「あそんで！そだてる！らくがキッズ」ガッツの泉が3/24～大幅アップデート！しるべくんの潜水艦で「すいちゅうタカラさがし」に出かけよう
全国でアミューズメント施設「タイトーステーション」を展開する株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、子ども向けキャラクター育成プレイグラウンド「らくがキッズ」の全国8店舗において、3月24日（火）より、従来のガッツの泉の大幅アップデートを行い、新たにしるべくんの潜水艦が登場する「すいちゅうタカラさがし」が追加されたことをお知らせいたします。
■ガッツの泉に「すいちゅうタカラさがし」が登場！
「らくがキッズ」ガッツの泉を大幅アップデートいたしました。ガッツの泉で遊んでいると時々、しるべくんの大きな潜水艦がやってきて「すいちゅうタカラさがし」に参加することができます。
ガッツの泉で時々、しるべくんの大きな潜水艦がやってくるぞ！
潜水艦に乗って「すいちゅうタカラさがし」に出発しよう！
■タカラばこにボールを投げてステキな衣装をゲットしよう！
「すいちゅうタカラさがし」で現れたタカラばこにボールを投げて、開けるとおきがえ衣装をゲットすることができます。ゲットした衣装はおきがえ部屋で着替えることができます。
タカラばこにボールを投げてステキな衣装をゲットしよう！
終わったら、おきがえ部屋でステキな衣装にきがえてみよう！
■開催概要
全国のらくがキッズ各店にて開催中
■店舗情報
・らくがキッズ 宇都宮ベルモール店
https://www.taito.co.jp/rakugakids/utsunomiya_bellmall
・らくがキッズ アリオ八尾店
https://www.taito.co.jp/rakugakids/Ario_yao
・らくがキッズ セブンパークアリオ柏店
https://www.taito.co.jp/rakugakids/Ario_kashiwa
・らくがキッズlite ファボーレ婦中店
https://www.taito.co.jp/rakugakids/favore_fuchu
・らくがキッズ 南砂町SUNAMO店
https://www.taito.co.jp/rakugakids/sunamo
・らくがキッズ 海老名ビナウォーク店
https://www.taito.co.jp/rakugakids/ebina
・らくがキッズ アリオ蘇我店
https://www.taito.co.jp/rakugakids/Ario_soga
・らくがキッズ イオン千歳店（New）
https://www.taito.co.jp/rakugakids/ion_chitose
【関連URL】
・らくがキッズ公式サイト：https://www.taito.co.jp/rakugakids
・タイトー公式サイト：https://www.taito.co.jp/
・タイトー公式X： https://x.com/TAITO
※TAITO、TAITOロゴ、タイトーステーションおよびらくがキッズは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。