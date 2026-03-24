シャノン、AI搭載の新MAトライアル提供と、AI検索推奨を見据えたサイト全面リニューアルを実施

株式会社シャノン

株式会社シャノン（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2026年1月に大幅リニューアルしたMAツール「SHANON MARKETING PLATFORM」（以下、シャノンMA）の無料トライアルを開始いたしました。

あわせて、サービスサイトも全面リニューアル。従来のSEO対策に加え、生成AIによる検索結果で自社製品が推奨される「AI検索最適化」を図った次世代型サイトへと進化しています。

■トライアル開始の背景 ：「使いこなせるか」という不安を解消するために

従来のMAツールは「多機能ゆえに使いこなせない」「専任の担当者がいないと運用が止まる」という課題がありました。 シャノンは2026年1月9日、こうした障壁をゼロにするため、直感的なUIと高度なAI支援機能を搭載した新バージョンを発表いたしました。

さらに「本当にAIだけで運用できるのか？」「自社で設定が可能なのか？」という不安を払拭していただくため、実際の操作感を無料で体感いただけるトライアル環境をご用意しました。AIが運用のプロとして伴走する「次世代のマーケティング」を直接お確かめください。

■本トライアルで体感いただける「3つの革新」

本トライアルでは、専門知識が不要で誰でも迷わず使える「シャノンMA」の主要機能をすべてご体験いただけます。

1. 思考を妨げない「完全直感型UI」

複雑なメニューを排除し、ほとんどの操作をドラッグ＆ドロップだけで完結。マニュアルを読み込む時間は不要です。マーケティングの全体像がひと目でわかるダッシュボードにより、次に打つべき施策が直感的に導き出されます。

2. 24時間伴走する「AIコンシェルジュ」

操作方法の不明点から、効果的なメールの件名、施策の改善提案まで、画面内のAIと対話するだけで解決します。MAのマニュアルやサポートサイトを学習させているため、まるで専門のコンサルタントが隣にいるような感覚で運用を進められます。

3. スキル不要で「プロ級コンテンツ」を量産

HTMLやCSSの知識がなくても、高品質なメール・フォーム・Webページを即座に作成。豊富なテンプレートとAIによるライティング補助により、デザイン性の高い自社限定コンテンツを最小限のリソースで展開可能です。

■シャノンMAトライアル お申し込み方法

以下の専用フォームより必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。

トライアル申し込みURL：https://smp.shanon.co.jp/public/application/add/58513(https://smp.shanon.co.jp/public/application/add/58513)

※お申し込み後、担当者よりアカウント発行についてご連絡いたします。

■サイトリニューアルの狙い：AI時代の「選ばれる」サイトへの進化

シャノンの企業理念である「マーケティングの再現性」を体現すべく、これからマーケティングを強化したい企業のモデルケースとして「真似したくなるサイト」を目指しました。

シャノンMAサービスサイト：https://www.shanon.co.jp/ma/(https://www.shanon.co.jp/ma/)

1. コンバージョン導線の最適化

多くの企業にとって重要課題である「Webサイトからの資料請求数」を最大化させるため、ユーザーの迷いを払拭する構成へと刷新しました。

2. AI検索・生成AIへの最適化

Googleなどの従来の検索エンジンだけでなく、急速に普及する「AI検索」や「生成AI」において、自社製品が適切に認識され、推奨されるような情報構造を考慮して構築しました。

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp