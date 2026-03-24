春を告げる旬・地域で愛される味覚が集結。「春の香川・四国うまいもの市」

株式会社エムアイフードスタイル

三越伊勢丹のグループ会社で、首都圏を中心に22店舗のスーパーマーケット（クイーンズ伊勢丹）を運営する株式会社エムアイフードスタイル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：雨宮 隆一）は、3月25日（水）～3月29日（日）の期間限定で、「春の香川・四国うまいもの市」を開催いたします。

瀬戸内海と太平洋に囲まれ、温暖な気候が特徴の香川・四国から、春の訪れを感じられる商品が届きました。香川県からは、根元まで柔らかいアスパラガス「さぬきのめざめ」や、オリーブオイル採油後の果実を与えることでさっぱりした脂とコクのある味わいを実現した「オリーブ牛」、プリプリの身と適度な脂のりが特徴の「オリーブサーモン」などをご用意いたします。香川県のご当地グルメ、もっちり食べ応えのある「讃岐うどん」も登場。太ネギをたっぷり使用した「やまぢのおねぎ」や海老と絞り豆腐をすり身と合わせた香川県の名物「えび竹輪」といった、うどんとも相性の良い練り物も各種取り揃えます。

さらに、クイーンズ伊勢丹限定で「香川・川鶴酒造 川鶴オリーブ酵母純米生原酒」を発売！上品なマスカットのような香りと、ミネラル感を思わせるフレッシュさ。澄んだ口当たりに、軽快で綺麗な酸がアクセントとなり、旨みの抑揚とキレの良い後口へとつながります。「四国べったら漬け」や「讃岐もろみ漬」をはじめとした肴も豊富にご用意いたしますので、お酒との相性をぜひお楽しみください。

他にも、地域の素材を使った商品が数多く登場。瀬戸内産のレモンを使用したケーキをホワイトチョコレートでコーティングした、ちきりやの「ファミーユ 瀬戸内レモンケーキ」や、愛媛県産のブランドオレンジ「紅まどんな」のピューレを練り込んだBEMACの「まどんなのよろこび 想い出包み」などのお菓子も登場。さらに、カツオのたたきにニンニク、大葉など薬味を加えて巻き上げた高知県の郷土料理「ゆずジュレで食べる！カツオの土佐巻風」や、「徳島県産なると金時のスティックポテト」、「レモン香る愛媛県産真鯛のカツ」など、四国を堪能いただけるお惣菜もご用意いたします！

香川・四国の春の味覚をお楽しみいただける期間です。ぜひこの機会にクイーンズ伊勢丹をご利用ください。

クイーンズ伊勢丹では今後もより多くのお客さまに豊かなライフスタイルや価値のある体験をご提供するために様々な取り組みを行ってまいります。ぜひご期待ください。

【開催概要】

名 称：「春の香川・四国うまいもの市」

日 程：3月25日（水）～3月29日（日）

開催店舗：クイーンズ伊勢丹笹塚店、新高円寺店、仙川店、小石川店、北浦和店、石神井公園店、本八幡店、品川店、白金高輪店、武蔵境店、目白店、国分寺店、新小岩店、十条店

※店舗により、お取り扱いのない商品がございます。対象外店舗につきましては、各店にご確認ください。

※天候の影響、交通事情により入荷のない場合や遅延する場合がございます。予めご了承ください。

※販売時期が異なる商品もございます。予めご了承ください。

【オモテ面】【ウラ面】

【お客さまからの商品に関するお問い合わせ先】

クイーンズ伊勢丹お客さま相談室：0120-781-387（午前10時～午後6時）

※土日祝日除く

【OEM事業に関するお問い合わせ先】

URL ：https://www.im-food.co.jp/customer/oem/

【クイーンズ伊勢丹について】

クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケットです。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便性の高い商品を取り揃えています。多様なお客さまに対して、時間帯に応じた商品、サービスを提供しており、現在首都圏に22店舗を展開しています。

【エムアイフードスタイルについて】

株式会社エムアイフードスタイルは、株式会社三越伊勢丹フードサービスが育て、培ってきたスーパーマーケット事業及び食品製造加工卸事業等を承継し、更に地域でお客さまに愛していただけるような事業に成長をしていくために2018年設立された会社です。食生活を通じて『豊かなライフスタイル』のご提案はもとより『価値ある体験』を提供してまいります。

所在地：東京都新宿区西落合2-18-20 ナレッジパーク落合ビル3階

資本金：100百万円

代表取締役社長：雨宮 隆一

事業内容：スーパーマーケット運営、百貨店内店舗運営、食品製造、OEM事業、ベンダー事業

URL：https://www.im-food.co.jp/

※掲載情報は2026年3月24日現在のものです。