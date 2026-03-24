ダイコク電機が株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社デジタルプラス

ダイコク電機株式会社（代表取締役社長：栢森 雅勝、東証プライム・名証プレミア：証券コード 6430）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。

■今回のお取り組みについて

ダイコク電機適時開示：https://www.daikoku.co.jp/ir/wp-content/uploads/2026/03/260323_yutai.pdf

別表：ダイコク電機株主優待詳細

※継続保有期間について

継続保有期間とは、同一の株主番号で株主名簿基準日（毎年３月末日および９月末日）の株主名簿に下記のとおり、連続で記載または記録されていることをいいます。

・１年未満 ：直近株主名簿に記載または記録が２回以下

・１年以上３年未満 ：直近株主名簿に連続３回以上６回以下記載または記録

・３年以上 ：直近株主名簿に連続７回以上記載または記録

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/307_1_897a93067354e1334804cd1897f93f53.jpg?v=202603250351 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/307_2_26e26336513bc248adfd262fba4f0863.jpg?v=202603250351 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 石渡

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp