「好き」を1冊の本に！　ZINE作りの楽しさが詰まった入門書。『ZINE&リトルプレス ビギナーズガイド』4月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『自分のために本をつくる ZINE&リトルプレス ビギナーズガイド』を、2026年4月に発売いたします。

『ZINE&リトルプレス ビギナーズガイド』書影「自分だけの本」を作りたいすべての人へ贈る、ZINE制作の決定版バイブル！

「自分の想いを形にしたい」「自由な表現を楽しみたい」――そんな創作意欲を後押しする、ZINEづくりの決定版ガイドです。

本書は、多様な感性が光る50点以上の個性豊かな作品実例を詳しく紹介。50作品それぞれに込められた独自の物語やコンセプトに触れることで、「自分ならこう作りたい！」という気持ちが自然と動き出すはずです。

さらに、実践的なノウハウも徹底網羅。独特の風合いが魅力のリソグラフ印刷のコツから、一冊ずつ丁寧に仕上げる手製本のテクニック、気になる予算のヒントまで、初心者でも迷わず一歩を踏み出せる具体的なアドバイスが満載です。また、作家・安達茉莉子さんへの特別インタビューでは、創作の舞台裏に迫ります！

本づくりの楽しさを凝縮したこの一冊で、世界にひとつだけの、あなたらしいZINEを作りましょう。

＜本書イメージ＞

＜目次＞

はじめての人は、ここから！ ZINE＆リトルプレスづくりのFAQ、A4の紙1枚で気軽につくる 自己紹介ZINE、はじめの一歩を振り返る 作家 安達茉莉子さん、本づくりのプロセス、みんなの紙本、本づくりの基本、販売の基本

＜著者プロフィール＞

石川理恵（イシカワリエ）

ライター・編集者・週末本屋店主／武蔵野美術短大通信教育学部デザイン科卒。求人広告制作、DTPオペレーター、ライターのアシスタントを経て、フリーランスに。暮らしまわりの取材やインタビューを企画、編集、執筆。著書に『展示・ものづくり はじめの一歩』（グラフィック社）、『時代の変わり目をやわらかく生きる』（技術評論社）などがある。働きながら通信制の大学で心理学を学び、NPO法人での不登校支援などを経て、地元の東京・東長崎に「こころの本屋」をオープン。聞いて書くためのインタビューワークショップ、自分史をZINEに綴るクラブなど、少人数でじっくり関わり合う会を開いている。

金子亜矢子／撮影

写真家／桑沢デザイン研究所卒業。キャノン第9回写真新世紀公募優秀賞受賞。グラフィックデザイナーを経てフォトグラファーとして独立。雑誌、書籍、アパレルブランドの広告・ビジュアル撮影など幅広い分野で活動。2023年10月には中野に写真館「PHOTOSALON K」をオープン。

＜書籍情報＞

『ZINE&リトルプレス ビギナーズガイド』書影

書名：自分のために本をつくる ZINE&リトルプレス ビギナーズガイド

著者：石川理恵

撮影：金子亜矢子

発売日：2026年4月

仕様：A5判 並製 総176頁

定価：2,200円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4092-7

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766140923/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18570213/

＜好評関連書籍＞

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ISBN：978-4-7661-3985-3

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766139852/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18097413/

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000492.000084584.html

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翻訳：井原恵子

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仕様：A4変 並製 総192頁

定価：3,520円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4100-9

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766141008/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18414920/

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000620.000084584.html

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