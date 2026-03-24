【体験型会社説明会】十四代も飲める！日本酒原価酒蔵『20～21歳限定』日本酒の会｜4月19日(日)13時より、新宿総本店で開催

株式会社ビリオンフーズ※写真はイメージです

【20～21歳限定日本酒の会 \1,000(税込)】日本酒原価酒蔵、体験型会社説明会を開催！



日本酒原価酒蔵 「新宿総本店」にて、【20～21歳限定日本酒の会 \1,000(税込)】を4/19(日)13:00より、本店舗限定で開催いたします。

前回開催時には大変ご好評をいただき、多くの20～21歳の皆さまにご参加いただきました。その反響を受け、このたび再び開催が決定いたしました。

日本酒原価酒蔵は、「日本酒って“楽しい”を世界へ」というブランドコンセプトのもと、次世代を担う人材との出会いを目的とした体験型会社説明会を開催いたします。

本説明会は、従来の堅苦しい対面式説明会とは異なり、実際に店舗で提供している料理や日本酒を楽しみながら、現場で働くスタッフや社員と直接交流できる、食事会形式の説明会です。

日本酒原価酒蔵が大切にしている価値観や店舗づくりの想いを、よりリアルに感じていただける機会となっております。

参加条件は特別な経験や知識を必要とせず、「お酒が好き」「食べることが好き」「飲食業や接客業に少し興味がある」といった、ささやかなきっかけからでもご参加いただけます。また、お一人での参加はもちろん、ご友人同士での参加も歓迎しております。

日本酒原価酒蔵では、日本酒の魅力をより多くの方に伝え、業界全体を盛り上げていく仲間との出会いを大切にしています。本説明会を通じて、同社の取り組みや働く環境を知っていただき、今後のキャリアを考える一助となれば幸いです。

先着順となりますのでご興味ある方はお早めのご予約を。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

提供内容



【提供日本酒】（全5種）

〇希少酒

〇日本酒原価酒蔵限定商品

【コース料理】

ワンプレートの日本酒に合うおすすめ料理

イベント概要





◆開催日

2026年4月19日(日)13時開始

※所要時間は2時間の予定です

※ご予約の際、システムの都合上、別の時間帯もご予約可能ですが必ず13:00をご選択ください。

※13時には開始いたしますので、遅れる場合はご連絡をお願いいたします。



◆会費

\1,000(税込)



◆定員

20名様限定

※先着順でのご案内となります

※20～21歳の方のみが対象となります



◆実施店舗

◯日本酒原価酒蔵新宿総本店

東京都新宿区西新宿7-2-5 TH西新宿ビルB1F



◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【【体験型会社説明会】20～21歳限定日本酒の会】というコースがございますのでご選択ください。

ご予約はこちら :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/

備考



・13時スタートになります。

※開場は12:45になります

・定員になり次第受付終了致します。予めご了承ください。

・キャンセル待ちも受け付けております。

・20歳未満の方の受付はしておりません。

・20～21歳の方のみが対象です。

・当日は本人確認を致しますので、顔写真付き身分証のご準備お願い致します。

・ご希望の方は体験アルバイトの日程もご案内いたします。当日お声掛けください。

会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025