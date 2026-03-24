ゴールドラッシュ40周年×SDGs企画 リサイクルで集まった300個以上のぬいぐるみを一般社団法人リボーンプロジェクトへ寄付

株式会社東洋

埼玉に8店舗展開し、想い出査定で有名な、今年40周年を迎えたリサイクルショップ「エブリデイゴールドラッシュ」を運営する株式会社東洋（埼玉県桶川市 代表取締役中村秀夫）は、リサイクルで集めたぬいぐるみを社会貢献活動の一環として、ワクチンに変える活動をしている一般社団法人リボーンプロジェクトに対し、3月10日に寄付しました。

実際に集まったぬいぐるみやおもちゃ

【背景・目的】

最近は「おもちゃや子供用具の処分量」のニュースが後を絶えない。また、子供用おもちゃを処分している人の割合は62％とかなり多いのが現状である。エブリデイゴールドラッシュは、地域密着、社会貢献の買取屋として活動していて、過去にもSDGsの企画を何度か行ってきたが、今回もその一貫で、リユースで集まってきたぬいぐるみや子供用おもちゃを、一般社団法人のリボーンプロジェクトに発送し、ワクチンに変える企画を実施しました。

【一般社団法人リボーンプロジェクトとは？】

要らないが生まれ変わって誰かに笑顔をプレゼントするをモットーに、「捨てても良いもの」を海外で現地販売して売上の一部を寄付しています。

それによりワクチンに変えたり、現地の雇用と子どもたちの笑顔を作ります。

【ポリオワクチンの必要性について】

「リボーンプロジェクト」では、生ワクチンなを寄付しています。不活化ワクチンは注射なので、医療従事者でないと接種できませんが、経口（口から飲む）の生ワクチンなら、より簡易に多くの子どもたちに飲ませてあげられるからです。

【リサイクル専門店 エブリデイゴールドラッシュとは？】

エブリデイゴールドラッシュは株式会社東洋が経営するリサイクル専門店で、埼玉県内で8店舗を展開する買取専門店、主に、ジュエリー・貴金属・時計・ブランド品の買取をしています。

同社は独自の「想い出査定」を導入しており、お客様の品物にまつわる想い出をお聞きし、買取金額をUPするというサービスも行っています。

《ゴールドラッシュの強み》

１.「想い出査定」

お客様の品物にまつわる想い出や背景を尊重し、単なる市場価値だけではなく、感情的な価値も考慮した査定を行います。

２.「目の前査定」

お客様の目の前で一点一点丁寧に査定を行い、内容も詳しく説明します。

３.「地域密着型サービス」

埼玉県内で39年の営業により、地域の特性やお客様のニーズを深く理解し、信頼関係を強く築いています。

４.「専門知識と経験」

ジュエリーや貴金属、ブランド品や時計などに関する豊富な知識と経験をもつスタッフが在籍しており、適正な価格での買取を実現しています。

これらの強みにより、ゴールドラッシュは地域の顧客から高い評価と信頼を得ております。

《エブリデイゴールドラッシュ 店舗一覧》

エブリデイゴールドラッシュアリオ深谷店 TEL:048-579-5705

エブリデイゴールドラッシュ本庄店 TEL:049-571-8871

エブリデイゴールドラッシュ久喜店 TEL:0480-48-7099

エブリデイゴールドラッシュエルミこうのす店 TEL:048-542-9555

エブリデイゴールドラッシュ北本店 TEL:048-577-3353

エブリデイゴールドラッシュＰＡＰＡ上尾店 TEL:048-729-5423

エブリデイゴールドラッシュ宮原店 TEL:048-729-5510

エブリデイゴールドラッシュイオンせんげん台店 TEL:048-993-4566

《株式会社東洋について》

埼玉県桶川市西2丁目9-36に本社を構える企業で1986年に創業され、主に埼玉県内でリユース・クレーンゲーム事業を展開しています。

【リユース事業】：「エブリデイゴールドラッシュ」・「銀座東洋ジュエリー」などで、ジュエリー、貴金属、ブランド、時計、ルースの買取や販売

【クレーンゲーム事業】：「エブリデイ行田店」・「エブリデイとってき屋東京本店」などのクレーンゲームアミューズメント施設を運営

【ルース事業】：「東洋ルース」として国際宝飾展やミネラルマルシェなどで各地に行き宝石の販売会を実施

【本社所在地：363-0017 埼玉県桶川市西2丁目9-36 マメトラショッピングパーク2F】

エブリデイゴールドラッシュ公式ホームページ：https://everydaygoldrush.com/

エブリデイゴールドラッシュ公式X（旧Twitter）：https://x.com/GoldrushEvery

エブリデイゴールドラッシュ公式instagram：https://www.instagram.com/everydaygoldrush/

【会社情報】

会社名：株式会社東洋

本社所在地：〒363-0017 埼玉県桶川市西2-9-36マメトラショッピングパーク2階

電話番号：048-593-0999

【本件に関するお問い合わせ先】

広報担当：八幡太樹 （やはたたいき）

電話：0120-187-339

メールアドレス：toyo-press@toyo-egroup.jp