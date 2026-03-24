yutoriが展開するストリートブランド『9090』が、ストリートスポーツウェアブランド『adidas Originals』との別注アイテムを発売

株式会社yutori

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：片石 貴展／東証グロース市場：証券コード5892）の子会社である株式会社YZ（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：舩橋 誠）が運営するストリートブランド『9090（ナインティナインティ）』は、ストリートスポーツウェアブランド『adidas Originals』との別注アイテムを発売いたします。

今回のコレクションは、9090が持つストリートカルチャーと、adidas Originalsのスポーツカルチャーのエッセンスを取り入れた〈9090別注コレクション〉です。

学生の日常シーンをイメージしてデザインされたバッグ2モデルがラインナップ。

本別注モデルでは、ベーシックなインラインカラーとは一線を画す、9090girlのシグニチャーカラーである“ピンク”を採用し、9090ならではの世界観を体現した限定仕様に仕上げました。

さらに、本コレクションの展開に合わせ、adidas Originalsのインラインアイテムも一部併せて展開いたします。9090独自の視点で表現された特別な別注プロダクトとともに、幅広いスタイリングをお楽しみいただけます。

発売を記念し、2026年3月28日（土）～29日（日）の期間、9090東京店にてPOPUPを開催いたします。

会場は学校を想起させる教室やロッカーなどのディテールを取り入れた内装で、コレクションの世界観をよりリアルに体験いただける空間に仕上げています。



2026年4月3日（金）よりオンラインストアにて販売を開始し、4月4日（土）より全国の9090各店舗にて販売を開始いたします。

本コレクションは、今後yutoriが展開する他ブランドでも取り扱いを予定しております。

◆別注アイテム紹介

【adidas HERI JK BAG】

PRICE：\8,250（Tax in）

■ adidas Originals(アディダス オリジナルス) について

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001 年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidas の歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。

■ 9090（NINETY NINETY）

「Revival of Culture」をコンセプトに、90年代～00年代のユースカルチャーにインスピレーションを受けたデザインやアイテムを展開する古着MIXなストリートブランド。

2018年の設立以来SNSを中心にブランド運営をしていたが、2023年には原宿のフラグシップストアを中心に、大阪や名古屋にも店舗を拡大。過去にはAAPEやumbro、ポケモンなど数多くのコラボレーションを仕掛けている。

Instagram：https://www.instagram.com/9090s_/

■ 9090 girl（NINETY NINETY GIRL）

「00年代の平成ギャルのリバイバル」をコンセプトに、ファッションを通じて自由奔放で自分らしさを大切にした2000年代の平成ギャルマインドを提案していくブランド。00年代特有のポップでエネルギッシュな魅力をベースにしつつ、現代のトレンドやムードを掛け合わせたデザインを展開する。

Instagram：https://www.instagram.com/9090girl__/

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は295万人（2026年2月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で60店舗（2026年2月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：pr@yutori.tokyo