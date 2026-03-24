ENECHANGE、ブランド体系を刷新しリブランディングを実施

ENECHANGE株式会社

ENECHANGE（エネチェンジ）株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：丸岡 智也）は、これまでの事業拡大に伴って多様化していたサービス名称・ロゴを統一するブランド体系の刷新を実施します。2026年3月24日(火)より、公式サイトや広告、プレス資料などの対外発信において順次適用を開始します。

概要

今回のリブランディングは、「エネチェンジ」ブランドのもとに、個人、法人、エネルギー事業者の皆様に向けた各ソリューションを一貫性のある構造に整理するものです。「エネルギーの未来をつくる」ENECHANGEが提供する価値をより明確に伝え、生活者や企業にとってわかりやすく、探しやすいブランドを構築します。

⚫︎ソリューションページ：https://enechange.co.jp/solution/

リブランディングの背景

2026年は家庭向け電力小売の全面自由化から10周年の節目にあたります。卸市場価格の変動や制度の複雑化、GX・脱炭素への関心の高まりを受け、エネルギーの選択はより複雑な意思決定を伴うものとなりました。

当社においても、様々なニーズにお応えするため、電力比較サービスにとどまらず、法人向け、電力小売事業者向けなどの多様なソリューションを提供してまいりました。しかし、様々なサブブランドとして展開してきたことで、「ENECHANGEは何をやっている会社なのか」が分かりにくくなるという課題が生じていました。

自由化10周年を機にリブランディングを行うことで、「エネチェンジ」ブランドが誰に何を提供するかを直感的に理解できる状態へと整えます。

新しい「エネチェンジ」ブランドについて

エネルギーの未来をつくる「ENECHANGE」コーポレートアイデンティティはそのままに、ソリューション群についてブランド体系の刷新を行い、以下の施策を段階的に推進します。

- サービス名称およびカテゴリの整理- 統一されたロゴ・表記ガイドラインの策定- 主要な接点におけるビジュアルの刷新

これまでは個別のソリューションごとにつけられていた名称を、提供領域と価値が伝わる構造へ変更します。一過性のデザイン変更に留まらず、将来的なサービス拡充を見据えた拡張性のある体系を構築しています。

デザイナー（エクスペリエンス部・安住学哲）のコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17121/table/468_1_ea4df687433a50f7557efd2593057a44.jpg?v=202603250351 ]

新「エネチェンジ」ロゴは、当社の戦略から導き出された4つの価値（エンパワーメント、顧客中心、アクション指向、希望に満ちた）を象徴しています。

デザインの核となるのは、独自のカタカナロゴタイプです。

このロゴタイプでは機能美に溢れた「ステンシル」をモチーフにしたデザインを採用することで、エネルギー現場に根ざした「プロフェッショナルな信頼」と「確かな現実感」を表現しています。裏側のシステムを支える力強いブランドとしての意志を、このステンシルロゴに込め、持続可能な未来へのアクションを力強く推進します。

代表取締役CEO 丸岡 智也のコメント

電力全面自由化から10年が経ち、エネルギーの選択肢は広がる一方で、その仕組みはより複雑になっています。

ENECHANGEは、「日本のエネルギー流通コストの削減と電力消費の最適化を実現し、エネルギー・環境コストの最適化に貢献する」という思いのもと、ソリューションを多角化してきました。

創業10周年を迎えるにあたり、今回のリブランディングでは、私たちのソリューションの位置づけと目指す方向を改めて整理しました。生活者や企業が迷うことなく最適な当社ソリューションを選択できるよう、ブランド体系を刷新しています。

今後も当社のソリューションを通じて、日本のエネルギー流通を支え、エネルギー・環境コストの最適化に貢献していきます。

ENECHANGE株式会社

ENECHANGE（エネチェンジ ）は、「エネルギーの未来をつくる」をミッションに掲げ、脱炭素社会をデジタル技術で推進する脱炭素テック企業です。2015年創業、2020年東証マザーズ市場に上場（現 東証グロース市場上場、証券コード4169）し、「エネルギーの4D（自由化・分散化・脱炭素化・デジタル化）」により、大きな変化が起きている電源調達、需給管理、小売・営業、カスタマーサポートといった各エネルギー流通バリューチェーンにおけるソリューションを提供しています。

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目２番２号 虎ノ門３０森ビル ２階

URL ：https://enechange.co.jp