ランチャーを力強く叩いて発射！巨大ワニを飛び越えてノックアウトするか、失敗して食べられるかスリル満点のアクションが楽しめる「ワニクラッシュ チャレンジ プレイセット」4月中旬発売！

マテル・インターナショナル株式会社

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石井 恵三）は、世界No.1*のダイキャストカーブランド「ホットウィール」のモンスタートラックシリーズから、「ホットウィール モンスタートラック 1:64アソート」を3月下旬より、「ホットウィール ワニクラッシュ チャレンジ プレイセット」、「ホットウィール モンスタートラック スーパービッグ メガ・レックス」を4月中旬より発売いたします。

*Source: Circana/Retail Tracking Service/G12/JAN-DEC 2023/Total Toys/Projected Units

【Point】

・ スリル満点のプレイセット「ワニクラッシュ チャレンジ プレイセット」が登場！

ランチャーを力強く叩いて、成功すればワニを大ジャンプ、失敗すればワニの大きな口に

食べられるハラハラドキドキの展開が楽しめる！

・ 恐竜をモチーフにしたワイルドなデザインの1:64スケール「メガ・レックス」が1台付属！

コースを組み立てれば、すぐに大迫力のジャンプやクラッシュ遊びが始められる！

・ 力加減を調整してクリアを目指す試行錯誤を繰り返し、「できた！」という達成感を

味わうことで、お子さまの自己肯定感や成功体験を育むことができる！

【ホットウィール ワニクラッシュ チャレンジ プレイセット 詳細】

モンスタートラックの世界観を存分に体感できる、アクション満載のプレイセットです。沼地を舞台に、付属のメガ・レックスをランチャーにセットし、力強く叩いて発射させることで迫力満点のアクションが楽しめます。ジャンプが見事に成功すれば、シーソーブリッジを駆け抜けてワニを飛び越えることができますが、パワーが足りないとワニの大きな口に食べられてしまうため、一瞬も目が離せないハラハラドキドキの展開が楽しめます。加えて、力加減の試行錯誤を繰り返すことで、思い通りにジャンプできた際の「できた！」という自己肯定感や成功体験を育むことができます。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：3,500円（税込3,850円）

発売日 ：4月中旬発売予定

対象年齢 ：4才以上

パッケージサイズ（cm）：W35.6×D8.9×H30.5

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

ワニクラッシュ チャレンジ プレイセットで遊べるモンスタートラックの新商品も登場！

【ホットウィール モンスタートラック 1:64アソート 詳細】

1/64スケールのモンスタートラックに、ワニをモチーフとした新金型モデル「クロコバイル」をはじめ、ドリンクボトルを模したユニークなボディが目を引く「カーボネーター」など、遊び心あふれるオリジナルカーが登場します。さらに、実車ファンからの人気も高い「ワイルド・スピード 日産 スカイライン」もラインアップされ、コレクションとしても楽しめる内容となっています。モンスタートラックでクラッシュできる車も1台付属し、すぐに迫力あるアクションを楽しめます。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：各900円（税込990円）

発売日 ：3月下旬発売予定

対象年齢 ：3才以上

パッケージサイズ（cm）：W14.0×D6.7×H16.5

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

1/24のドデカサイズ！ホットウィール モンスタートラック スーパービッグ メガ・レックスも登場！

【ホットウィール モンスタートラック スーパービッグ メガ・レックス 詳細】

モンスタートラックのアニメに登場する「メガ・レックス」が、1/24サイズのドデカモンスタートラックとして登場します。恐竜をモチーフにしたボディには、獲物に食らいつくような鋭い牙が並び、モンスタートラックらしいワイルドなデザインに仕上がっています。モンスタートラックならではの圧倒的なボリューム感と巨大なタイヤはお子さまの小さな手でもしっかりとつかみやすく、パワフルかつ豪快な遊びを存分に楽しめます。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：5,500円（税込 6,050円）

発売日 ：4月中旬発売予定

対象年齢 ：3才以上

パッケージサイズ（cm）：W33.0×D24.4×H24.8

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

ホットウィールについて

ホットウィールは、現在までに80億台を製造している販売台数世界一のダイキャストカーブランドです。マテル社の創業者、RuthとElliot Handlerによって、バービーに次いで子どもたちの創造力を刺激する次なる商品を世に送りだそうと考えて作られたブランドです。1968年以来、1,000車種・2,000モデル以上の商品が登場しています。ホットウィールは毎週800万台以上の商品を製造し、全世界にて1秒に16台販売している、子どもから大人まで、世界中で幅広く人気があり販売されているブランドです。

公式Facebook（日本語） https://www.facebook.com/HotWheelsJapan/

公式YouTubeチャンネル(日本語) https://www.youtube.com/c/HotWheels%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/featured

※こちらの動画や画像の商品の中には日本でお取扱いのないものが含まれる場合がございます。

マテル社について

マテルは、世界をリードするおもちゃとファミリーエンターテイメント企業であり、世界で最もアイコニックなブランドポートフォリオを展開しております。私たちは、バービー(R)、ホットウィール(R)、フィッシャープライス(R)、きかんしゃトーマス(TM)、UNO(R)、マッチボックス(R)、MEGA(R)、マッチボックス(R)、ポリーポケット(R)、そしてマスターズ・オブ・ジ・ユニバース(R)など、他にもグローバルエンターテイメント企業の人気ブランドを通じて、おもちゃ、コンテンツ、消費者製品、デジタルおよびライブ体験を提供しています。マテルは1945年の創業以来みなさまに信頼されるパートナーとして、だれしもが子どもの頃に熱中していた好奇心をずっと持ち続けられるよう、誇りをもって取り組んでいます。

公式サイト：http://www.mattel.co.jp/