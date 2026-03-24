「あそんで！そだてる！らくがキッズ」ガッツの泉が3/24～大幅アップデート！しるべくんの潜水艦で「すいちゅうタカラさがし」に出かけよう

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株式会社タイトー

　全国でアミューズメント施設「タイトーステーション」を展開する株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、子ども向けキャラクター育成プレイグラウンド「らくがキッズ」の全国8店舗において、3月24日（火）より、従来のガッツの泉の大幅アップデートを行い、新たにしるべくんの潜水艦が登場する「すいちゅうタカラさがし」が追加されたことをお知らせいたします。





■ガッツの泉に「すいちゅうタカラさがし」が登場！

　「らくがキッズ」ガッツの泉を大幅アップデートいたしました。ガッツの泉で遊んでいると時々、しるべくんの大きな潜水艦がやってきて「すいちゅうタカラさがし」に参加することができます。




ガッツの泉で時々、しるべくんの大きな潜水艦がやってくるぞ！

潜水艦に乗って「すいちゅうタカラさがし」に出発しよう！


■タカラばこにボールを投げてステキな衣装をゲットしよう！

　「すいちゅうタカラさがし」で現れたタカラばこにボールを投げて、開けるとおきがえ衣装をゲットすることができます。ゲットした衣装はおきがえ部屋で着替えることができます。




タカラばこにボールを投げてステキな衣装をゲットしよう！

終わったら、おきがえ部屋でステキな衣装にきがえてみよう！

■開催概要

全国のらくがキッズ各店にて開催中



■店舗情報

・らくがキッズ　宇都宮ベルモール店


　https://www.taito.co.jp/rakugakids/utsunomiya_bellmall


・らくがキッズ　アリオ八尾店


　https://www.taito.co.jp/rakugakids/Ario_yao


・らくがキッズ　セブンパークアリオ柏店


　https://www.taito.co.jp/rakugakids/Ario_kashiwa


・らくがキッズlite　ファボーレ婦中店


　https://www.taito.co.jp/rakugakids/favore_fuchu


・らくがキッズ　南砂町SUNAMO店


　https://www.taito.co.jp/rakugakids/sunamo


・らくがキッズ　海老名ビナウォーク店


　https://www.taito.co.jp/rakugakids/ebina


・らくがキッズ　アリオ蘇我店


　https://www.taito.co.jp/rakugakids/Ario_soga


・らくがキッズ　イオン千歳店（New）


　https://www.taito.co.jp/rakugakids/ion_chitose



【関連URL】

・らくがキッズ公式サイト：https://www.taito.co.jp/rakugakids


・タイトー公式サイト：https://www.taito.co.jp/


・タイトー公式X：　　https://x.com/TAITO



※TAITO、TAITOロゴ、タイトーステーションおよびらくがキッズは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。


※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。