のダイニングテーブルをはじめ、省スペースな空間づくりを叶えるラウンド型や、新登場の半円型テーブルも展示。

実際に腰掛けながら、食と暮らしにまつわるインスピレーションに触れていただけます。

＜展示予定商品＞

２.猫との暮らし

愛猫と過ごす、静かであたたかな時間。

猫が登場する小説や、猫と暮らす楽しさを感じられる書籍など、猫との暮らしをより愛おしく感じられる本をセレクトしました。

＜展示イメージ＞

KANADEMONOが提案する、猫と共存するインテリアとして愛猫を“世界にひとつのアート”にしたオーダーラグ「THE RUG crafted with MIYOSHI RUG / NEKO」をはじめ、猫がひょこっと顔を出したり通り抜けることができる「ネコ穴付きテーブル」など人気商品を多数展示いたします。

＜展示予定商品＞

３.ワークスペース

総フォロワー数20万人を超えるD2C家具ブランド KANADEMONO。

その家具を生み出すデザイナーや、デジタルコミュニケーション担当者が、日々の思考や発想のヒントとしてきた書籍を展示しています。

＜展示イメージ＞

アイデアを生む。デザインを考える。言葉を磨く。

そんな創造のきっかけとなる本を、洗練されたワークスペースとともにお楽しみいただけます。また、発売直後から注目を集めている「拡張しながら使えるフレームシェルフ」など、新商品も展示予定です。

＜展示予定商品＞

～来場特典～

イベント会場にお越しのお客様へ、KANADEMONO公式Instagramアカウントフォロー画面のご提示でノベルティを配布いたします。（なくなり次第終了）

詳しくはスタッフまでお声がけください。

KANADEMONOインテリアプランナーによる相談会を開催

会場では、新生活や模様替えに向けたインテリア相談会（事前抽選制）を実施します。KANADEMONOの専任プランナーが、事前にお預かりしたお客様のお部屋の図面やサイズに合わせて家具配置を考え、理想の空間づくりをご提案。その場で一緒にレイアウト案を組み上げる特別な50分間です。

実際の家具を見ながら、サイズやレイアウト、組み合わせを具体的に検討することができます。

募集受付期間

～ 2026年3月30日(月) 午前 9:59まで

※空き枠の日程やご応募の詳細は、以下の特設ページよりご確認ください。

詳細・ご応募はこちら :https://kanademono.design/blogs/news/interior-design-consultation

開催概要

「KANADEMONO 本と家具の物語展」

・場所 二子玉川 蔦屋家電

https://store.tsite.jp/futakotamagawa/

・会場 2階 E-room1・2、エスカレーター前

・住所 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

二子玉川ライズS.C.テラスマーケット

・開催日程 2026年4月3日（金）～5日（日）

・営業時間 10:00～20:00

※4月5日（日）最終日は19:00閉場を予定しています。イベント会場での商品販売はございません。

KANADEMONOについて

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。

シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。

オンラインストア https://kanademono.design

運営について

会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名：代表取締役 高重正彦

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立：2018年2月

事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/

お問い合わせ先

◼︎KANADEMONO カスタマーサポート窓口

https://support.kanademono.design/support/tickets/new

◼︎本リリースに関するお問い合わせ先

KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/