赤ちゃんの“空港デビュー”を応援！中部国際空港セントレアで「はいはいレース」を開催！参加者応募受付中！

中部国際空港株式会社過去開催時の「はいはいレース」の様子（2026年1月）

中部国際空港株式会社（所在地：愛知県常滑市、代表：籠橋寛典）は、空港ならではの開放的な雰囲気の中で赤ちゃんが元気にゴールを目指すイベント「はいはいレース in セントレア」を3月28日（土）・29日（日）の2日間開催します。

このイベントは、歩く前の限られた時期にしか見られない愛らしい“はいはい”の姿を家族みんなで応援しながら楽しんでいただき、赤ちゃんにとっての“セントレアデビュー”となる特別な思い出づくりの場として実施するものです。「はいはいレース」は、これまでセントレアで開催されてきた親子参加型イベント「ちびっこチャレンジカップ」の中でも特に人気の高いプログラムで、決められたコースを赤ちゃんがはいはいで進み、家族の声援を受けながらゴールを目指す姿は大変好評となっております。はいはいレースを単独イベントとしてセントレアで開催するのは今回が初めてです。

レースは全7部制・各部20組で行われ、各レースの上位1名には表彰を行います。また参加者全員には参加賞として、赤ちゃん用おしりふきやミニタオル、セントレアフレンズグッズなどが当たる空くじなしの抽選を行います。

現在、レースの参加を募集中です。参加ご希望の場合、以下のWEBページからお申込みください！

＊事前予約ページ：http://airrsv.net/happyevent/calendar

中部国際空港セントレアでは、小さなお子さま連れのご家族にも安心してご利用いただけるよう、「かぞくのアソビバ セントレア」をテーマに、「旅行だけでなく遊びに来ることができる場所」として楽しんでいただけるコンテンツの企画・実施や子ども向け設備の拡充に取り組んでいます。本取り組みを通じて、子育て世代の皆さまに空港へ親しみを持っていただくきっかけをつくるとともに、赤ちゃんの“セントレアデビュー”からその後の成長のステージまで、安心して楽しんでいただける環境づくりに取り組んでまいります。

■「はいはいレース in セントレア」 開催概要

「はいはいレース in セントレア」ポスターイベントWEB :https://www.centrair.jp/event/schedule/1332205_1581.html

・開催日

3月28日（土）、3月29日（日）

・場所

第1ターミナル4階 イベントプラザ ステージ前

・参加組数

全7部制・各部20組（1日最大140組）

・参加方法

事前予約制（当日は空きがある場合のみ受付）

事前予約ページ：http://airrsv.net/happyevent/calendar

・参加費

無料

・レース実施時間

第1部 ： 10:50～11:10

第2部 ： 11:20～11:40

第3部 ： 11:50～12:10

第4部 ： 13:00～13:20

第5部 ： 13:30～13:50

第6部 ： 14:00～14:20

第7部 ： 14:30～14:50

《参考》中部国際空港セントレアのお子様連れ向けの取り組み

■「かぞくのアソビバ セントレア」プロジェクト

過去開催時の「はいはいレース」の様子（2026年1月）過去開催時の「はいはいレース」の様子（2026年1月）「かぞくのアソビバ セントレア」プロジェクト

中部国際空港セントレアが“旅行だけでなく、家族で遊びに来られる空港”としての魅力を発信するために、2024年3月より展開しているファミリー向けプロジェクトです。コロナ禍以降、空港や飛行機から離れてしまった方々に“日帰りで遊びに行ける場所”としてのセントレアを再認識していただくことを目的に、特設ウェブサイトやプロモーション動画の公開、家族で楽しめるコンテンツを順次展開しています。

公式サイト :https://www.centrair.jp/special/event/aso-viva/

■セントレアのお子様連れ向けの設備

・ ベビーカー貸し出しサービス

セントレア内(第1ターミナル、第2ターミナル、アクセスプラザ、フライト・オブ・ドリームズ)の案内所およびベビーカー設置場所にて、無料でベビーカーの貸し出しを行っています。

ベビーカー貸し出しサービス

・ 授乳室

第1ターミナルの授乳室は、ほぼ全てのトイレに併設しています。個室タイプになっており、おむつ交換台、着替え台（一部授乳室）、授乳用椅子、洗面台を備えています。また、フライト・オブ・ドリームズおよび第2ターミナルは、ベビーケアルーム内に授乳室を設置しています。

授乳室・ お湯提供サービス（ミルク用）

案内所をはじめ、ベビーケアルーム内や制限エリア内の一部店舗にて、ミルク用のお湯を提供しています。

お湯提供サービス（ミルク用）

・ 子ども広場（キッズスペース）

国際線・国内線ともに制限エリア内の搭乗待合スペース内に「子ども広場」を設置。出発までの時間をお子さまと一緒にお楽しみいただけます。

子ども広場（キッズスペース）

・ フライト・オブ・ドリームズ フライトパーク内の完全個室授乳室

1階フライトパーク内に完全個室授乳室を設置。遊び場のすぐそばで、安心して授乳室をご利用いただけます。

フライト・オブ・ドリームズ フライトパーク内の完全個室授乳室

・ フライト・オブ・ドリームズ フードコート内のこあがり席

フードコート内にこあがり席を設置。靴を脱いでくつろぎながら、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。

フライト・オブ・ドリームズ フードコート内のこあがり席中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋寛典（かごはし ひろのり）

・主な事業内容：

1．

中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：308名 役員（常勤）含む

※2025年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/