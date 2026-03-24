「あそんで！そだてる！らくがキッズ」ガッツの泉が3/24～大幅アップデート！しるべくんの潜水艦で「すいちゅうタカラさがし」に出かけよう

株式会社タイトー

全国でアミューズメント施設「タイトーステーション」を展開する株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、子ども向けキャラクター育成プレイグラウンド「らくがキッズ」の全国8店舗において、3月24日（火）より、従来のガッツの泉の大幅アップデートを行い、新たにしるべくんの潜水艦が登場する「すいちゅうタカラさがし」が追加されたことをお知らせいたします。

■ガッツの泉に「すいちゅうタカラさがし」が登場！

「らくがキッズ」ガッツの泉を大幅アップデートいたしました。ガッツの泉で遊んでいると時々、しるべくんの大きな潜水艦がやってきて「すいちゅうタカラさがし」に参加することができます。

ガッツの泉で時々、しるべくんの大きな潜水艦がやってくるぞ！潜水艦に乗って「すいちゅうタカラさがし」に出発しよう！

■タカラばこにボールを投げてステキな衣装をゲットしよう！

「すいちゅうタカラさがし」で現れたタカラばこにボールを投げて、開けるとおきがえ衣装をゲットすることができます。ゲットした衣装はおきがえ部屋で着替えることができます。

タカラばこにボールを投げてステキな衣装をゲットしよう！終わったら、おきがえ部屋でステキな衣装にきがえてみよう！■開催概要

全国のらくがキッズ各店にて開催中

■店舗情報

・らくがキッズ 宇都宮ベルモール店

https://www.taito.co.jp/rakugakids/utsunomiya_bellmall

・らくがキッズ アリオ八尾店

https://www.taito.co.jp/rakugakids/Ario_yao

・らくがキッズ セブンパークアリオ柏店

https://www.taito.co.jp/rakugakids/Ario_kashiwa

・らくがキッズlite ファボーレ婦中店

https://www.taito.co.jp/rakugakids/favore_fuchu

・らくがキッズ 南砂町SUNAMO店

https://www.taito.co.jp/rakugakids/sunamo

・らくがキッズ 海老名ビナウォーク店

https://www.taito.co.jp/rakugakids/ebina

・らくがキッズ アリオ蘇我店

https://www.taito.co.jp/rakugakids/Ario_soga

・らくがキッズ イオン千歳店（New）

https://www.taito.co.jp/rakugakids/ion_chitose

【関連URL】

・らくがキッズ公式サイト：https://www.taito.co.jp/rakugakids

・タイトー公式サイト：https://www.taito.co.jp/

・タイトー公式X： https://x.com/TAITO

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーステーションおよびらくがキッズは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。